جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق برامج في علم الروبوتات وعلوم الحاسوب

تلبية للطلب المتزايد على هذه التخصصات على مستوى العالم



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 أغسطس 2023: أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي قسمين جديدين يشملان مجالي علم الروبوتات وعلوم الحاسوب، وذلك تلبية للطلب العالمي المتزايد على هذين التخصصين، إذ من المتوقع أن يصل الطلب إلى 225 مليار دولار[i] في مجال علم الروبوتات و 140 مليار دولار في مجال علوم الحاسوب بحلول العام [ii]2030.

ويأتي هذان القسمان الجديدان ليكملا سلسلة البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة لطلابها، والتي تشمل الرؤية الحاسوبية، وتعلّم الآلة، ومعالجة اللغات الطبيعية، وهي برامج تم تصنيفها من بين أفضل 20 برنامجاً عالمياً بحسب موقع CSRankings.

وبالتزامن مع إطلاق القسمين الجديدين، أعلنت الجامعة عن برامج الماجستير والدكتوراه الجديدة. وستساعد هذه البرامج في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانتها كمركز دولي لأبحاث الذكاء الاصطناعي والابتكار.

بهذه المناسبة، قال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي: “تعكس إضافة القسمين الجديدين الجهود المستمرّة التي تبذلها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتطوير أساس متين للتميز البحثي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. وستستمر الجامعة في استقطاب النخب العالمية من الهيئات التدريسية والباحثين في هذه المجالات إلى أبوظبي، كما ستدعم طلابها ليصبحوا رواداً في مجالاتهم وليتمتعوا بالمهارات اللازمة لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة في مختلف المجالات، لاسيما مع تزايد الطلب على المهارات المرتبطة بهذه التخصصات في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم حالياً”.

وسيقوم قسم الروبوتات على الأبحاث الأصلية التي تتسم بدقتها وبتأثيرها الواسع، مع التركيز على تعلّم الروبوت وخوارزميات الروبوت بدلاً من تطوير أجهزة روبوت جديدة. وفي الوقت عينه، سيتيح قسم علوم الحاسوب للطلاب التعمّق بشكل استثنائي في التقنيات الأساسية التي أدت إلى النمو الهائل الذي يشهده العالم وفي تأثير تكنولوجيا المعلومات في العقود الأربعة الماضية.

من جهته، قال عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالإنابة، تيموثي بالدوين: “إن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في طليعة المؤسسات المعنية بتعليم الذكاء الاصطناعي والبحوث التي تتمحور حوله، مما يجعل البرامج التي تقدمها لطلابها مميزة وتنافسية على الساحة العالمية. سيركز قسم علم الروبوتات على تطوير الجيل القادم من المتخصصين في علم الروبوتات ذوي المهارات الراسخة في الذكاء الاصطناعي كما في علم الروبوتات، ليشغلوا وظائف ريادية في الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومية”.

يُحدث علم الروبوتات ثورة في قطاعات متعددة مثل الصناعة والرعاية الصحية والزراعة والنقل. وتشير الأبحاث إلى ارتفاع الطلب على الخبرة في مجال الروبوتات بشكل كبير في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة سوق تكنولوجيا الروبوتات 225.6 مليار دولار بحلول العام 2030[iii]. إلا أن هذا الطلب الكبيرة سيواجه النقص المتوقع في المواهب العالمية، حيث من المحتمل أن تظل حوالي 85 مليون وظيفة شاغرة بحلول العام 2030 بسبب نقص المتخصصين في هذا المجال[iv].

أما سوق العمل العالمي في مجال علوم الحاسوب فيشهد ازدهاراً بارزاً، إذ من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب 14.5٪ ما بين عامي 2021 و2027، وأن يشمل ما يقدر بنحو 3.5 مليون وظيفة بحلول عام [v]2026.

يُذكر أنه سيتم فتح باب تقديم الطلبات للعام 2024 في 1 سبتمبر 2023. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني mbzuai.ac.ae أو التواصل مع فريق عمل الجامعة على admissions@mbzuai.ac.ae.

[i] Precedence Research

[ii] Precedence Research

[iii] Precedence Research

[iv] Korn Ferry

[v] CS job market projections (The Most Surprising Computer Science Job Statistics And Trends in 2023 • GITNUX)