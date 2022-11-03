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‫تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في+): كلمات باسم الشباب

Web DeskComments Off on ‫تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في+): كلمات باسم الشباب

بكين، 3 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — أنشأت Ruijin ، أوج جمهورية الصين الشعبية، بدايات لا تعد ولا تحصى في التاريخ. قرية سونج بنج هي موقع تاريخي. كتب على الجدار بعض المقالات، خشنة في السطور ولكن أسلوبها رقيق، ويبدو أنها رسومات مبتكرة للتلاميذ. في الواقع، جنود الجيش الأحمر الذين درسوا هنا منذ حوالي 90 عامًا هم من كتبوا هذه المقالات.

في ثلاثينيات القرن الماضي، نفذ الكومينتانغ “تطويقًا وقمعًا” عسكريًا عنيفًا وحصارًا اقتصاديًا في المنطقة السوفيتية الوسطى. في عام 1933، تم إنشاء مدرسة الاتصالات للجيش الأحمر للعمال والفلاحين الصينيين في بينغشان هيل في قرية سونج بنج أثناء الحرب المدمرة. مجموعة من جنود الجيش الأحمر الشباب، تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا، مستواهم أقل من مستوى المدرسة الابتدائية، درسوا بجدية تكنولوجيا الراديو لبناء شبكة اتصالات للجيش الأحمر.

لقد مرت 90 سنة منذ ذلك الحين. قد لا يكون الطلاب الصغار اليوم قادرين على الشعور بالجوع والعطش لمعرفة شعور الشباب في تلك الأيام. بعد 90 عامًا، لم يعد بإمكاننا فك رموز شعور الجنود الشباب عندما رسموا الشعارات على الحائط. ومع ذلك، يمكننا أن نرى آثارًا لحياتهم هنا. هذا هو المكان الذي تم فيه تسجيل أصواتهم المرتفعة وشبابهم المزدهر. خلال تلك السنوات، هرعوا بشجاعة إلى ساحة معركة التواصل فقط بعد فترة قصيرة من التعلم.

أصبح المراهقون ذات يوم شخصيات متلاشية في محيط الزمن، لكن مقالاتهم على الحائط لا تزال واضحة. ما تمثله الضربات القاسية والعطاء هو الروح التي لا تمحى للجيش الأحمر. بعد 90 سنة، تحققت بالفعل الرغبة وراء الكتابة على الجدران. أدى الولاء والإيمان والتفاني والتضحيات التي قدمتها أجيال من الشيوعيين إلى النهضة الكبيرة للأمة الصينية. لقد ولت ظلال الماضي، لكن العلامة الحمراء على أرض جيانغشي لم تتلاشى أبدًا وستظل دائمًا لامعة.

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/media/1935979/Lyrics_of_In_the_Name_of_Youth.mp4

 

 

Web Desk

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