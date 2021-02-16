باريس, 16 فبراير / شباط 2021 /PRNewswire/ — “Reis™ Risk & Compliance “ هي مجموعة برمجيات من تصميم الشركة الرائدة فينورون وقد تم اختيارها من قبل شركة ديجيتال بزنس سوليوشن (Digital Business Solutions)، الفرع التكنولوجي لشركة أتلانتيك فاينانشيال غروب (Atlantic Financial Group)، لتعميمها على جميع الفروع البنكية التابعة لها والمتواجدة في الكاميرون، الغابون، جزر القمر ومالي.

وسيمتد تثبيت هذه البرمجيات المتكاملة والمختصة في مكافحة غسيلالأموال وتمويل الإرهاب ليشمل عمليات الاستحواذ المستقبلية لفائدة مجموعة أتلانتيك فاينانشيال غروب وعملاء فرعها التكنولوجي، ديجيتال بزنس سوليوشن.

من خلال هذا الاختيار، تعتزم ديجيتال بزنس سوليوشن تأمين الأنشطة المصرفية للمجموعة المصرفية لتمكينها من تعزيز نموها عبر القنوات الرقمية، وتحديداً من خلال الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية الرقمية، قصد إرساء المزيد من الشمول المالي.

وسوف تمكن برمجيات “Reis™ Risk & Compliance “من تحقيق العديد من الفوائد لصالح مجموعة أتلانتيك فاينانشيال غروب على غرار تطوير خدمة “اعرف عميلك” و تعزيز منظومة مراقبة المعاملات المالية والمصرفية وأتمتة التقارير الضريبية.

ومن خلال استبدال أدواتها المختلفة بمنصة جديدة متكاملة وحديثة، تواصل ديجيتال بزنس سوليوشن مهمتها بنجاح لتحويل الأصول المصرفية لشركة أتلانتيك فاينانشيال غروب وأنشطة التأمين التابعة لها.

حول ديجيتال بزنس سوليوشن:

تمثل ديجيتال بزنس سوليوشن الفرع التكنولوجي للشركة القابضة أتلانتيك فاينانشيال غروب، التي تمتلك العديد من البنوك الافريقية على غرار بنك أتلانتيك في الكاميرون وبنك بيسيغ في الغابون وبنك بيك في جزر القمر وبيسيم في مالي، إضافةً إلى العديد من شركات التامين في الكاميرون والبنين ومالي وجزر القمر. وتقود ديجيتال بزنس سوليوشن عمليات التحول الرقمي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كما تعتبر أيضًا رائدة في إفريقيا الناطقة بالفرنسية من خلال إطلاق أول عرض تأمين صحي رقمي بالكامل في الكاميرون في العام 2017.

حول فينورون:

متخصصة في المجال الرقمي وتكنولوجيا الامتثال، تعد فينورون من خيرة شركات البرمجيات والسباقة في تطوير وتحسين خدمة “اعرف عميلك” وتحديث تقنيات مكافحة غسيل الأموال. فينورون موجودة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط من خلال تعاملها مع أكثر من 200 عميل في 28 دولة. للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www. vneuron.com/compliance/ .

الاتصال:

[email protected]