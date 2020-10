GUANGZHOU, Chine, 19 octobre 2020 /PRNewswire/ — Le premier fabricant mondial de marques d’appareils électroménagers intelligents et concepteur d’écosystèmes pour la maison intelligente, Haier Smart Home (« Haier », Shanghai: 600690), présente aux clients du monde entier des produits améliorés et des solutions de maison intelligente de nouvelle génération, intégrées et faisant appel à l’IdO, lors de la 128e foire virtuelle de Canton qui a débuté le 15 octobre.

L’exposition virtuelle de Haier a adopté la réalité virtuelle, le cloud computing, les mégadonnées (ou Big Data) et les technologies d’intelligence artificielle pour offrir une expérience aussi proche que possible de la visite du stand du salon. Haier propose plusieurs salles d’exposition virtuelles, présentant de nouveaux produits et services tout en offrant aux acheteurs mondiaux l’opportunité d’interagir virtuellement et d’obtenir des renseignements complémentaires.

Les visiteurs du monde entier sont invités à découvrir les solutions de maison intelligente de Haier et comment elles répondent aux besoins des utilisateurs de manière globale dans les domaines de la cuisine, de la vie quotidienne, de l’habillement et du divertissement.

L’un des points marquants de l’exposition virtuelle de Haier est la présentation de l’écosystème IdO dans le domaine de l’alimentation, qui couvre les scénarios liés à la cuisine. L’intégration d’appareils électroménagers, de l’approvisionnement en produits d’épicerie, de moyens logistiques, d’ateliers cuisine et d’autres services permettra aux utilisateurs de vivre une expérience plus riche de la cuisine et de la restauration intelligentes. Grâce à cette collaboration avec les partenaires de Haier au sein de son écosystème de maison intelligente, les besoins quotidiens des utilisateurs en matière de courses alimentaires, de stockage des aliments, de préparation des repas, de nettoyage et de sécurité peuvent être satisfaits.

Haier présentera deux scénarios de santé et de bien-être comprenant la climatisation et l’air pur, ainsi qu’une expérience de sommeil agréable dans des chambres intelligentes. En plus des fonctions de commande vocale, la nouvelle gamme de climatiseurs Haier aura une fonction de dégermage qui stérilise l’appareil à une température de 56 °C pendant 30 minutes, ce qui évite les tracas du nettoyage physique du climatiseur.

Parallèlement, Haier propose également des solutions intelligentes pour s’occuper du linge et faire des exercices physiques à la maison. Les nouvelles machines à laver et à sécher pourront identifier les vêtements et les chaussures, et choisir automatiquement les programmes de nettoyage appropriés.

« Haier vise à promouvoir un mode de vie intelligent, sain et durable pour les ménages du monde entier. Grâce à nos solutions intégrées pour la maison intelligente, la vie de tous est non seulement plus facile mais également plus agréable et plus stimulante lorsque nous connectons les appareils et les services de notre écosystème de maison intelligente », a déclaré Qingfu Zhang, vice-président de Haier Overseas Electric Appliances Corp.

Malgré le ralentissement mondial de la croissance économique provoqué par l’épidémie de COVID-19, Haier a continué de voir son chiffre d’affaires augmenter dans le monde. Globalement, le chiffre d’affaires d’Haier à l’étranger a atteint 47 milliards de yuans (7,07 milliards de dollars) au premier semestre 2020, soit une hausse de 0,6 % par rapport à l’année précédente, et représente 49 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En Europe, le chiffre d’affaires de Haier a atteint 6,7 milliards de yuans (997 millions de dollars), les ventes en Allemagne et en Italie ont augmenté de 61 % et 52 %, respectivement, et le volume des ventes de réfrigérateurs s’est classé parmi les cinq premiers en France, en Grande-Bretagne, en Italie et en Russie. En Asie, Haier Smart Home a réalisé une augmentation de 16,3% de son chiffre d’affaires, qui a atteint un montant de 18 milliards de yuans (2,67 milliards de dollars), et en Asie du Sud-Est, une augmentation de 7% de son chiffre d’affaires, qui a atteint les 21 milliards de yuans (3,12 milliards de dollars).

À propos de Haier

Fondée en avril 1989, Haier Smart Home Co., Ltd. (anciennement Qingdao Haier Co., Ltd., Shanghai: 600690) est le premier fabricant d’appareils électroménagers au monde. La société compte sept marques de classe mondiale : Haier, Casarte, Leader, GE Appliances-US, Fisher & Paykel-New Zealand, AQUA-Japan et Candy-Italy.

Selon le classement mondial 2020 des grandes marques d’appareils électroménagers d’Euromonitor International, le volume des ventes au détail de gros appareils électroménagers de Haier s’est classé au premier rang mondial pour 11 années consécutives. En outre, Haier Smart Home figure au classement Fortune Global 500.

Haier Smart Home se concentre sur l’amélioration continue de la meilleure expérience utilisateur afin de fournir aux consommateurs des solutions de maison intelligente, de créer une expérience de vie intelligente complète, et d’offrir des options de conception et de fonctions personnalisées pour et par les utilisateurs.

Pour obtenir plus d’informations, consultez le site: http://www.haier.net/en/

SOURCE Haier Smart Home