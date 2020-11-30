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تعلن بي بي سي، وهي الشركة المزودة الرائدة لحلول المدفوعات الرقمية تصنيفها كشركة رائدة وذلك في تقرير سبارك ماتريكس 2020 من شركة الإستشارات العالميةكوادرانت في فئة إدارة بطاقات الائتمان.

تخدم شركة “بي بي سي” ولأكثر من 25 سنة ما يفوق عن 28 مؤسسة مالية في أكثر من 90 دولة حول العالم من خلال أحدث الخدمات المصرفية وحلول الدفع. تقدم منصة SmartVista الخاصة بها مجموعة مختارة من الوحدات التي يمكن استخدامها كخدمات صغيرة لتقديم تجربة مصرفية ودفع كاملة أو قائمة بذاتها.

ووفقا لتقرير حلول المعرفة من شركة كوادرانت فقد تغير سوق نظام إدارة البطاقات (CMS) بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه لمدى أطول.و مع وتيرة النمو المقدرة بنسبة 5.6٪ في العام 2019، من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.1٪ من 2020-2025. وإذ بلغت قيمته 1.15 مليار دولار أميريكي في العام 2019، من المتوقع أن تصل قيمة سوق نظام إدارة البطاقات العالمي إلى 1.46 مليار دولار أميركي بحلول العام 2025.

تحتاج حلول إدارة صلاحية البطاقة اليوم إلى معالجة جميع أنواع البطاقات، والأسواق، واحتياجات العملاء، والبطاقات المحمولة والافتراضية بما في ذلك بطاقات الخصم والائتمان والمدفوعة مسبقًا والبطاقات المتخصصة مثل بطاقات الرواتب أو حتى البطاقات الذكية، والتي تجمع بين إمكانيات الدفع ومزايا إضافية مثل خطط الولاء أو معلومات الرعاية الاجتماعية لتقديم تجارب جديدة. وظلت برمجية SmartIssuer، الحل الرئيسي لـ بي بي سي، مكونًا أساسيًا من منصة SmartVista من “بي بي سي”، والتي تطورت بشكل منتظم وعملت على توقع تغييرات السوق. وتتميز بالتالي:

· قدرات التخصيص، و التسعير، والتجزئة مما يتيح للمؤسسات المالية فهم ومعالجة أرباحها وخسائرها بدقة.

· التكامل السلس مع أي حلول من طرف ثالث لإنشاء تفاعلات متقاطعة وأتمتة تدفقات العمليات وتقديم كفاءة لا مثيل لها بالإضافة إلى خدمة عملاء نهائية متميزة.

· مجموعة من البطاقات الافتراضية مع المحافظ والتي يمكنها تشغيل البنوك الجديدة أو شركات التكنولوجيا المالية؛ والحد الأدنى من المنتجات الصالحة للطرح في السوق في وقت قصير جدًا.

· وضعية الإصدار الفوري كما هو الحال في بنك تايم في جنوب أفريقيا، حيث يمكن للعملاء الانتقال من مرحلة الإعداد إلى استلام بطاقاتهم من الأكشاك على الخدمة الذاتية في أقل من خمس دقائق.

· التوفر في المكان، وفي السحابة أو كخدمة من خلال مدفوعات الرادار، أو من خلال معالجة الدفع بالتقنية المالية من بي بي سي.

ووفقا لماريا غونسالفيس، كبيرة المحللين في تقرير حلول المعرفة من شركة كوادرانت“تقدم برمجية “بي بي سي” SmartIssuer إمكانات وظيفية قوية لتوسيع إمكانات معالجة البطاقات لمنصة SmartVista الرائدة إلى حل متكامل تمامًا لمعالجة المعاملات وإدارة البطاقات. شركة “بي بي سي” وبقدراتها الوظيفية الرائدة في الصناعة وعروض قيمة العملاء القوية حصلت على تقييمات عالية حسب معايير مختلفة للتميز التكنولوجي وتأثير العملاء و برزت كرائد تقني في تحليل سبارك ماتريكس للعام 2020 لسوق نظام إدارة البطاقات.”

وقالت جين لوغينوفا – المسؤولة التجارية الكبيرة لدى “بي بي سي”: “يسعدنا أن نرى SmartVista من “بي بي سي” تفوز بلقب الرائد في إدارة البطاقات في جميع أنحاء العالم في سبارك ماتريكس من كوادرانت. هذا الاعتراف يشهد على التزامنا بتمهيد الطريق في ابتكار إدارة البطاقات، وتوقع تغيرات السوق. بالنسبة لمؤسساتنا المالية، نقدم خيارًا من خلال الخيارات السحابية وسرعة الوصول إلى السوق والكفاءة في حين أن النتيجة النهائية تدور حول تقديم تجربة متفوقة للعميل النهائي. لطالما كان شعارنا في “بي بي سي” هو “ربط الحياة الواقعية بالرقمية” يعني الكثير في عالم البطاقات اليوم حيث الحاجة للتعايش بين البطاقات المحمولة والافتراضية.”

يرجى تنزيل نسخة مجانية من تقرير “سبارك ماتريكس: نظام إدارة البطاقات، 2020″

https://www.bpcbt.com/ sparkmatrixresearch

تأسست شركة ” بي بي سي” في عام 1996، والمتخصصة في “الخدمات المصرفية” و”الدفعات” والتي تمكنت على مر السنين من تحقيق النمو والتطور لتقدم اليوم حلولاً مبتكرة تواكب المتطلبات دائمة التغير وتتكيف مع نمط حياة المستهلك المعاصرعند إنجاز معاملاته المصرفية أو التسوق أو التنقل في كل من المناطق الحضرية والريفية، وهو ما يلعب دوراً كبيراً في الربط بين الحياة الحقيقية والعالم الافتراضي. وتتعاون “بي بي سي” (BPC)، التي يبلغ عدد عملائها 280 في 90 دولة حول العالم، مع جميع اللاعبين المؤثرين في النظام الإيكولوجي، بدءًا من البنوك المرموقة وصولاً إلى البنوك الجديدة ومقدمي خدمات الدفع، وصولاً إلى موردي خدمات إنجاز المعاملات الكبيرة وعمالقة التجارة الإلكترونية إلى التجار الناشئين، ومن الهيئات الحكومية إلى الشركات غير المرخصة وغيرها. وتشتمل حزمة “سمارت فيستا” (SmartVista) على حلول مصرفية وتجارية وحلول الخدمات المتنقلة المتطورة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية وأجهزة الصراف الآلي والتحويل ومعالجة الدفعات وإدارة البطاقات ومكافحة الاحتيال والشمول المالي وبوابات التجار والنقل وحلول المدن الذكية. www.bpcbt.com