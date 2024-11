EBC Financial Group dépose sa marque au Chili et renforce son empreinte en Amérique latine

Dépôt officiel de la marque EBC Financial Group au Chili En assurant l’enregistrement de sa marque au Chili, EBC Financial Group en renforce l’empreinte et souligne ses efforts marqués envers la protection des investisseurs en Amérique latine.

SANTIAGO, Chili, 11 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group, ci-après « EBC » annonce fièrement l’enregistrement réussi de sa marque au Chili. Cette étape clé renforce sa présence en Amérique latine et confirme son engagement en faveur d’une expansion géographique responsable et envers la protection des investisseurs. Cette démarche stratégique reflète la détermination du Groupe à maintenir l’intégrité de sa marque et à s’exposer comme une enseigne de confiance sur l’un des marchés financiers les plus dynamiques d’Amérique du Sud.

Une influence renforcée en Amérique Latine pour EBC

Le marché des changes chilien est en plein essor et les récentes évolutions réglementaires locales en font une région de choix pour le développement d’EBC. La principale autorité de tutelle du pays, la Financial Market Commission (ou Commission des marchés financiers) a mis en application des directives plus strictes en matière de conduite de marché, qui redessine les contours de l’écosystème financier du pays en vue de lutter contre les comportements financiers répréhensibles et renforcer la responsabilité. À l’appui de protections supérieures pour les investisseurs et de normes de transparence plus solides, le Chili devient un pôle de négociation financière responsable.

Pour EBC, y déposer sa marque constitue une mesure essentielle pour protéger sa propriété intellectuelle dans un marché en rapide évolution. Alors que le Chili s’efforce d’instituer des normes d’intégrité financière plus strictes et de se positionner comme un modèle de régulation dans la région, les efforts d’EBC pour y affirmer son empreinte font écho aux attentes plus larges du secteur financier envers la transparence opérationnelle et la protection de la propriété intellectuelle en Amérique Latine.

Ce dépôt de marque au Chili entérine l’expansion continue d’EBC dans la région, où les autorités réglementaires s’attachent de plus en plus à la sécurisation des marchés. À l’heure où EBC y développe sa présence, cette reconnaissance formelle de sa marque le protège non seulement des violations au Chili, mais répond également à son objectif de se mettre au service de ses clients d’Amérique latine de manière responsable. Ce postulat s’aligne sur la stratégie globale d’EBC, étant entendu que l’entreprise sécurise activement des protections similaires dans d’autres pays latino-américains. Ces démarches garantissent qu’EBC continuera d’être une enseigne reconnue et digne de confiance à mesure des évolutions locales du cadre de réglementation financière.

Rendre les investisseurs latino-américains plus indépendants par le biais d’un parcours d’éducation financière et d’une formation pratique

L’engagement d’EBC envers les investisseurs d’Amérique latine dépasse le cadre de la sécurisation des protections légales. Récemment, EBC a organisé une série de séminaires axés sur les pratiques de négociation dans des marchés clés de la région, notamment en Argentine, au Chili, en Colombie et au Mexique, visant à armer les investisseurs novices ou confirmés de connaissances avancées en la matière et en analytique stratégique. Lors de ces séminaires, ses traders chevronnés ont divulgué des conseils essentiels sur des thématiques comme l’analyse fondamentale et technique, la psychologie de la négociation de valeurs ou la mise en œuvre efficace de stratégies, toutes assorties de démonstrations en direct de la plateforme et des autres outils propres à EBC pour améliorer la prise de décision en matière de trading.

Cette initiative s’inscrit dans l’objectif plus large d’EBC de favoriser un réseau mondial reliant les traders et les experts du secteur et leur proposer un parcours d’éducation financière systématique pour les aider à s’orienter en toute confiance parmi les méandres complexes des marchés. L’accent mis par EBC sur la maîtrise des pratiques de trading reflète son engagement à bâtir un réseau au sein duquel les investisseurs disposent des ressources et outils nécessaires pour réaliser leur potentiel dans un environnement structuré et favorable.

