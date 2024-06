BYD Introduz Novo Portfólio de Energia no The smarter E Europe e Comemora 1 Milhão de Sistemas BatteryBox Instalados

SHENZHEN, China e MUNIQUE, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A BYD Co. Ltd. (HKSE: 1211), um dos maiores fabricantes de baterias recarregáveis e veículos elétricos do mundo, introduziu suas soluções de energia renovável no “The Smarter E Europe” entre 19 e 21 de junho. A exposição no estande B1.130, B1.131 apresentou os mais recentes sistemas de armazenamento de energia BatteryBox, BatteryMax Lite e BYD MC Cube-T para aplicações em escala de serviços públicos, comerciais e industriais. Os visitantes puderam explorar o veículo elétrico “Seal” da BYD e conhecer o papel da BYD como Parceiro Oficial de Mobilidade Eletrônica do UEFA Euro 2024 .

Desde a sua estreia em 2015, a série BatteryBox da BYD tornou-se uma solução líder em armazenamento de energia residencial em todo o mundo, ostentando agora mais de 1 milhão de instalações com um historial de segurança irrepreensível. No dia 19 de junho, às 15:00, a BYD organizou um evento especial para agradecer aos seus parceiros. Yin Xiaoqiang, Diretor Geral da BYD Energy Storage atribuiu os certificados e prémios, tais como bilhetes para a final do UEFA Euro 2024 e sistemas BatteryBox, a distribuidores e técnicos de instalação O portfólio completo da BatteryBox Premium da BYD, incluindo modelos de alta tensão HVS/HVM e modelos de baixa tensão LVL/LVS, esteve em exibição. Foi também apresentada uma nova unidade de controlo de bateria (BCU) para as séries HVM e HVS, simplificando a instalação ao eliminar a necessidade de remover tampas para ligações de cabos.

Lançado na ees Europe 2024, o novo BatteryMax Lite foi concebido para aplicações comerciais e industriais, oferecendo soluções expansíveis de 30 kWh a 90 kWh e até 5,76 MWh com ligações paralelas. Compatível com conversores de marcas como SMA e GoodWe, o BatteryMax Lite estará disponível para pré-encomenda a partir de agosto, com entregas a começar no final do verão e disponibilidade do sistema na Europa prevista para outubro de 2024.

Na ees Europe 2024, a BYD recebeu o prêmio de “Top Brand PV Storage Europe 2024” (Principal Marca de Armazenamento de PV da Europa de 2024) e o de “Top Brand PV Storage 2024” (Principal Marca de Armazenamento de PV de 2024) em vários países europeus, incluindo Bélgica, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha, Áustria e Reino Unido. O prêmio deste ano classificou novamente a BYD como a marca líder em sistemas de armazenamento de energia PV com base nas avaliações de instaladores e distribuidores de toda a Europa.

Jiang Feng, Diretor de Armazenamento de Energia Residencial da BYD, destacou a importância dos mercados europeus e o objetivo da empresa de fornecer soluções de energia verde. A parceria da BYD com a UEFA Euro 2024 se alinha com a promoção de soluções ecológicas de energia e mobilidade.

