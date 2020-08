PÉKIN, 12 août 2020 /PRNewswire/ — Le 10 août s’est tenue une journée portes ouvertes visant à présenter les opérations, les mesures de prévention et de contrôle de la pandémie de COVID-19 et la reprise du travail sur le projet d’énergie éolienne De Aar, qui est le plus grand projet d’énergie éolienne en Afrique du Sud.

Placé sous le thème « Une énergie plus verte, une vie plus verte », l’événement était présidé par Longyuan South Africa Renewables de China Longyuan Power Group Corporation Limited, une filiale de China Energy Investment Corporation (China Energy). Il avait vocation à montrer comment les entreprises d’État chinoises s’acquittent de leurs responsabilités

Pendant l’événement, Beverly, une employée locale de la société, a conduit les spectateurs dans différentes parties du parc éolien De Aar, notamment la sous-station, la salle de contrôle centrale, la tour et la nacelle de l’éolienne, et elle leur a donné des informations sur le principe de production d’électricité, la structure de l’éolienne et la disposition du parc éolien, ainsi que sur le fonctionnement du parc et les mesures de prévention de la pandémie.

Selon les membres du personnel, le parc éolien De Aar a toujours fonctionné de manière stable et sûre et a fourni près de 2 milliards de kWh d’énergie propre à l’Afrique du Sud, répondant ainsi à la demande en électricité de quelque 300 000 foyers.

Depuis que la pandémie a éclaté, le parc éolien a fourni plus de 200 millions de kWh d’électricité aux zones touchées.

Il est entré en service en 2017 et a été le premier de ce type à avoir bénéficié de l’investissement d’une entreprise chinoise et à être construit et exploité par celle-ci en Afrique.

Il est capable de fournir quelque 760 millions de kWh d’énergie par an, ce qui équivaut à l’énergie produite par la combustion de 215 800 tonnes de charbon standard et réduit les émissions que produisent 619 900 tonnes de dioxyde de carbone.

Le parc éolien joue un rôle déterminant dans l’amélioration de la structure énergétique locale et dans la promotion d’un développement propre et sobre en carbone en Afrique du Sud.

Non seulement Longyuan South Africa Renewables exploite le parc éolien, mais elle a également construit six salles de classe et des installations pédagogiques dans un centre local d’apprentissage préscolaire.

Pendant l’épidémie de COVID-19, elle a également aidé le centre à acheter de la nourriture pour les enfants.

Une enseignante du centre a exprimé sa gratitude par le biais d’un appel vidéo pendant l’événement.

Jusqu’à présent, l’entreprise a investi un total de 13,25 millions de rands (752 070 dollars) pour aider des étudiants exceptionnels à terminer leurs études et a construit des centres d’apprentissage préscolaire destiné aux enfants issus de familles pauvres.

Msengana, directeur du développement économique d’une municipalité locale, De Aar, a souligné dans une interview la contribution du parc éolien à l’emploi local.

Il a déclaré que le parc éolien a créé des emplois pour la population locale et a joué un rôle important pour accompagner le développement des petites et moyennes entreprises.

En outre, l’entreprise a investi 15 millions de rands dans le développement des quartiers voisins chaque année et a fourni des fonds et du matériel essentiel pour affronter la pandémie d’une valeur de près 3,5 millions de rands au Cap et à la province du Cap-Nord, afin d’aider les gouvernements locaux à lutter contre l’épidémie de COVID-19.

https://news.cgtn.com/news/ 2020-08-10/China-Energy-holds- open-day-event-on-wind-power- project-SPTHsHSQqA/index.html

Vidéo – https://mma.prnewswire.com/ media/1227308/China_Energy.mp4