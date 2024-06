Anaqua lance la plateforme de gestion PI AQX® 11, alimentée par l’IA

La nouvelle plateforme de gestion PI permet d’améliorer l’efficacité et d’obtenir des analyses précises, permettant ainsi aux entreprises d’exceller dans un environnement compétitif

BOSTON, 26 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua, fournisseur leader de technologies de gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle (PI), annonce aujourd’hui le lancement d’AQX® 11, alimenté par l’IA – la version la plus importante de la plateforme d’Anaqua en 20 ans – pour aider les entreprises et les conseils en propriété industrielle à tirer le maximum de valeur de leurs actifs de PI. Ce lancement coïncide avec le premier jour de la conférence Anaqua Experience et fait partie des célébrations du 20ème anniversaire de la société.

Plateforme de PI conçue pour développer un avantage opérationnel et stratégique, AQX 11 prend une nouvelle apparence, tout en améliorant considérablement les capacités de prise de décision et l’efficacité des avocats, juristes et personnels administratifs en propriété intellectuelle. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on peut citer :

Intelligence Artificielle : Les outils AI Patent Summaries et AI Patent Auto-Classifier optimisent les processus d’examen et de classification des brevets, en réduisant le travail manuel et en améliorant la précision des données. Grâce à ces fonctionnalités d’IA, les utilisateurs peuvent facilement résumer les revendications de brevets et les inventions, et classer et cartographier automatiquement les brevets internes et ceux des concurrents selon le système de classification propre à leur entreprise, offrant ainsi une vue d’ensemble du paysage concurrentiel.

Espace de travail des avocats : Pour la première fois, les avocats peuvent accéder rapidement aux données essentielles relatives aux questions de propriété intellectuelle en un seul endroit. Ils peuvent accélérer et améliorer leur prise de décision en ayant accès à toutes les informations pertinentes, y compris les actions de l’office, les dépôts internationaux, les décisions relatives aux annuités, etc.

Automatisation : L’automatisation du traitement des documents est une avancée significative qui élimine le travail manuel lié à l’enregistrement des communications des Offices des brevets et des marques, réduit les erreurs et permet aux équipes de propriété intellectuelle de se concentrer sur la validation de l’exactitude des données et l’exécution de tâches de plus haut niveau, plutôt que sur la saisie de données.

Gestion des noms de domaine : Un nouveau module permet de suivre et de gérer les informations relatives aux noms de domaine en même temps que les actifs de propriété intellectuelle, offrant ainsi une vision globale du portefeuille d’une entreprise, et qui s’aligne sur la manière dont les propriétaires d’entreprises gèrent ces actifs essentiels.

Gestion de l’innovation : Les entreprises peuvent accélérer l’innovation et maximiser sa valeur en facilitant l’implication précoce et fréquente des conseils en propriété industrielle dans la planification stratégique grâce à un module de gestion de l’innovation. Ce module améliore la capture et le développement d’idées provenant de l’ensemble de l’entreprise cliente, optimise la collaboration entre les équipes et fournit des outils efficaces pour gérer les contributions des inventeurs et des non-inventeurs, ce qui accélère la mise sur le marché et garantit que les meilleures idées sont protégées et mises en œuvre.

Gestion des produits : Une nouvelle fonctionnalité permet de visualiser les contributions en matière de brevets en liant les brevets, les marques et les données financières aux familles de produits. Ceci permet de comprendre clairement les actifs de propriété intellectuelle qui augmentent la valeur des produits. Cette visibilité accrue, y compris les données d’évaluation des brevets dans les relations avec les sujets, simplifie les opportunités de licence et éclaire les décisions de renouvellement de la propriété intellectuelle.

« Aujourd’hui est une étape importante puisque nous lançons AQX 11 », a déclaré Bob Romeo, PDG d’Anaqua. « Alimenté par l’IA et une automatisation améliorée, c’est un bond en avant dans les technologies de gestion de la PI. Alors que nous célébrons le 20ème anniversaire d’Anaqua, ce lancement souligne nos progrès et notre engagement en matière d’innovation. Nous sommes ravis de célébrer notre anniversaire et de partager cet accomplissement avec notre communauté mondiale de clients, qui ont joué un rôle essentiel dans la réalisation de ce projet. »

Vincent Brault, Vice-président senior du produit et de l’innovation chez Anaqua, a souligné l’importance de cette version : « AQX 11 est le résultat d’une collaboration étendue avec notre communauté de clients. Cette version permet à nos clients d’optimiser l’efficacité opérationnelle et la prise de décision stratégique grâce à des capacités d’IA et d’automatisation révolutionnaires. En permettant aux acteurs de la propriété intellectuelle d’extraire des informations vitales à partir de données essentielles et de rationaliser les décisions relatives aux portefeuilles et à la classification des brevets, AQX 11 établit une nouvelle norme en matière de technologie de gestion de la propriété intellectuelle. »

Pour plus d’informations sur AQX 11 et pour demander une démonstration, veuillez consulter le site anaqua.com.

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses logiciels, AQX® et PATTSY WAVE®, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de PI avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancés, offre un environnement de travail intelligent conçu pour prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets de conseils en PI dans le monde, utilisent les solutions Anaqua. Plus d’un million de décideurs, avocats, juristes, gestionnaires et innovateurs utilisent les logiciels Anaqua pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou la page entreprise d’Anaqua sur LinkedIn.

