Curia reçoit le CDMO Leadership Award 2024

Curia est ainsi reconnue pour son service dans le secteur des organisations de développement et de fabrication sous contrat

ALBANY, New York, 05 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait reçu le CDMO Leadership Award 2024 dans la catégorie Service, groupe Small Pharma. Dans leur 13e année, les prix sont décernés par Outsourced Pharma et Life Science Leader.

« C’est un honneur pour Curia de recevoir ce prix », a déclaré Philip Macnabb, PDG de Curia. « Cette récompense souligne notre engagement à créer de la valeur pour nos clients dans l’ensemble de notre offre de R&D et de fabrication, et nous sommes particulièrement heureux de voir cet engagement reconnu par les partenaires que nous soutenons ».

Les lauréats des CDMO Leadership Awards sont sélectionnés sur la base d’une étude de marché réalisée par Industry Standard Research (« ISR ») afin de reconnaître les CDMO qui répondent aux attentes des clients, ou les dépassent. Pour le prix 2024, 98 fabricants sous contrat ont été évalués selon 23 indicateurs de performance dans l’enquête annuelle d’évaluation comparative de la qualité de la fabrication sous contrat menée par ISR. Les participants à l’enquête ont uniquement évalué les entreprises avec lesquelles ils ont travaillé sur un projet externalisé au cours des 18 derniers mois. Curia a été récompensée sur la base des commentaires des participants dans la catégorie Small Pharma.

« Félicitations aux lauréats du CDMO Leadership Award 2024. Par le vote de vos clients, vous êtes reconnus comme les meilleurs dans le secteur de l’externalisation du développement et de la fabrication de l’industrie biopharmaceutique », déclare Louis Garguilo, rédacteur en chef et président de la conférence, Outsourced Pharma. « Les lauréats ont maintenu et développé leurs capacités et leur expertise afin de répondre aux besoins d’une clientèle diverse ; ils ont fourni la qualité et la fiabilité supplémentaires si cruciales pour les nouveaux processus et produits ; et ils ont forgé les relations les plus étroites avec leurs clients. L’année 2023 a débuté par de nombreuses questions non résolues. Les lauréats du CDMO Leadership Award 2024 sont les entreprises sous-traitantes qui ont le mieux répondu à ces questions au cours de l’année écoulée ».

À propos de Curia

Curia est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) avec plus de 30 ans d’expérience, un réseau intégré de 27 sites dans le monde et plus de 3 500 collaborateurs travaillant en partenariat avec les clients biopharmaceutiques pour mettre sur le marché des thérapies qui changent la vie. Notre offre de produits biologiques et de petites molécules couvre le cycle complet de la découverte jusqu’à la commercialisation, avec des capacités réglementaires et analytiques intégrées. Nos scientifiques, nos experts en processus et nos installations de pointe apportent une expérience de premier ordre dans la fabrication de substances et de produits pharmaceutiques. De la curiosité au traitement, nous exécutons toutes les étapes pour améliorer la vie des patients. Consultez notre site à l’adresse www.curiaglobal.com.

Contact de l’entreprise : Viana Bhagan Curia +1 518 512 2111 corporatecommunications@ CuriaGlobal.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www. globenewswire.com/NewsRoom/ AttachmentNg/328a3a12-3a66- 4a34-bdc8-e5de362efb85

