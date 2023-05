Ai-Media dévoile la solution LEXI 3.0 basée sur l’IA : l’avenir du sous-titrage automatique en direct

SYDNEY, Australie, 04 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Ai-Media, le leader mondial des solutions de sous-titrage professionnel, est fier d’annoncer le lancement de LEXI 3.0, la nouvelle version améliorée de sa solution phare de sous-titrage automatique en direct. Grâce à de nouvelles fonctionnalités et des améliorations à la pointe de la technologie, LEXI 3.0 est la solution de sous-titrage automatique la plus précise et avancée au monde, qui permet des résultats rivalisant avec les sous-titres d’origine humaine à une fraction du coût.

Des audits indépendants confirment que LEXI 3.0 fournit systématiquement des résultats avec une réduction de 35 % des erreurs de reconnaissance, de formatage et de ponctuation par rapport à la version précédente.

Essentiellement, LEXI 3.0 introduit de nouvelles fonctionnalités automatisées, notamment l’identification du locuteur et le placement de sous-titres optimisé par l’IA afin d’éviter les interférences à l’écran. Les résultats de qualité moyenne ont considérablement augmenté, passant d’une REN (reconnaissance d’entités nommées) de 98,2 % à 98,7 % avec cette version.

LEXI 3.0 est une solution à la demande et abordable, parfaite pour le sous-titrage en direct de toutes sortes de types de contenu : allant de la télédiffusion linéaire aux conférences, en passant par l’OTT, les événements sportifs et les diffusions en direct, les réunions et les événements, et bien plus.

Tony Abrahams, co-fondateur et PDG d’Ai-Media, a déclaré :

« Au bout de 20 années d’efforts, nous avons finalement déchiffré le Saint-Graal pour que le sous-titrage automatique en direct devienne une réalité. LEXI 3.0 change la donne. Nous constatons une accélération de l’adoption du sous-titrage automatique stimulée par une augmentation considérable de la qualité, une réduction de la latence et le lancement de nouvelles fonctionnalités d’IA qui nécessitaient auparavant une intervention manuelle, comme les changements de locuteur et le placement des sous-titres afin de ne pas masquer les visuels importants.

« LEXI 3.0 est disponible immédiatement pour les clients actuels d’Ai-Media sans frais supplémentaires. Elle est livrée avec n’importe quel encodeur iCap (matériel, Alta et Falcon) connecté au réseau iCap Cloud d’Ai-Media. »

À propos d’Ai-Media

Fondée en Australie en 2003, la société technologique Ai-Media est un leader mondial dans la fourniture de solutions de traduction, de transcription et de sous-titrage enregistré et en direct d’excellente qualité. La société aide les principaux diffuseurs, entreprises et organismes gouvernementaux du monde à assurer des sous-titrages de haute précision, sécurisés et rentables via sa solution de sous-titrage automatique LEXI optimisée par l’IA et une gamme complète de matériel de sous-titrage. À l’échelle mondiale, la technologie Ai-Media livre 7 millions de minutes de contenu multimédia, d’événements en ligne et de flux Web en direct et enregistrés chaque mois. Ai-Media (ASX : AIM) a commencé à échanger sur l’ASX le 15 septembre 2020. Pour plus d’informations sur Ai-Media, veuillez consulter Ai-Media.tv.

