Bitget lance la cotation des jetons Swell (SWELL) sur Launchpool, Poolx et Spot avec 23 440 000 jetons en récompense

VICTORIA, Seychelles, 07 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , la principale bourse de crypto-monnaie et société Web3, a annoncé la cotation des jetons SWELL sur sa plateforme qui couvre une gamme de produits tels que Launchpool, Poolx et le trading Spot. Cette cotation permet aux utilisateurs éligibles de gagner des récompenses à partir d’un pool comprenant un total de 23 440 000 jetons SWELL. La première initiative est une campagne sur Launchpool qui permet aux utilisateurs de verrouiller des BGB et des USDT pour les répartir dans un pool de 19 500 000 jetons SWELL. Cet événement exclusif sera accessible aux utilisateurs à compter du 7 novembre 2024 à 10h00 UTC jusqu’au 14 novembre 2024 à 10h00 UTC et leur permettra de participer à l’écosystème croissant de rejalonnement d’Ethereum grâce aux protocoles de jalonnement avancés de Swell.

L’événement Poolx pour SWELL alloue 1 800 000 jetons, permettant aux utilisateurs de jalonner leurs jetons pour en miner davantage. De plus, une promotion Candybomb est organisée dans le cadre de laquelle 2 000 000 de jetons SWELL seront distribués aux utilisateurs en fonction de leurs activités de trading.

Conçu comme une couche de rendement de rejalonnement pour Ethereum, Swell présente une gamme d’options de jalonnement et de re-jalonnement liquide adaptées à la finance décentralisée (DeFi). En tant que premier protocole à proposer un rollup de jalonnement de couche 2 intégré verticalement, Swell vise à améliorer les retours des utilisateurs et l’efficacité du jalonnement au sein du réseau Ethereum. Avec le soutien d’IOSG Ventures et de Maven 11 Capital, le réseau Swell a levé 3,75 millions de dollars en mars 2022 lors d’un tour de financement dirigé par Framework Ventures.

Le 9 octobre 2024, Swell a dévoilé la tokenomie de son jeton natif, SWELL. L’offre totale de SWELL s’élèvera à 10 milliards de jetons, avec 8,5 % alloués à la communauté. Le jeton SWELL servira trois objectifs principaux : la gouvernance de la DAO du réseau Swell, le rejalonnement pour sécuriser les applications et l’infrastructure Swell L2, ainsi que le paiement des frais de gaz sur le réseau.

Pour revenir au Launchpool, il propose deux pools de verrouillage distincts. Avec une allocation totale de 16 000 000 de SWELL, le pool principal est destiné aux utilisateurs qui verrouillent leurs BGB, le jeton natif de Bitget. En fonction du volume verrouillé de chaque participant, des airdrops seront distribués toutes les heures, permettant aux utilisateurs de recevoir des récompenses proportionnelles à leur engagement au sein du pool. Le pool secondaire, destiné aux nouveaux utilisateurs inscrits après le 5 novembre 2024, offre une part de 3 500 000 SWELL aux utilisateurs qui verrouillent leurs USDT. Avec une limite de verrouillage maximale de 2 000 USDT et une exigence minimale de 5 USDT, ce pool constitue une porte d’entrée accessible pour les nouveaux utilisateurs.

Le Launchpool de Bitget utilise un système efficace d’airdrop qui distribue des jetons toutes les heures aux utilisateurs participants. Cette approche permet aux participants de bénéficier rapidement des rendements de leurs actifs verrouillés, tandis que les marchés Spot et Poolx sont davantage destinés aux traders professionnels en les aidant à gagner des récompenses pour les jetons existants.

Pour en savoir plus sur les jetons SWELL, visitez le Launchpool de Bitget , et pour en savoir plus sur la promotion Poolx/Spot, cliquez ici.

