GHENT, Bélgica e RESEARCH TRINGLE PARK, N.C., Jan. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Hoje, a Biotalys NV uma empresa transformadora de alimentos e proteção de cultivos, anunciou o envio do seu primeiro biocontrole à base de proteínas, Evoca™, à Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos para aprovação. Mediante o registro na EPA, este biocontrole oferecerá aos produtores de frutas e vegetais dos EUA uma nova maneira de combater as principais doenças para maximizar a produção e prolongar a vida útil após a colheita dos produtos com resíduos substancialmente menores.

“A Biotalys está entusiasmada por ter dado início ao processo de registro do seu primeiro produto na EPA. Embora a Evoca tenha como alvo doenças como Botrytis cinerea e oídio, aproveitamos a flexibilidade da nossa plataforma tecnológica para avançar um amplo pipeline de produtos com novos modos de ação que irão abordar de forma segura e confiável as principais pragas e doenças dos cultivos em toda a cadeia de valor alimentar”, comentou Luc Maertens, COO da Biotalys.

A Evoca ajudará os produtores a controlar eficazmente os principais patógenos em campo, bem como na cadeia de valor alimentar para proteger frutas e legumes após a colheita, prolongando a vida útil e reduzindo a deterioração e a perda de alimentos. Com seu novo modo de ação e perfil de segurança favorável, a Evoca oferece aos produtores opções rotacionais adicionais para o controle da resistência de uma forma mais sustentável.

O envio dos documentos dá seguimento à conclusão bem-sucedida da Biotalys de um extenso programa de desenvolvimento de produtos e estudos regulatórios em campo da Evoca. Mais de 200 ensaios em campo e estufas demonstraram globalmente alta consistência no controle efetivo de patógenos essenciais para o cultivo de frutas e legumes. Com o pedido de aprovações regulatórias pendentes, a Biotalys está no caminho certo para introduzir a Evoca em determinadas regiões dos EUA no final de 2022.

A Biotalys fará os registros internacionais por conta própria, mantendo a plena propriedade de todos os direitos. Alinhado com a estratégia de go-to-market da Evoca, o pedido de aprovação nos Estados Unidos será seguido pelo pedido de registro na União Europeia. Os principais mercados agrícolas da América Latina e Ásia estão no escopo para futuros registros.

Evoca™: Inscrição em andamento. Este produto ainda não está registrado para venda ou uso nos Estados Unidos e não está sendo oferecido para venda.

Sobre Biotalys

A Biotalys é uma empresa de proteção de Alimentos e Colheitas transformadora em rápido crescimento que desenvolve uma nova geração de soluções de biocontroles à base de proteínas que delineia o futuro do fornecimento de alimentos seguros sustentáveis. Com base na sua inovadora plataforma tecnológica, a Biotalys desenvolveu um amplo pipeline de produtos candidatos eficazes e seguros que buscam abordar as principais pragas e doenças dos cultivos em toda a cadeia de valor, do solo ao prato. Combinando as características da alta performance e a consistência dos produtos químicos com o perfil de segurança limpa dos produtos biológicos, a Biotalys tem por objetivo oferecer agentes de proteção de colheitas ideais para as aplicações pré e pós-colheita. Sediada no complexo de biotecnologia em Ghent, Bélgica, a Biotalys foi fundada em 2013 como uma spin-off do VIB (Flemish Institute for Biotechnology) e arrecadou €61 milhões ($66 milhões de dólares) até o momento de investidores especializados de todo o mundo. Para mais informação, visite www.biotalys.com .