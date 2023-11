Construindo a Resiliência Climática Com Migração por Investimento para Garantir um Futuro Sustentável

LONDRES, Nov. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Henley & Partners viu um aumento significativo no interesse tanto de clientes particulares quanto de governos em programas de migração por investimentos como um mecanismo eficaz para melhorar sua resiliência aos impactos da mudança climática e mitigar outros riscos de sustentabilidade. Além da eliminação progressiva de combustíveis fósseis, os outros dois temas centrais para a próxima conferência UNFCCC COP28 em Dubai, nos EAU, são construir sociedades resistentes às alterações climáticas e investir em soluções climáticas. Em seu primeiro Relatório de Riqueza e Sustentabilidade da Henley publicado hoje, a residência internacional e empresa de assessoria em cidadania destaca como a migração por investimento pode ajudar a abordar ambos desafios globais significativos.

O estudo inovador analisa mais de 150 pontos de dados ao longo de cinco parâmetros-chave de sustentabilidade e riqueza, incluindo a densidade populacional e emissões de CO 2 per capita, a conquista de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (SDGs) e dados únicos de riqueza por classe e riqueza per capita da empresa de inteligência global em riqueza, New World Wealth . O relatório foca em nações G7, estados membros do BRICS, incluindo os seis novos países que se unirão ao bloco em janeiro de 2024 (Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e os EAU), e uma seleção de 19 países que sediam programas de migração por investimento, permitindo aos investidores adquirir residência ou cidadania em retorno por realizar uma contribuição significativa para a economia.

O G7 reúne sete das economias industriais mais avançadas do mundo no hemisfério norte, e a nova configuração BRICS-plus-six (“BRICS mais seis”) representa as principais economias emergentes no hemisfério sul. De acordo com o Dr. Juerg Steffen , CEO da Henley & Partners, ressalta no relatório, ambos os grupos representam uma porção significativa da economia e população global, e eles têm como objetivo resolver problemas globais abrangentes, como a mudança climática. “A migração por investimento pode garantir investimento direto estrangeiro indispensável para ajudar a atender nossas mudanças de sustentabilidade. Vários países já estão canalizando influxos de programas em projetos para promover a resiliência climática de seus países em benefício de seus cidadãos. Granada , por exemplo, tem fortalecido sua resistência contra desastres naturais oferecendo a investidores a cidadania em troca por uma contribuição ao Fundo de Transformação Nacional do país, que apoia diversas indústrias, incluindo a de energias alternativas. Uma contribuição não reembolsável para o Fundo de Desenvolvimento Nacional de Antígua e Barbuda é outro exemplo de como um país está direcionando a sua transição para energias renováveis através da cidadania por investimento.”

O Prof. Trevor Williams , ex-Economista Chefe na Lloyds Bank Commercial Banking, diz que o Relatório de Riqueza e Sustentabilidade da Henley pode ajudar aqueles buscando oportunidades, tanto particulares quanto públicas, para investir em projetos de sustentabilidade e outras iniciativas redutoras das emissões de carbono. “O enquadramento permite àqueles buscando áreas onde a mudança climática seja menos ameaçadora, onde a adaptação esteja ocorrendo mais rápido, e, como um resultado, onde as ameaças à sustentabilidade sejam menores para se localizar, a atingir esse objetivo. Através desta abordagem, esses indivíduos também são capazes de ver quais países permitem que os investidores adquiram o status de residência por meio de vários programas, e onde as oportunidades para mitigação e adaptação oferecerão os maiores retornos sobre o investimento. Ela também mostra onde as melhores opções de investimento estão, para fundos que estão buscando retornos através de projetos e atividades de investimento de sustentabilidade, verdes e redutores de carbono.”

Comentando no relatório, o Dr. Areef Suleman , Diretor de Pesquisa Econômica e Estatística no Islamic Development Bank Institute (IsDB), comenta que a análise oferece uma perspectiva baseada em dados sobre como a residência e a cidadania por programas de investimento podem ser elevadas para aprimorar a resiliência de investimentos e a sustentabilidade. “Países de migração por investimento consistentemente tiveram melhor desempenho que países do G7 e do BRICS-plus-six em áreas-chave, como responsabilidade ambiental, confiabilidade da infraestrutura, qualidade da saúde e da educação, crescimento econômico e acúmulo de riqueza. Estes insights ressaltam a sabedoria que a migração por investimento oferece a pessoas de alto patrimônio líquido para garantir um futuro sustentável para elas e seus descendentes. Em um mundo em constante transformação, a tomada de decisões com base em dados e evidências fornece a bússola certa para investidores e famílias buscando um caminho para a prosperidade e sustentabilidade econômicas.”

Leia o comunicado de imprensa completo e o Relatório de Riqueza e Sustentabilidade da Henley .

Contato com a Imprensa

Sarah Nicklin

Chefe de Grupo de RP

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Celular: +27 72 464 8965

GlobeNewswire Distribution ID 1000901215