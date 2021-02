TEMECULA, Califórnia, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O Grupo Clean Energy & Industrial Gases (CE&IG) da Nikkiso Cryogenic Industries, uma subsidiária da Nikkiso Co., Ltd (Japão), anunciou que a Unidade de Bombas adquiriu a propriedade intelectual (PI) para a fabricação e montagem de atuadores eletromecânicos (AEM) e dos painéis de controle associados.

O AEM de alta força acoplado a uma bomba-pistão criogênica elimina a necessidade da caixa de engrenagens e do cárter, proporcionando um projeto compacto para a bomba submersa vertical. O AEM também fornece controle total da velocidade e da posição do êmbolo da bomba-pistão, o que permite uma operação sem vibrações e com maior taxa de vazão, em várias configurações, além de maior confiabilidade.

As bombas acionadas por AEM da Unidade de Bombas da CE&IG têm passado por várias fases de testes nos últimos quatro anos, incluindo a operação real em um protótipo de estação de abastecimento de hidrogênio. A bomba alternativa acionada por AEM já está disponível para aplicações de hidrogênio que exigem pressão de descarga de até 900 bar. As bombas de abastecimento de gás natural liquefeito (GNL) de alta pressão para aplicações no setor marítimo estarão disponíveis em breve.

“Este é um passo empolgante para o nosso Grupo e um benefício significativo para os nossos clientes. A CE&IG agora poderá fabricar o conjunto completo da bomba (da flange criogênica à unidade motriz) e fornecer aos nossos clientes uma solução completa com suporte de fábrica”, afirma Peter Wagner, CEO da Cryogenic Industries e Presidente do Grupo.

Com a aquisição da PI, a Unidade de Bombas da CE&IG fabricará e montará os AEMs na fábrica da Nikkiso ACD em Santa Ana, Califórnia.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

As empresas da Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabricam equipamentos de processamento de gás criogênico e usinas para as indústrias de GNL, serviços de poços e gás industrial. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é matriz da ACD, Cosmodyne e Cryoquip e o grupo é controlado em conjunto por aproximadamente 20 instituições operacionais.

Para obter mais informações, visite www.cryoind.com e www.nikkiso.com.