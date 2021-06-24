مدينة تاتو، كينيا، 24 يونيو 2021 /PRNewswire/ — تجاوزت استثمارات شركات جنوب إفريقيا 100 مليون دولار أمريكي في مدينة تاتو. وتمثل المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تبلغ مساحتها 5,000 فدان – وتقع على بعد 30 دقيقة من وسط نيروبي – واحدة من أكبر تجمعات الاستثمار الأجنبي المباشر لجنوب إفريقيا في كينيا وشرق إفريقيا.

قام المفوض السامي لجنوب إفريقيا لدى كينيا، منينوا يوهانس ماهلانغو، بجولة في الاستثمارات الخاصة بالشركات الجنوب إفريقية الرائدة في مدينة تاتو يوم الثلاثاء. وشملت محطات توقفه مدرسة كروفورد الدولية، وهي استثمار تبلغ مساحته 20 فدانًا بمليارات الشلنات من أدف تك ، وهي مجموعة التعليم المدرجة في بورصة جوهانسبرج؛ ووكالات كينيا للنبيذ المحدودة ‎(KWAL) ، المملوكة أغلبيتها من قبل مجموعة المشروبات الجنوب إفريقية ديستل ؛‎ ‎ وكولد سوليوشنز ، وهو استثمار من قبل شركاء الأسواق الناشئة أرتش ، بدعم من رجل الأعمال الجنوب إفريقي “باتريس موتسيبي”.

وقد صرح المفوض السامي “ماهلانغو” في احتفال بمناسبة تسمية طريق كروفورد، الذي يؤدي إلى مدرسة كروفورد الدولية في مدينة تاتو، قائلًا: “يسعدني أن أشهد هذه الاستثمارات التحويلية التي تقوم بها الشركات الجنوب إفريقية في كينيا”. “تلتزم حكومتا جنوب إفريقيا وكينيا بتجارة واستثمارات ثنائية قوية، وتُعد شركات القطاع الخاص لدينا شركاء طبيعيين لتنمية تدفقات رأس المال وتبادل الخبرات.”

كذلك قالت جيني كوتزي، المدير الإداري لشركة كروفورد إنترناشونال، إن أول مدرسة دولية في كروفورد تابعة لشركة أدف تك قد شهدت زيادة في الالتحاق في كينيا منذ افتتاحها بمدينة تاتو في عام 2019.

قام المفوض السامي ماهلانغو بزيارة موقع كولد سوليوشنز، وهي منشأة رئيسية تبلغ مساحتها 15,000 متر مربع، ستعمل على تحسين الأمن الغذائي والدوائي وتعزيز التنمية الاقتصادية في كينيا والمنطقة. يتولى الاستثمار صندوق حلول سلاسل التبريد في شرق إفريقيا من شركة أرتش، وهو مملوك بشكل مشترك من شركة أفريكا رينبو كابيتال، التي يدعمها رجل الأعمال الجنوب إفريقي موتسيبي.

وقد صرح جاريد إيرفينغ، المدير الإداري: “إن أول منشأة لكولد سوليوشنز في كينيا من المخطط أن تُفتتح العام المقبل وتواجه طلبًا قويًا من المستأجرين بدءًا من شركات الأغذية إلى شركات الأدوية”.

اختتم المفوض السامي زيارته في وكالات كينيا للنبيذ المحدودة، والتي بدأت في إنشاء منشأة إنتاج وتوزيع بقيمة 40 مليون دولار أمريكي في مدينة تاتو في 12 فبراير 2021. بالإضافة إلى مجموعة ديستل، تعد الحكومة الكينية مساهمًا مهمًا من خلال مؤسسة التنمية الصناعية والتجارية.

حاليًا في المنطقة الاقتصادية الخاصة لمدينة تاتو، تم افتتاح أو بدء تطوير أكثر من 60 شركة محلية وإقليمية ومتعددة الجنسيات. ويتضمن هؤلاء قادة الصناعة مثل دورمانز وكوبر كيه براندز ووكالات كينيا للنبيذ المحدودة وكولد سوليوشنز وتشاندريا إندستريز وكيم فاي وديفيس وشيرتليف وكوبيا وإف إف كيه وتويجا فودز وستيكول، بالإضافة لآخرين.