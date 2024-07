Gravity Anunciou Lançamento Oficial da Aventura de Quebra-cabeças Fofos e Sombrios “PIGROMANCE” no Steam!

– Táticas e Criatividade Premiadas em Todo o Mundo

SEUL, Coreia do Sul, July 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A desenvolvedora e editora global de jogos Gravity anunciou o lançamento oficial da aventura de quebra-cabeças “PIGROMANCE” no Steam em 25 de julho.

A aventura de quebra-cabeça “PIGROMANCE” elabora a história de um porco nascido com o destino de se tornar uma salsicha, escapando de uma fábrica de salsichas para encontrar seu amor. Os jogadores podem resolver quebra-cabeças enquanto escapam do Cuttingman e navegam pelos obstáculos perigosos ocultos na fábrica de salsichas. “PIGROMANCE” tem gráficos chibi fofos com vibrações contrastantes de iluminação escura, efeitos visuais e sonoros horripilantes e BGMs assustadores que quase se assemelham a contos de fadas perturbadores.

Mesmo antes do seu lançamento oficial, o “PIGROMANCE” foi reconhecido por sua notável estratégia e novo conceito ao ganhar vários prêmios, incluindo o Prêmio de Excelência no 2024 INDIE CRAFT, MWU(Made With Unity) KR 2023 “Melhor Indie” Categoria, 1º lugar no 2022 Level Up Showcase, 2º lugar no 2022 G-STAR Indie Awards e Silver Award no Global Indie Game Development Contest 2020. “PIGROMANCE” foi elogiado em vários eventos de jogos por sua nova narrativa e suspense em desenvolvimento.

A versão oficial de lançamento agora está disponível para jogar no Steam com suporte para 9 idiomas diferentes, incluindo coreano, inglês, japonês, chinês simplificado e francês. A Gravity está oferecendo um desconto de 20% até 7 de agosto para comemorar o lançamento oficial.

“O “PIGROMANCE” é um jogo com estratégia comprovada com os vários prêmios de jogos recebidos, que recebeu comentários positivos e ganhou uma reputação positiva dos jogadores no local. Qualquer pessoa, incluindo jogadores que preferem jogos casuais, pode jogar o “PIGROMANCE””, disse Yoo Jun, gerente principal do departamento de negócios de jogos de console da Gravity. “Elevamos o nível de conclusão do jogo, de acordo com o feedback inestimável dos jogadores, e o jogo apresenta estilos de arte e histórias cativantes que serão bastante diferentes de muitos outros jogos casuais. Agradecemos a todos os jogadores que aguardam o lançamento oficial.”

[Página oficial da Gravity] http://www.gravity.co.kr

[Página oficial da Steam Store do PIGROMANCE] https://store.steampowered.com/app/1362120/_/

[Página oficial do PIGROMANCE] https://www.pigromance.com/default/

– Perguntas: Unidade de negócios Gravity 2

Parque Sang-min/ smpark@gravity.co.kr

