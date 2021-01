SAN FRANCISCO, 07 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Appear Inc. a annoncé le lancement du smartphone le plus léger au monde, qui est également le premier alimenté par batterie au graphène, et doté d’une technologie innovante de résistance à l’eau. Ce smartphone suscite déjà beaucoup d’intérêt. Appear a commencé à recevoir des commandes et les projections laissent entrevoir un million d’unités vendues au cours des six premiers mois. Le smartphone serait disponible dans les magasins et chez les principaux détaillants en ligne d’ici mars 2021.

Appear est une société technologique déjà connue pour ses produits électroniques innovants. La société est basée à San Francisco et opère également à l’échelle internationale dans des pays tels que Singapour, les Émirats arabes unis, Hong Kong et l’Inde. Appear se spécialise dans le développement des innovations de l’IdO B2B. La société a créé de nombreuses technologies innovantes notamment en matière de smartphones, d’applications de batterie au graphène à chargement rapide ainsi que de haut-parleurs flottants et lévitants.

Appear s’est associée à Foxconn pour la fabrication

Afin de répondre à la demande croissante, Appear a conclu un partenariat avec Foxconn India pour ses besoins en fabrication. Foxconn est un fabricant réputé et de confiance pour de nombreuses marques populaires de smartphones et de produits électroniques grand public. Il dispose de l’expérience, de l’expertise et des installations nécessaires pour satisfaire aux normes de haute qualité d’Appear.

Chargement rapide au graphène

Appear a toujours été déterminée à créer des produits innovants à l’aide de la science des matériaux de pointe. Son nouveau smartphone illustre cet état d’esprit. Le téléphone est alimenté par des processeurs Qualcomm. Appear est connue pour sa batterie externe au graphène Super 20, qui se recharge complètement en 20 minutes à l’aide de la technologie de batterie à charge rapide exclusive d’Appear. Désormais, cette technologie exclusive est intégrée avec succès dans un smartphone.

Le graphène, similaire au graphite, est composé uniquement de carbone. Il a révolutionné de nombreux secteurs de fabrication en raison de ses propriétés uniques. Bien qu’il soit plus résistant que l’acier, le graphène est léger et l’un des matériaux les plus conducteurs. Cela permet au graphène d’agir en tant que super condensateur pour la technologie révolutionnaire de charge rapide d’Appear. Les batteries Li-ion améliorées au graphène ont une durée de vie plus longue, des capacités plus élevées et des temps de chargement plus rapides tout en restant flexibles et légères.

Le smartphone est complété par une technologie innovante

L’une des caractéristiques les plus palpitantes du nouveau smartphone est sa technologie de résistance à l’eau. Chaque année, 11 % des smartphones sont endommagés par l’eau. Cela représente 165 millions de téléphones par an, soit 452 000 par jour ! Les consommateurs étant de plus en plus tributaires de leurs smartphones, leur protection contre l’eau est devenue une caractéristique nécessaire. La fabrication de téléphones plus résilients contribuera également à réduire la croissance des déchets électroniques. Ce nouveau smartphone est l’option idéale pour tout consommateur soucieux de l’environnement.

Le smartphone inclut également les applications mobiles exclusives d’Appear. Ces applications seront pré-installées dans le produit.

Conçu par l’entreprise à l’origine de la conception de haut-parleurs flottants et lévitants

La technologie de résistance à l’eau utilise la science des matériaux de pointe. Appear a démontré cette technologie pour la première fois avec ses haut-parleurs flottants. Ces haut-parleurs ont déjà prouvé leur résistance à l’eau dans des piscines du monde entier. Cependant, les produits les plus impressionnants d’Appear, ce sont ses haut-parleurs lévitants. Lorsque le haut-parleur est sous tension, il s’élève et se met à léviter au-dessus du socle. Ces incroyables haut-parleurs mêlent chanson et spectacle !

Cette technologie de lévitation peut être déployée dans de nombreux secteurs différents tels que la domotique, le sport et l’industrie automobile. Appear prévoit d’accorder des licences de cette technologie dans de nombreux secteurs et pays.

Le smartphone Appear sera disponible en mars 2021