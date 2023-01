‫يشهد توسع UnionPay International المستمر لشبكتها العالمية إصدار أكثر من 200 مليون بطاقة خارج البر الرئيسي الصيني

SHANGHAI et NEEDHAM, Massachusetts, 8 novembre /PRNewswire/ — Trip.com Group Limited (Nasdaq : TCOM) (dorénavant « Trip.com Group », anciennement Ctrip.com International Ltd. [Nasdaq : CTRP]) et TripAdvisor, Inc. (Nasdaq : TRIP) (dorénavant « TripAdvisor ») ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique visant à développer leur coopération internationale, notamment à travers d’une coentreprise, des accords de contenu mondiaux et un accord de gouvernance. Dans […]