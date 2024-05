Fortrea lance une solution complète pour améliorer la diversité et l’inclusion dans la recherche clinique

Exploitation des données en conditions réelles, des connaissances des patients et adoption d’un processus systématique pour développer, concrétiser et mesurer l’efficacité des plans d’action en faveur de la diversité dans les essais cliniques.

DURHAM, État de Caroline du Nord, 31 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Fortrea (Nasdaq : FTRE), ci-après la « Société », une organisation de recherche contractuelle (ou ORC) leader d’envergure mondiale, annonce ce jour la sortie de sa solution complète et intégrée ciblée sur l’amélioration de la diversité et de l’inclusion des participants aux essais cliniques. La solution « Diversité et Inclusion » développée par Fortrea est conçue pour élargir l’accès des patients aux essais cliniques et répondre aux exigences de la loi fédérale Food and Drug Omnibus Reform Act édictée par l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, la Food and Drug Administration, ou « FDA » visant à renforcer le recrutement des populations sous-représentées dans les essais cliniques.

L’approche globale de Fortrea intègre cinq axes de planification et d’exécution d’actions en faveur de la diversité :

Recherche des ensembles de données pertinentes en conditions réelles pilotée par les conseillers en vue de contribuer à la planification de la diversité.

Mise au point du plan d’action en faveur de la diversité élaborée par les experts en réglementation, développement et services cliniques, validation auprès des groupes de patients et négociations avec les autorités de tutelle réglementaires.

Mise en accès à de multiples plateformes de données pour les équipes opérationnelles, ainsi qu’au comité consultatif de site et à des solutions technologiques pour actionner le plan d’action en faveur de la diversité, pleinement intégré à l’exécution des essais cliniques à la main de Fortrea.

Suivi et reporting assurés par le tableau de bord exclusif de la solution dédié aux éclairages sur les données relatives aux notions de diversité et d’inclusion des études (Diversity and Inclusion Study Insights Dashboard), fournissant des données et des graphiques exploitables dans le cadre de la gestion continue de l’étude.

Compilation des données effectuée par des rédacteurs techniques expérimentés veillant également à la préparation des rapports en amont des dépôts auprès des autorités réglementaires, et appui réglementaire permanent intégré à la solution.

Pour John Doyle, docteur en santé publique et Président de Fortrea Consulting, « La recherche clinique reposant sur une population représentative donne une meilleure idée des modalités de fonctionnement d’un potentiel traitement en conditions réelles. Les nouvelles exigences réglementaires traduisent les progrès réalisés ces dernières années dans l’approche biopharmaceutique visant à améliorer l’inclusion de populations diverses au sein des programmes de développement. La solution de Fortrea apporte une expertise approfondie des données en conditions réelles pour concevoir des plans ciblés sur la diversité et l’inclusion efficaces et réalistes, et plus de 30 ans d’expérience dans plus de 20 disciplines thérapeutiques en matière d’exécution d’essais. Notre engagement sans faille envers la diversité et l’inclusion dépasse les frontières des essais cliniques pour s’étendre à l’ensemble de notre entreprise, à l’heure où nous poursuivons notre objectif de mettre plus rapidement à la disposition des patients des traitements susceptibles de changer leur vie ».

La solution « Diversité et Inclusion » développée par Fortrea intègre une série d’outils exclusifs, notamment des évaluations épidémiologiques et de faisabilité qui s’appuient sur une combinaison exclusive de vastes ensembles de données. Elle intègre également des données provenant de groupes de patients pour fournir des éclairages sur la tolérance au protocole et les exigences en matière de soutien à la conduite de l’étude pour différentes populations de patients, dans plusieurs disciplines thérapeutiques et territoires. Ces éclairages permettent d’élaborer des plans de recrutement et de fidélisation des patients à l’échelle mondiale et locale, d’atteindre les populations de patients sous-représentées et d’éliminer les obstacles à la participation aux essais cliniques.

« Garantir l’inclusion de diverses populations de patients dans les essais cliniques doit s’entendre au-delà d’un plan, ce qui demande de la perspicacité et de l’action », observe Mark Morais, chef de l’exploitation de Fortrea, avant d’ajouter : « Grâce à notre programme complet Voice of Patient (la voix des patients) et à notre collaboration avec divers centres investigateurs et réseaux de centres, nous comprenons parfaitement ce qu’il faut faire pour toucher les populations habituellement sous-représentées dans les essais cliniques. Chez Fortrea, nous nous appuyons sur des données en conditions réelles issues de technologies innovantes, et nous sommes animés d’une passion axée sur la proposition de nouveaux traitements à tous les patients. »

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Diversité et inclusion dans les essais cliniques sur le site Fortrea.com .

À propos de Fortrea

Fortrea (Nasdaq : FTRE) figure parmi les principaux fournisseurs de solutions de développement clinique et d’accès aux soins pour les patients dans le secteur des sciences de la vie. Nous nous associons à des entreprises émergentes et établies du secteur biopharmaceutique, de la biotechnologie, des dispositifs médicaux et du diagnostic pour stimuler l’innovation dans le domaine de la santé et accélérer la mise à disposition de traitements révolutionnaires pour les patients. Nous proposons des services de gestion d’essais cliniques de phase I à IV, de pharmacologie clinique, de conseil, d’essais différenciés axés sur des technologies habilitantes, et des services post-autorisation.

Nos solutions s’appuient sur 30 ans d’expérience dans 20 disciplines thérapeutiques, une passion pour la rigueur scientifique, des connaissances exceptionnelles et un solide réseau de centres de recherche. Notre équipe talentueuse et diversifiée répartie dans plus de 90 pays est dimensionnée pour fournir des solutions ciblées et agiles à nos clients, partout dans le monde.

Pour en savoir plus sur la manière dont Fortrea est moteur d’influence du pipeline au patient, consultez le site Fortrea.com et suivez-nous sur LinkedIn et X ( anciennement Twitter) @Fortrea.

Coordonnées :

Relations médias : Galen Wilson – 703-298-0802, media@fortrea. com

Relations médias : Kate Dillon – 646-818-9115, kdillon@prosek. com

GlobeNewswire Distribution ID 9146941