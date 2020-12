dSpace e LeddarTech

a dSPACE e a LeddarTech estão impulsionando conjuntamente o desenvolvimento de tecnologias Lidar para sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e condução autônoma (AD).

PADERBORN, Alemanha, e QUEBEC CITY, Canadá, Dec. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — A dSPACE,, uma das principais provedoras de soluções de simulação e validação, e a LeddarTech®, líder em tecnologia de detecção de Nível 1 a 5, firmaram uma parceria para impulsionar conjuntamente o desenvolvimento de tecnologias LiDAR para Advanced Driver Assistance Systems (Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista – ADAS) e Autonomous Driving (Condução Autônoma – AD). Essa estreita cooperação resultará em ferramentas e modelos de simulação de alta precisão para apoiar e acelerar significativamente o desenvolvimento e a validação de sensores LiDAR com base em LeddarEngine™ e sistemas ADAS e AD relacionados.

Essas ferramentas permitem que os clientes simulem seus próprios projetos de sensores LiDAR com base na LeddarEngine em vez de integração de LiDARs de caixa preta de terceiros. A simulação ajuda mais especificamente os designers a explorar eficientemente várias arquiteturas e componentes de sensores LiDAR no desenvolvimento do seu próprio projeto LiDAR ideal e validar o desempenho resultante em casos específicos de uso de aplicativos. Esta validação inclui simulação fisicamente precisa do LiDAR e do ambiente do veículo, incluindo objetos em movimento (por exemplo, veículos, pedestres), estradas e outros objetos estáticos (por exemplo, sinais de trânsito, meios-fios).

“A estratégia de teste e os modelos certos, e as interfaces prontas para uso para simulação e reprocessamento são os principais blocos de construção”, disse o Dr. Christopher Wiegand, Gerente de Produtos da dSPACE. “Esta parceria com um líder do setor em soluções LiDAR e sensores automotivos de estado sólido permite que nossos clientes executem tarefas de validação com precisão e rapidez para aplicativos com base em LiDAR. Sem simulações confiáveis, os sistemas de condução automatizados (Níveis SAE 3-5) não podem ser alcançados.”

“A colaboração entre a dSPACE e a LeddarTech produzirá ferramentas de simulação aprimoradas que facilitarão e acelerarão muito o desenvolvimento de LiDARs otimizados”, disse Michael Poulin, Vice-Presidente de Parcerias Estratégicas e Desenvolvimento Corporativo da LeddarTech. “É um prazer ter a dSpace como um novo membro do Ecossistema Leddar, em suporte à implantação em massa do LiDAR automotivo em sistemas ADAS & AD seguros e econômicos.”

Sobre a dSPACE

A dSPACE é provedora líder de soluções para desenvolvimento de veículos conectados, autônomos e elétricos. Os fabricantes automotivos e seus fornecedores usam principalmente a gama de soluções completas da empresa para testar os componentes de software e hardware dos seus novos veículos, muito antes de um novo modelo ser autorizado para uso em estradas. A dSPACE não é apenas um parceiro de desenvolvimento procurado no desenvolvimento de veículos. Os engenheiros também contam com o nosso know-how em dSPACE na automação aeroespacial e industrial. Nosso portfólio varia de soluções de ponta a ponta para simulação e validação a serviços de engenharia e consultoria, bem como treinamento e suporte. Com aproximadamente 1.800 funcionários em todo o mundo e com sua sede em Paderborn, Alemanha, a dSPACE tem três centros de projetos na Alemanha, e atende clientes através de empresas regionais nos EUA, Reino Unido, França, Japão, China e Croácia.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1-2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Gestão Global de Marketing, Comunicações e Produtos, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232

daniel.aitken@leddartech.com

Contato: dSPACE GmbH dSPACE GmbH Bernd Schäfers-Maiwald Ulrich Nolte Vice-Presidente de Comunicações Corporativas Gerente Sênior de Comunicações Rathenaustraße 26 Rathenaustraße 26 33102 Paderborn 33102 Paderborn Tel.: +49 5251 1638-714 Tel.: +49 5251 1638-941 Fax: +49 5251 16198-714 Fax: +49 5251 16198-1448 E-mail: bschaefers-maiwald@dspace.de E-mail: unolte@dspace.de, press@dspace.de