AI-Media Introduz Tecnologia de Ponta de Legendagem no Global Media Congress

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O Global Media Congress irá repetir o seu sucesso de 2022 em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, entre 14 e 16 de novembro de 2023. Este ano, a AI-Media será a principal fornecedora de legendas e traduções ao vivo, com suas soluções avançadas que irão aprimorar a experiência do evento ao vivo.

No mundo de hoje, eventos como o Global Media Congress são uma plataforma valiosa para que os profissionais da mídia possam se conectar, descobrir tendências e colaborar. Uma audiência internacional é fundamental para que o conteúdo atinja um público diversificado e a tecnologia da AI-Media está tornando isso mais viável do que nunca.

James, Diretor de Vendas da AI-Media, comentou sobre a evento:

“Estou muito feliz em ver as soluções inovadoras de legendagem e tradução da AI-Media no centro das atenções no Congresso Global de Mídia. Além de ser uma divisora de águas a nossa tecnologia cria pontes, permitindo que diversos públicos se conectem e participem totalmente de uma conversa global. Temos orgulho de contribuir para tornar eventos como este mais acessíveis, inclusivos e conectados internacionalmente.”

Recursos da Solução Inovadora da AI-Media:

Tradução Remota para 5 Idiomas da ONU: A tecnologia da AI-Media pode traduzir facilmente conteúdo do inglês para cinco idiomas das Nações Unidas: Árabe, francês, russo, chinês e espanhol. Essa capacidade elimina as barreiras linguísticas e promove a inclusão.

Tradução de Áudio na Mesma Transmissão: Além da tradução de texto, a AI-Media oferece tradução de áudio em tempo real, permitindo que os participantes ouçam o conteúdo no seu idioma preferido, aumentando o engajamento.

Acesso a Todos: Os participantes no local podem acessar o conteúdo traduzido ao vivo nos seus próprios smartphones ou dispositivos web por meio do aplicativo do evento. Esta solução simples torna os eventos mais acessíveis e envolventes para todos os participantes.

Expansão do Alcance e Aumento da Satisfação:

A tecnologia de legendagem e tradução da AI-Media vai além da conveniência, pois amplia o alcance dos eventos e transmissões. A oferta de conteúdo multilíngue e de tradução em tempo real pode aumentar significativamente o alcance global e os níveis de satisfação, criando experiências mais imersivas para todos.

As soluções de legendagem e tradução LEXI da AI-Media estão na vanguarda e tornam eventos como o Global Media Congress mais acessíveis, inclusivos e conectados globalmente. Ao superar as barreiras linguísticas, a AI-Media facilita o intercâmbio cultural e o conhecimento compartilhado.

Para mais informações sobre como a AI-Media pode aprimorar o seu próximo evento ou transmissão com conteúdo inclusivo e multilíngue, visite AI-MEDIA.TV

Sobre a AI-Media

Fundada na Austrália em 2003, a empresa de tecnologia AI-Media é líder global de soluções de legendagem, transcrição e tradução ao vivo e gravadas. A empresa ajuda as principais emissoras, empresas e agências governamentais do mundo a garantir alta precisão, segurança e custo-benefício por meio da sua solução de legendagem automática LEXI com tecnologia de IA. As legendas LEXI são entregues a milhões de telas em todo o mundo através da gama de codificadores de legendas da AI-Media e sua iCap Cloud Network – a maior e mais segura rede de entrega de legendas do mundo. A AI-Media entrega mais de 8 milhões de minutos de mídia ao vivo e gravada mensalmente em todo o mundo. A AI-Media é negociada na Bolsa de Valores da Austrália (ASX: AIM). Para mais informação, visite AI-Media.tv .

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 156e404f-5cc8-4ddc-8f1a- ffac86ebdb33

Contato com a Mídia: Fiona Habben Gerente Sênior de Marketing – Global Fiona.habben@ai-media.tv

