Fortrea Estabelece Parceria do Setor com a Veeva e a Advarra para Agilizar a Experiência de Ensaios Clínicos de Pacientes e Locais

Empresas fazem parceria para fornecer aos pacientes e locais acesso fácil às informações de estudo em uma solução integrada

DURHAM, N.C., Jan. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Fortrea (Nasdaq: FTRE) (a “Empresa”), uma organização líder global de pesquisa por contrato (CRO), anunciou hoje uma parceria da indústria com os membros fundadores Veeva Systems Inc., fornecedora líder de soluções de nuvem do setor para a indústria global de ciências da vida, e Advarra, fornecedora líder de tecnologia de pesquisa clínica para locais e patrocinadores de pesquisa clínica, para fornecer uma solução integrada centrada no paciente e no local que agiliza a experiência do ensaio clínico.

Em uma indústria que enfrenta desafios complexos para a execução de ensaios clínicos, a Fortrea está estabelecendo uma aliança de parceiros da indústria – começando com os membros fundadores, Veeva e Advarra – para enfrentar alguns desses desafios de frente. Muitos sites são sobrecarregados por operações administrativas que usam várias tecnologias complexas com interoperabilidade limitada. Isso afeta sua capacidade de se concentrar no que mais importa – os pacientes – e aprimorar seu recrutamento e experiência na participação em estudos clínicos.

A Fortrea, a Veeva e a Advarra entraram em parceria para oferecer uma solução tecnológica unificada e integrada que une as melhores tecnologias da categoria e utiliza a experiência da Fortrea com processos. Isso irá ajudar a reduzir a carga administrativa dos pacientes e locais, e irá aumentar a acessibilidade do público aos ensaios clínicos.

“Nosso Conselho Consultivo Local nos informou que a multiplicidade de tecnologias utilizadas em um estudo é um dos seus maiores desafios”, disse o Diretor de Operações e Presidente de Serviços Clínicos da Fortrea, Mark Morais. “Trabalhando com parceiros e membros fundadores líderes do setor Veeva e Advarra, estamos tomando medidas para remover as complexidades para que possamos abordar os pontos problemáticos dos locais e pacientes e fazer a diferença. Estamos tomando por base a nossa perspectiva única no setor e usando a nossa experiência com os ecossistemas de tecnologia e dados dos melhores parceiros da categoria – além da nossa aliança – para simplificar drasticamente a experiência dos pacientes, locais e patrocinadores.”

Para os locais, a parceria irá proporcionar:

uma experiência de logon simplificada e baseada em nuvem para estudos realizados pela Fortrea

acesso a tecnologias de estudo por meio de um único painel

um ambiente unificado com um único repositório para documentos e registros do estudo

Para os pacientes, a solução está sendo projetada para oferecer:

suporte e educação de fácil acesso, passo a passo, visita por visita ao longo da jornada de teste de um paciente

uma experiência de usuário simplificada por meio de uma única plataforma

funcionalidade de autorreferência para pesquisas e buscas de estudos na sua área de doença de interesse

suporte e educação contínuos ao paciente por meio de um portal online ou aplicativo móvel

um aplicativo móvel e web simplificado para aprovação e respostas a pesquisas de resultados

“A Veeva está ajudando a avançar os ensaios clínicos com aplicativos conectados que reduzem os problemas com a participação dos pacientes, agilizam a execução dos locais de pesquisa e aumentam a transparência para os patrocinadores”, disse Jim Reilly, vice-presidente da Veeva Development Cloud Strategy. “A nossa parceria com a Fortrea para fornecimento de aplicativos da Veeva Clinical Platform irá atender às necessidades únicas dos pacientes, locais e patrocinadores, e aprimorar substancialmente a qualidade dos dados do estudo e a colaboração com os locais.”

“A missão da Advarra é quebrar os silos que impedem a pesquisa clínica, por isso estamos muito contentes em poder fornecer a nossa solução Longboat e serviços IRB como parte desta parceria inovadora e colaborativa que visa reduzir os problemas para o local e o paciente”, disse Elisa Cascade, diretora de produtos da Advarra. “Com a nossa solução Longboat, a Fortrea irá oferecer uma experiência de pesquisa clínica redesenhada que irá aprimorar a conformidade com o protocolo e o envolvimento do local e do paciente em todo o processo de testes clínicos.”

Saiba mais sobre como a Fortrea está impulsionando a inovação em saúde em todo o mundo em Fortrea.com . Para mais informação sobre as plataformas de tecnologia, visite Veeva Clinical Platform e Advarra Longboat .

Sobre a Fortrea

A Fortrea (Nasdaq: FTRE) é fornecedora líder global de soluções para o desenvolvimento clínico e acesso ao paciente para a indústria de ciências da vida. Fazemos parcerias com grandes e emergentes empresas biofarmacêuticas, de dispositivos médicos e de diagnóstico para impulsionar a inovação na saúde que acelera terapias que mudam a vida dos pacientes que precisam delas. A Fortrea fornece gerenciamento de testes clínicos de fase I-IV, farmacologia clínica, soluções de testes com tecnologia diferenciada e serviços pós-aprovação. As soluções da Fortrea utilizam suas três décadas de experiência abrangendo mais de 20 áreas terapêuticas, sua dedicação ao rigor científico, insights excepcionais e uma forte rede de pesquisadores. Nossa equipe talentosa e diversificada de aproximadamente 19.000 pessoas que trabalham em mais de 90 países é dimensionada para fornecer soluções focadas e ágeis para clientes de todo o mundo. Saiba mais sobre como a Fortrea está se tornando uma força transformadora de pipeline para paciente na Fortrea.com e siga-nos no LinkedIn e X (antigo Twitter) @Fortrea.

Contatos da Fortrea:

Fortrea para Mídia: Galen Wilson – 703-298-0802, media@fortrea. com

Fortrea para Mídia: Kate Dillon – 646-818-9115, kdillon@prosek. com

GlobeNewswire Distribution ID 9016115