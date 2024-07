– Une créativité et un gameplay récompensés par divers prix vidéoludiques à l’échelle mondiale

SÉOUL, Corée du Sud, 25 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Gravity, un éditeur et développeur international de jeux vidéo, annonce la sortie officielle du jeu d’aventure et de puzzle « PIGROMANCE » sur Steam le 25 juillet.

La trame de ce jeu repose sur l’histoire d’un cochon dont le destin funeste est de finir en saucisse, et qui s’échappe de l’usine de saucisses pour rencontrer l’amour. Les joueurs peuvent s’amuser à résoudre des puzzles tout en fuyant le Découpeur, ou à contourner les dangereux obstacles semés de part et d’autre de l’usine de saucisses. « PIGROMANCE » se distingue par des effets de contraste entre ses mignons graphismes de style chibi et son jeu de lumières plus sombre, ses images macabres, ses sons de même tonalité et sa musique de fond angoissante qui rappelle les plus inquiétants contes de fées.

Le concept novateur et la jouabilité remarquable de « PIGROMANCE » ont été récompensés par divers prix en amont de sa sortie officielle. Le jeu a notamment décroché le prix d’excellence lors de l’édition 2024 du festival INDIE CRAFT. Il s’est également distingué dans la catégorie « meilleur jeu indépendant » au MWU (Made With Unity) 2023 en Corée du Sud et a obtenu la première place au Showcase Level Up 2022, la deuxième place aux G-STAR Indie Awards 2022, mais aussi la médaille d’argent au Global Indie Game Development Contest 2020. Le style narratif de « PIGROMANCE » et son suspense croissant ont reçu des éloges lors de nombreux événements vidéoludiques.

La version du lancement officiel est disponible dès à présent sur Steam et jouable en 9 langues, dont le coréen, l’anglais, le japonais, le chinois simplifié et le français. Pour fêter son lancement officiel, Gravity propose une réduction de 20 % jusqu’au 7 août.

« PIGROMANCE » a prouvé sa jouabilité à travers de nombreuses récompenses vidéoludiques, et le jeu a reçu des commentaires positifs des joueurs sur place, gagnant ainsi une bonne réputation. Pour Yoo Jun, l’un des responsables en chef du département des jeux sur console de Gravity, « Tout le monde peut jouer à PIGROMANCE, y compris les amateurs de jeux grand public. Nous avons amélioré le niveau final à l’appui des précieux retours des joueurs, et le jeu présente à la fois des arcs narratifs et des styles artistiques accrocheurs qui lui confèrent une certaine singularité par rapport à de nombreux autres jeux grand public. Nous sommes reconnaissants envers tous les joueurs qui en attendent la sortie officielle. »

[Site officiel de Gravity] http://www.gravity.co.kr

[Page officielle de PIGROMANCE sur la boutique Steam] https://store.steampowered.com/app/1362120/_/

[Site officiel de PIGROMANCE] https://www.pigromance.com/default/

– Pour toute question : Gravity 2 Business unit

Sang-min Park / smpark@gravity.co.kr

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/59ea75da-e656-4657-8eae-77ec1f032a4d

