Duck Creek Technologies inaugure un facilitateur de paiement permettant de créer une solution de bout en bout pour les paiements d’assurance

BOSTON, 02 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies et risques divers), a présenté aujourd’hui le facilitateur de paiement Duck Creek Payments Facilitator, sa toute nouvelle solution de paiement spécialement pour les assurances. Cette solution de paiement de bout en bout moderne tient compte des nuances nécessaires aux paiements du secteur de l’assurance en permettant aux assureurs d’accéder à des méthodes de paiement numériques pour la collecte et le versement des fonds.

Le facilitateur de paiement Duck Creek Payments Facilitator offre une solution complète, combinant des capacités en temps réel, comme FedNow, avec des services de paiement traditionnels et des fonctionnalités de Banking as a Service (BaaS), telles que les transactions via les paiements push-to-card ou les portefeuilles numériques. Désormais, les assureurs peuvent collecter des fonds ou payer les assurés en utilisant n’importe quelle technologie de paiement disponible sur le marché de leur choix.

« Dans le secteur actuel des assurances, en constante évolution, les assureurs ont besoin de bien plus que de simples solutions transactionnelles. Ils ont besoin d’une approche sécurisée, flexible et à l’épreuve du temps pour traiter les paiements à l’échelle mondiale », a ainsi déclaré Jess Keeney, responsable en chef des produits et de la technologie chez Duck Creek Technologies. « Le facilitateur de paiement Duck Creek Payments Facilitator répond exactement à ce besoin, en permettant aux assureurs de gérer sans effort les paiements instantanés de sinistres jusqu’aux paiements de primes en temps réel, et ce à partir d’une solution unique et éprouvée ».

Le service Duck Creek Payments offre le facilitateur de paiement Duck Creek Payments Facilitator et l’adaptateur de paiement Duck Creek Payments Orchestrator, inauguré plus tôt cette année. L’adaptateur de paiement Duck Creek Payments Orchestrator est conçu pour s’intégrer harmonieusement aux systèmes existants des assureurs, permettant ainsi une réduction considérable des délais et des coûts d’application des assureurs, tout en permettant l’accès aux systèmes de paiements internationaux.

« Alors que nous continuons d’innover et d’élargir notre gamme de services, nous nous attachons à résoudre les problèmes les plus importants auxquels sont confrontés nos clients du secteur de l’assurance », a déclaré Michael Jackowski, président-directeur général de Duck Creek Technologies. « Le facilitateur de paiements Duck Creek Payments Facilitator est conçu spécifiquement pour répondre aux exigences opérationnelles uniques des compagnies d’assurance. En intégrant cette capacité à notre plateforme générale, nous offrons aux assureurs une approche globale qui favorise la flexibilité, stimule l’efficacité et aide nos clients à offrir une expérience plaisante aux assurés, aux agents et aux vendeurs. »

Pour de plus amples informations sur le facilitateur de paiements Duck Creek Payments Facilitator, veuillez consulter le site Duck Creek Payments.

