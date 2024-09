Bitget a acquis 1,7 million d’utilisateurs en août, selon le dernier rapport mensuel

VICTORIA, Seychelles, 12 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale bourse de crypto-monnaie et société Web3, a communiqué son rapport d’août 2024 sur la transparence qui met en évidence une croissance significative avec l’acquisition de 1,72 million d’utilisateurs malgré des conditions de marché difficiles. Le marché des crypto-monnaies a connu de fortes baisses, le Bitcoin tombant sous la barre des 50 000 dollars, mais Bitget est restée résiliente en intégrant de nouvelles fonctionnalités et en développant des initiatives stratégiques.

L’un des faits saillants a été l’intégration d’Apple Pay et de Google Pay qui permet aux utilisateurs de convertir des monnaies fiduciaires en cryptomonnaies. Cette nouveauté a permis à Bitget de se développer en facilitant l’achat et l’échange de cryptomonnaies à l’échelle mondiale par ses utilisateurs, avec la prise en charge de plus de 140 monnaies fiduciaires et de plus de 100 cryptomonnaies.

Bitget a nommé Hon Ng au poste de directeur juridique, renforçant ainsi l’attention portée par l’entreprise sur la conformité et l’engagement réglementaire. Fort de plus de 20 années d’expérience, Ng coordonne désormais les activités liées au développement vers de nouveaux marchés et au renforcement des dialogues réglementaires dans le monde entier pour Bitget. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de l’objectif de l’entreprise de promouvoir l’adoption des crypto-monnaies grâce à une conformité rigoureuse.

En août, la plateforme de Bitget a affiché une croissance impressionnante en offrant 800 jetons et 900 paires de trading au comptant, avec des volumes de trading quotidiens s’élevant à 400 millions de dollars sur les marchés au comptant et à 7 milliards de dollars sur les marchés à terme. Le fonds de protection de la plateforme reste solide à hauteur de 400 millions de dollars, ce qui permet de garantir la sécurité des utilisateurs.

« L’innovation constante de Bitget et ses avancées en matière de sécurité en ont fait l’une des bourses de cryptomonnaies affichant les taux de croissance les plus rapides. L’ajout de plus d’un million d’utilisateurs de manière constante d’un mois sur l’autre représente une réussite considérable pour nous et démontre également la participation croissante d’un public plus large à la cryptographie », déclare Gracy Chen, PDG de Bitget.

De nouveaux produits, tels que la plateforme Bitget Booster, ont également été lancés afin d’associer les influenceurs crypto à des projets, tout en offrant aux créateurs de contenus de généreuses récompenses sous forme de commissions. De plus, le lancement de P2P Shield a renforcé la sécurité des transactions peer-to-peer afin de protéger les utilisateurs contre la fraude.

Bitget a également obtenu la certification ISO 27001:2022, démontrant ainsi son engagement à maintenir les normes les plus élevées en matière de sécurité des informations. Au fur et à mesure de l’évolution de la plateforme, ces récents développements ont permis à Bitget de maintenir son statut de chef de file dans le secteur des crypto-monnaies tout en garantissant la sécurité de ses utilisateurs et la protection des actifs.

La plateforme compte actuellement plus de 185 000 traders professionnels et plus de 840 000 adeptes du copy trading grâce auxquels plus de 90 millions de transactions réussies ont été comptabilisées. Les bénéfices issus de ces transactions ont généré plus de 500 millions de dollars de gains, dont 23 millions de dollars partagés par les traders d’élite.

Du côté de Bitget Wallet, le portefeuille décentralisé de l’écosystème de Bitget a mis en place un portefeuille MPC assorti d’une connexion Telegram, simplifiant ainsi l’accès Web3 en permettant aux utilisateurs de créer des portefeuilles sans clé via leurs comptes Telegram. Cette innovation qui améliore la sécurité et la convivialité est complétée par un nouveau bot de trading Telegram qui offre des mises à jour du marché en temps réel et facilite le trading de pièces mèmes. De plus, Bitget Wallet a intégré des listes de jetons de Four.Meme et Sun Pump pour les pièces mèmes de TRON et BNB Chain, a amélioré les fonctionnalités de transaction, et s’est engagé à verser 2 millions de $TRX afin de subventionner les frais de gaz, rendant ainsi le trading plus rapide, moins cher et plus convivial.

Pour obtenir des informations plus détaillées, consultez le rapport du mois d’août sur la transparence de Bitget.

