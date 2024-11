Acquisition d’Anaqua par Nordic Capital, un investisseur privé de premier plan dans le domaine des technologies et des paiements

Nordic Capital entre en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Anaqua auprès de ses actionnaires actuels, menés par Astorg

BOSTON, 18 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua, un fournisseur de premier plan de solutions et de services technologiques d’innovation et de gestion de droits de propriété intellectuelle (PI), annonce aujourd’hui que Nordic Capital, un investisseur expérimenté en capital-investissement dans le domaine de la technologie et des paiements à l’échelle mondiale, est entré en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Anaqua auprès de ses actionnaires existants menés par Astorg. Dans le cadre de cette transaction, Nordic Capital deviendrait l’actionnaire de contrôle d’Anaqua, succédant à Astorg, qui a été l’investisseur principal d’Anaqua depuis 2019, et a soutenu la croissance forte et continue d’Anaqua au cours des cinq dernières années.

Cette acquisition représenterait un investissement stratégique axé sur la poursuite de la croissance, le soutien de l’expansion mondiale d’Anaqua et le renforcement de sa position sur le marché en continuant à améliorer son logiciel de premier ordre et ses capacités opérationnelles. Cette annonce intervient au cours de la 20ème année d’existence de l’entreprise qui fournit des solutions logicielles de gestion de droits de propriété intellectuelle. Les plateformes d’Anaqua, AQX® et PATTSY WAVE®, se distinguent en combinant les meilleures pratiques notamment en termes de workflows, d’analyse de données, de dépôt de brevets à l’étranger, et de paiement des renouvellements de brevets et de marques, le tout intégré dans un écosystème intelligent conçu pour optimiser les opérations, définir une stratégie avisée et prendre de meilleures décisions autour des portefeuilles de propriété intellectuelle des clients.

Nordic Capital a plus de 20 ans d’expérience dans l’accélération de la croissance des entreprises technologiques innovantes et serait prêt à tirer parti de sa connaissance approfondie du secteur et des opérations pour créer de la valeur et accélérer la mise en oeuvre des plans ambitieux d’Anaqua. Nordic Capital a réalisé 33 investissements technologiques dans des entreprises d’une valeur totale d’environ 26 milliards d’euros, avec une longue tradition d’investissement dans des partenariats avec les propriétaires, les fondateurs et les dirigeants.

« Nordic Capital partage notre vision d’une plateforme logicielle de gestion de la propriété intellectuelle, ce qui en fait le partenaire idéal pour notre prochaine phase de croissance. Leur expérience approfondie du secteur, leur expérience réussie en matière d’investissement dans des sociétés de logiciels et leur vaste réseau mondial nous aideraient à continuer à transformer l’industrie de la gestion de la propriété intellectuelle », a commenté Bob Romeo, PDG d’Anaqua. « Nordic Capital nous permettrait d’accélérer notre expansion mondiale, d’améliorer nos solutions technologiques et d’atteindre l’excellence opérationnelle, tout cela pour le bénéfice ultime de nos clients », a ajouté Justin Crotty, COO d’Anaqua.

« Nordic Capital a suivi de près les progrès impressionnants d’Anaqua et serait heureux d’investir dans un leader de la gestion de la propriété intellectuelle et des technologies de l’innovation. Ce partenariat serait en ligne avec notre engagement de soutenir les entreprises qui conduisent la transformation de l’industrie et s’inscrirait parfaitement dans la stratégie d’investissement technologique de Nordic Capital. Nous sommes impatients de soutenir Anaqua dans sa prochaine phase de croissance, en l’aidant à étendre son empreinte mondiale et en établissant la principale plateforme de gestion de la propriété intellectuelle pour les industries axées sur l’innovation », a déclaré Fredrik Näslund, associé et responsable de la technologie et des paiements, chez Nordic Capital Advisors.

