Desafiar o extremo: Expedição Kahuna à Patagónia patrocinada pela Deriv e o seu impacto na ciência climática

O programa de patrocínio de RSE da Deriv apoia a equipa Kahuna na recolha de dados ambientais cruciais e na melhoria da compreensão global das alterações climáticas.

Em parceria com a OSER e a Cheer Up, a expedição ambiental visa sensibilizar e educar jovens doentes e estudantes.

CYBERJAYA, Malásia, May 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — À medida que a Deriv se prepara para celebrar 25 anos de inovação e responsabilidade, assinala com orgulho este momento importante com uma série de novas iniciativas que terão impacto em 2024 e no futuro. O patrocínio à Kahuna apoia a investigação científica e os projetos comunitários que proporcionam valor educativo e inspiram ações positivas para a proteção do ambiente.

A Deriv patrocinou recentemente a equipa Kahuna numa expedição de investigação ambiental na Patagónia. A expedição ambiental tinha como objetivo investigar a presença de microplásticos e carbono negro na neve. Estas substâncias são indicadores críticos de poluição ambiental que contribuem para as alterações climáticas.

A equipa estabeleceu uma parceria com o Instituto Argentino de Nivologia, Glaciologia e Ciências Ambientais e procurou envolver e interagir com a comunidade através de colaborações com as organizações de caridade OSER e CheerUp (afiliadas ao CentraleSupelec).

A equipa Kahuna a caminhar com as suas mochilas pesadas

Seema Hallon, Responsável pelos Recursos Humanos da Deriv , partilha: “O 25º aniversário representa uma oportunidade para a Deriv renovar o seu compromisso com os valores que consideramos fundamentais enquanto organização. Direcionar os nossos esforços de RSE para projetos significativos, como a expedição Kahuna, é a nossa forma de contribuir para a construção de um futuro sustentável para o planeta e as comunidades.”

A expedição teve inicio em meados de janeiro em Puerto Murta, no Chile, com uma equipa constituída por Baptistin Coutance, Robin Villard, Thomas Jarrey, Vincent Lavrov e Yvan Lazard.

A rota levou-os a atravessar o Lago General Carrera, através do Rio Baker até aos fiordes do Pacífico, ao longo do Campo de Hielo Continental, ascendendo ao Vulcão Lautaro e o Cerro Francisco Moreno, onde as más condições climatéricas levaram ao fim prematuro da viagem.

Robin Villard partilha: “A expedição foi um sucesso. As amostras recolhidas estão em bom estado e a sua análise está prevista para maio e julho. No final do verão, deveremos ter resultados sobre a presença de microplásticos no campo de gelo abaixo. Este feito representa um enorme sucesso.

A nossa investigação científica centrou-se na recolha de amostras de neve para análise, com o intuito de avaliar os níveis de microplásticos presentes. Simplificando, iremos examinar as amostras ao microscópio no laboratório para determinar a possível presença de uma poluição significativa de microplásticos na neve.”

Resultados da expedição:

Impacto da investigação: A equipa Kahuna recolheu e analisou com sucesso amostras da região, fornecendo dados valiosos para os estudos climáticos em curso.

Impacto na comunidade: Através de atualizações em tempo real e de apresentações subsequentes, a expedição ambiental proporcionará experiências educativas e motivacionais a jovens com cancro e a estudantes desfavorecidos quando o seu documentário estiver concluído.

A expedição enfrentou desafios, nomeadamente condições meteorológicas adversas e terreno perigoso, mas conseguiu cumprir eficazmente os seus objetivos de investigação.

Saiba mais sobre a expedição Kahuna.

Sobre a Deriv

Ao longo de 25 anos, a Deriv manteve um compromisso firme de tornar a negociação online acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Com a confiança de mais de 2,5 milhões de traders em todo o mundo, a empresa oferece uma ampla variedade de tipos de negociação e disponibiliza mais de 200 ativos em mercados populares nas suas plataformas de negociação premiadas e intuitivas. Com uma força de trabalho de mais de 1.300 pessoas em todo o mundo, a Deriv tem cultivado um ambiente que celebra conquistas, incentiva o crescimento profissional e promove o desenvolvimento de talentos, o que é refletido na sua acreditação Platinum pela Investors in People.

