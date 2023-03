Destilaria Glen Grant Lança Novo Whisky Escocês Single Malt de 21 Anos Celebrando uma Explosão de Sabor Tropical

Este Lançamento Excepcional Marca uma Nova Fase de Inovação da Legendária Destilaria de Speyside

ROTHES, Escócia, March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Destilaria Glen Grant, localizada no coração de Speyside, anunciou o importante lançamento do seu novo whisky single malt de 21 anos. Sendo a expressão mais antiga da coleção permanente e disponível a partir de março de 2023, o whisky de 21 anos sinaliza o início de uma nova era de exploração para a destilaria de 180 anos.

Impulsionada por uma visão singular há mais de 180 anos, a destilaria The Glen Grant se baseia em uma busca constante para criar os single malts mais singulares, aromáticos e evocativos. Inspirados pelo legado de James Grant, “O Major” – o visionário excêntrico mais influente que colocou a marca no seu caminho inovador – unimos a inspiração de todo o mundo na criação de whiskies excepcionais e fascinantes que celebram o espírito da inovação. Esta inspiração global é o que separa o The Glen Grant de muitos dos seus vizinhos de Speyside, sendo o nosso norte em um caminho único que vem definindo o nosso seu legado duradouro desde 1840.

Quando viajava para locais distantes, o Major trazia uma coleção eclética de frutas e plantas para Rothes que eram exibidas em estufas vitorianas desenhadas pessoalmente por ele e, mais tarde, em um jardim de 27 acres no coração da destilaria.

A criação do The Glen Grant 21 Anos representa um momento definitivo na evolução do The Glen Grant e marca um novo capítulo da sua história. Abrindo o portfólio de expressões de prestígio do The Glen Grant, este whisky de 21 anos se junta à família de whiskies single malt de 10, 12, 15 e 18 anos e dá o tom para uma série de inovações a serem lançadas a partir de 2023.

Para o Master Distiller Dennis Malcolm OBE, isso também marca uma conquista orgulhosa na sua carreira de mais de 60 anos. Ao selecionar manualmente a combinação perfeita dos barris de pontas de xerez oloroso, barricas e ex-Bourbon do Armazém Número 4, o mais antigo armazém de pedra tradicional da destilaria, Dennis uniu a sua essência para criar os sabores cativantes que dão vida a um intenso caráter frutado.

Dennis Malcolm, Master Distiller, disse: “Este whisky de 21 anos marca um momento altamente significativo para The Glen Grant e irá abrir o caminho para uma nova era. Este é um acontecimento empolgante que tenho certeza de que irá nos levar para o futuro com orgulho e paixão. Cada um dos nossos whiskies conta a sua própria história e revela a sua própria jornada de sabores definida por um personagem cativante, com camadas que se desdobram e uma complexidade surpreendente. Estou orgulhoso e emocionado de poder compartilhar este whisky maravilhoso com o mundo e de poder dar continuidade ao nosso compromisso com a consistente qualidade que eu acredito que realmente nos diferencia.”

Engarrafado a 46%, de cor natural e non-chill filtered (não filtrado a frio), este whisky de 21 anos é casado em pequenos lotes para preservar a integridade dos sabores refinados e garantir sua qualidade absoluta. Tudo isso é realizado na destilaria em Rothes, reforçando o etos requintadamente singular do The Glen Grant.

O produto final tem um toque tropical, começando com aroma de pêssego doce maduro, caramelo e passas, e resultando em uma explosão forte de frutas tropicais, como coco, e um sabor de notas cremosas de manteiga. Um toque suave e saboroso alude a um final duradouro de crème brûlée caramelizado.

O Glen Grant de 21 anos está disponível a partir de março de 2023 nos principais mercados globais, incluindo EUA, Reino Unido e Ásia, com o preço sugerido de US$ 360,00.

Para mais informação

Contacte-nos em theglengrant@mcsaatchi.com

Siga-nos no Instagram @theglengrantscotch

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ d51931e3-3337-4646-ac5c- fc1844c8122a

A foto também está disponível na Newscom, www.newscom.com, e via AP PhotoExpress.

GlobeNewswire Distribution ID 8793680