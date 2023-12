Getmyboat aide les entreprises de location de bateaux à se développer grâce à une puissante fonctionnalité de réservation directe

La première plateforme de location de bateaux au monde lance une nouvelle solution pour les entreprises de location afin de rationaliser les paiements et la planification, pour un taux de seulement 1,5 %.

MENLO PARK, Californie, 18 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Getmyboat , la première plateforme de réservation de yachts et de location de bateaux, est ravie d’annoncer le lancement de sa fonctionnalité de réservation directe.

En consultant des partenaires d’entreprises nautiques de toutes tailles, Getmyboat a découvert que de nombreux propriétaires partageaient les mêmes difficultés à gérer les réservations provenant de sources extérieures à la plateforme, notamment des problèmes de traitement des paiements tels que la fraude et les rétrocessions, la gestion des réclamations, les frais d’acceptation des paiements à crédit, la programmation, la communication avec les locataires et bien d’autres choses qui posaient des problèmes en termes d’organisation. Pour remédier à ces problèmes, Getmyboat se concentre sur la création d’une solution logicielle complète spécialement conçue pour les entreprises de location de bateaux, de réservation de yachts et d’excursions en bateau, et introduit constamment de nouvelles façons pour les propriétaires de gérer l’ensemble de leurs activités. Le lancement de Direct Booking sur l’ application Getmyboat constitue une première étape importante dans la rationalisation de la gestion des réservations, le tout pour un taux de seulement 1,5 %, ce qui est l’un des plus bas de l’industrie. Que ce soit par le biais de leur propre site Internet, par e-mail, par Facebook, par téléphone ou en personne, les propriétaires sur Getmyboat peuvent désormais prendre tous les prospects et les transformer en réservations de manière transparente, ce qui s’avère plus simple pour eux et pour leurs clients.

Principaux avantages de la réservation directe avec Getmyboat

Gestion unifiée : Les propriétaires de bateaux peuvent désormais rassembler toutes les réservations, quelle qu’en soit la source, sur une seule plateforme complète, éliminant ainsi le besoin de solutions logicielles et de calendriers multiples.

Simplification des offres et du traitement des paiements : En quelques étapes simples, les propriétaires peuvent envoyer des offres, collecter en toute sécurité les paiements, y compris par carte de crédit, et synchroniser automatiquement les réservations avec leur calendrier général, ce qui garantit un processus de transaction sans problème pour le propriétaire et le locataire.

Protection contre la fraude et résolution des litiges : Direct Booking bénéficie du logiciel robuste de Getmyboat, offrant aux propriétaires une protection contre la fraude, une gestion du processus de réclamation et une résolution efficace des litiges pour toutes les transactions.

Faible coût : Les entreprises nautiques ne paient que 1,5 % de commission par transaction pour utiliser le service. Cela couvre non seulement les frais de carte de crédit, mais aussi toutes les autres fonctionnalités d’intégration susmentionnées.

Frank D, propriétaire d’une flotte à Miami, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Je suis vraiment impatient d’utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Désormais, je pourrai tout consulter en un seul endroit, communiquer avec mes clients sur une plateforme unique et collecter les paiements en toute simplicité. Et je saurai où tous mes bateaux sont censés se trouver, quelle que soit le lieu de départ du client. »

Bryan Petro, président de Getmyboat, a déclaré : « Nous sommes ravis de proposer Direct Booking à nos partenaires. Nous savons que le travail en matière de logistique est extrêmement difficile, et nous pouvons utiliser ce que nous avons élaboré et l’étendre à tout le monde pour aider les activités à se développer ».

Les propriétaires de Getmyboat peuvent facilement démarrer en ouvrant l’application ou le site Internet, en accédant à leur boîte de réception et en cliquant sur l’option « Ajouter une réservation directe ». À partir de là, ils peuvent saisir des informations sur les clients et les voyages, rationalisant ainsi leurs processus de gestion directement dans leur compte Getmyboat.

En tant que première source de clients pour les entreprises de navigation de plaisance dans le monde, Getmyboat continue d’innover pour répondre aux défis rencontrés par les propriétaires dans la gestion de leur entreprise sur différentes plateformes et a pour mission de fournir les meilleurs outils de croissance dans l’industrie.

