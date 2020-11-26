عقد الطبعة السادسة لمؤتمر الحوارات المتوسطية الذي تروج له وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ومعهد الدراسات السياسية الدولية

روما، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — تُعقد النسخة السادسة من مؤتمر روما للحوارات المتوسطية، الذي تروج له منذ العام 2015 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ومعهد الدراسات السياسية الدولية (أس بي آي) هذا العام رقميًا ويضم أكثر من 40 حدثًا افتراضيًا من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 4 كانون الأول/ديسمبر 2020..

يبدأ المؤتمر يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر بكلمة على الإنترنت يلقيها لويجي ديامايووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي و وغيامبيرو ماسولورئيس معهد الدراسات السياسية الدولية. يوم الجمعة، 4 ديسمبرسيختتم رئيس مجلس الوزراء الإيطالي غوسيبي كونتي مؤتمر الحوارات المتوسطية.

الصحافيون الذين يودون متابعة أنشطة المؤتمر الحصول على الاعتماد عن طريق ملء النموذج على الرابط التالي: https://join.med. ispionline.it/media- accreditation

يحضر المؤتمر ممثلو المنظمات الدولية الكبرى وأكاديميون ورجال أعمال بالإضافة إلى باحثين وخبراء من جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 40 من القادة السياسيين بمن في ذلك رؤساء ورؤساء وزراء ووزراء من مواقع دولية مختلفة. المشاركون من بين آخرين هم:سيرغي فيكتوروفيتش لافروف وزير الخارجية، روسيا؛ باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية؛ إيلفا جوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية؛ محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران؛ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، سوبراهمانيام جايشانكا، روزير خارجية الهند؛ أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، حكومة الوفاق الوطني، ليبيا؛ أيمن الصفدي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الأردني، رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين – فلسطين، عثمان جيراندي، وزير الخارجية والهجرة والمغتربين التونسيين، أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ نيكولاي مالدينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط؛ يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان؛ محمد سنوسي باركيندو أمين عام أوبك.

يهدف مؤتمر الحوارات المتوسطية 2020إلى تحديد “جدول أعمال إيجابي” لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تطوير حلول مشتركة ممكنة للمخاطر الصحية والاقتصادية والسياسية. من بين القضايا الإستراتيجية: تحديات الأمن، الإدارة الصعبة للهجرة في فترة الوباء، الثورة في مجال الطاقة والفرص التي يتيحها الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام.

للحصول على البرنامج ومزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى موقع ميد حيث يمكن دائمًا متابعة جميع الأحداث مباشرة.