« Nous sommes fiers de notre partenariat fructueux avec Anaqua, qui marque notre premier investissement aux États-Unis. Au cours des cinq dernières années, nous avons apprécié notre étroite collaboration avec Bob, Justin et toute l’équipe, entreprenant ensemble un parcours de transformation et de croissance. Nous avons hâte de voir Anaqua continuer à prospérer dans son prochain chapitre, » conclut François de Mitry, CIO, Astorg.

Les accords définitifs relatifs à l’acquisition seraient conclus après information et consultation des instances représentatives du personnel. La transaction est soumise aux autorisations réglementaires habituelles et devrait être finalisée d’ici le premier trimestre 2025.

Arma Partners et Jefferies ont agi en tant que conseillers financiers exclusifs et Latham & Watkins a agi en tant que conseiller juridique d’Astorg et d’Anaqua dans le cadre de cette transaction. William Blair a agi en tant que conseiller financier de Nordic Capital.

A propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses logiciels, AQX® et PATTSY WAVE®, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de PI avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancés, offre un environnement de travail intelligent conçu pour prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets de conseils en PI dans le monde, utilisent les solutions Anaqua. Plus d’un million de décideurs, avocats, juristes, gestionnaires et innovateurs utilisent les logiciels Anaqua pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou la page entreprise d’Anaqua sur LinkedIn.

A propos de Nordic Capital

Nordic Capital est un grand investisseur en capitaux privés qui s’engage résolument à créer des entreprises durables plus fortes grâce à l’amélioration opérationnelle et à la croissance transformatrice. Nordic Capital se concentre sur certains secteurs et régions où la société a une grande expérience et une longue histoire. Les secteurs sur lesquels elle se concentre sont : la santé, la technologie et les paiements, les services financiers et, les services et technologies industrielles. Ses régions clés sont l’Europe et le monde pour les investissements dans les soins de santé ainsi que la technologie et les paiements. Depuis sa création en 1989, Nordic Capital a investi 26 milliards d’euros dans le cadre de plus de 150 placements. Les fonds les plus récents sont Nordic Capital XI, avec 9 milliards d’euros de capital investi, et Nordic Capital Evolution, avec 1,2 milliard d’euros de capital investi, apporté principalement par des investisseurs institutionnels internationaux tels que des fonds de pension. Nordic Capital Advisors dispose de bureaux locaux en Suède, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Corée du Sud. www.nordiccapital.com.

“Nordic Capital” désigne l’un ou l’ensemble des véhicules d’investissement sous la marque Nordic Capital, ou associés à celle-ci, ainsi que leurs entités de gestion associées. Nordic Capital est conseillée par plusieurs entités sous-conseillères non discrétionnaires, dont l’une ou l’ensemble sont désignés sous le nom “Nordic Capital Advisors”.

A propos d’Astorg

Astorg est une société européenne de private equity qui gère plus de 24 milliards d’euros d’actifs et dont le siège social est au Luxembourg. Astorg travaille avec des entrepreneurs et des équipes de direction pour acquérir des entreprises mondiales leaders sur leur marché, principalement basées en Europe, en leur fournissant l’orientation stratégique, la gouvernance et le capital dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs de croissance. Bénéficiant d’une culture entrepreneuriale distincte, d’une perspective d’actionnaire à long terme et d’un organe de décision allégé, Astorg possède une expertise sectorielle précieuse dans les domaines de la santé, des logiciels et de la technologie, des services aux entreprises et des sociétés industrielles basées sur la technologie. Astorg a des bureaux à Luxembourg, Londres, Paris, New York, Francfort, Milan. Pour plus d’informations sur Astorg: www.astorg.com | Suivez Astorg sur LinkedIn

Contacts presse :

Nordic Capital

Elin Ljung

Directeur général, responsable de la communication et du développement durable

+46 70-866 10 40

elin.ljung@nordiccapital.com

Contact média Etats-Unis – Brunswick Group

nordiccapitalus@brunswickgroup.com

Contact presse

Nancy Hegarty

VP – Marketing

Anaqua

+1-617-375-2655

nhegarty@anaqua.com