Partenariats mondiaux et projets éducatifs

Outre son expansion en Amérique latine, EBC Financial Group joue en faveur d’un engagement mondial à travers des partenariats stratégiques et des projets éducatifs. En partenariat avec le Département d’Économie de l’Université d’Oxford, EBC sponsorise à nouveau la série « What Economists Really Do » (ou « tout sur les activités des économistes »), qui démontre comment l’économie peut répondre à certains des enjeux les plus urgents du monde. Intitulée « Macroeconomics & Climate » (ou « la macroéconomie et le climat »), la prochaine session est prévue le 14 novembre 2024 au Christ Church College d’Oxford. Par ce biais, EBC réaffirme son engagement à soutenir des initiatives qui favorisent l’engagement collectif et la transformation sociétale, en comblant les défauts d’information par l’enseignement public en vue de promouvoir des sociétés durables et orientées sur la connaissance.

EBC est également Partenaire officiel des marchés des changes du FC Barcelone. Ce partenariat établi pour une durée de 3,5 ans est né en avril 2024. Il s’étend de la région Asie-Pacifique à l’Amérique Latine, en passant par l’Afrique et le Moyen-Orient, et vise à aligner l’engagement d’EBC en matière de transparence et de protection des investisseurs sur les valeurs du FC Barcelone, à savoir le respect, l’ambition et le travail d’équipe.

La présence d’EBC aux côtés de La Liga a permis de renforcer sa visibilité lors de matchs de haut niveau organisés sur des marchés tels que ceux de la Grande Chine et d’exposer la marque à différents publics dans des régions clés du monde. Cette exposition renforce la visibilité d’EBC au sein de la communauté sportive et souligne son engagement à rapprocher le monde de la finance et du sport. En s’associant à un club mondialement reconnu comme le FC Barcelone, EBC consolide son empreinte auprès de nouveaux publics et se montre fidèle à sa mission de se connecter avec des supporters et des traders du monde entier.

Développement d’une marque d’envergure mondiale sur les marchés développés et émergents

À l’appui de son dépôt de marque désormais officiel au Chili, EBC Financial Group s’apprête à poursuivre son expansion mondiale, tout en restant fidèle à sa mission de fournir des services financiers fiables, efficaces et compétitifs. À ce jour, EBC Financial Group a déposé sa marque sur plusieurs marchés clés, dont Hong Kong, Taïwan, le Royaume-Uni, l’Indonésie, la Malaisie, l’Inde, le Japon, Singapour, le Chili et le Pérou. Son succès en Amérique latine renforce l’empreinte mondiale de sa marque et assure ses clients de bénéficier des meilleures normes d’intégrité financière.

À propos d’EBC Financial Group :

Fondé dans le prestigieux quartier financier de Londres, EBC Financial Group (« EBC ») est réputé pour sa gamme complète de services intégrant le courtage financier, la gestion d’actifs et des solutions d’investissement globales. EBC Financial Group s’est rapidement positionné comme une société de courtage d’envergure mondiale, forte d’une importante présence au cœur de centres financiers majeurs tels que Londres, Hong Kong, Tokyo, Singapour, Sydney ou les Îles Caïmans, mais aussi sur les marchés émergents d’Amérique latine, d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et d’Inde. EBC s’adresse à une clientèle diversifiée d’investisseurs de détail, professionnels et institutionnels aux quatre coins du monde.

Lauréat de multiples récompenses, EBC est fier de respecter les plus hauts niveaux de normes éthiques et de réglementation internationale. Les filiales d’EBC Financial Group sont réglementées et agréées dans leurs juridictions locales. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementé par la Monetary Authority (« CIMA ») des Îles Caïmans, et EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd et EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementés par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») australienne.

Au cœur d’EBC Group sont réunis des professionnels chevronnés, forts de plus de 30 ans d’expérience marquée dans des institutions financières majeures, ayant habilement traversé des cycles économiques majeurs, des accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015. EBC défend une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs de ses clients priment et veille à ce que chaque engagement d’investisseur soit traité avec tout le sérieux qu’il mérite.

EBC est Partenaire officiel des marchés des changes du FC Barcelone, et propose des services spécialisés en Asie, Afrique, Amérique latine, Océanie et au Moyen-Orient. EBC est également partenaire de United to Beat Malaria, une campagne de la Fondation pour les Nations unies dont l’objectif est d’améliorer les résultats en matière de santé mondiale. Depuis février 2024, EBC accompagne la série d’engagement public « What Economists Really Do » du Département d’Économie de l’Université d’Oxford, visant à démystifier l’économie et son application aux grands défis de société afin d’améliorer la compréhension et le dialogue avec le public.

