Henley & Partners accueille la 17ème conférence sur la citoyenneté mondiale à Dubaï

LONDRES, 31 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Plus de 400 représentants de plus de 35 pays participeront à la 17ème conférence annuelle sur la résidence et la citoyenneté mondiales , qui se tiendra la semaine prochaine (du 8 au 10 novembre) au Shangri-La Hotel DIFC à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Organisé par le cabinet de conseil Henley & Partners , leader mondial de la planification de la citoyenneté et de la résidence au niveau international, cet événement annuel constitue désormais la conférence la plus importante et la plus représentative au monde en matière migration des patrimoines privés et des investissements. Elle rassemble des présidents, des premiers ministres, des ministres et des hauts fonctionnaires, des universitaires de renom, des conseillers en clientèle privée, des professionnels de la gestion de patrimoine, ainsi que des médias financiers et économiques de premier plan.

Le programme de la conférence 2023 présente un contenu sophistiqué et de pointe sur les principaux développements qui façonnent la migration des investissements et la géopolitique actuelle, donnant aux représentants l’occasion de dialoguer avec les plus grands experts et de débattre des dernières tendances autour des thèmes centraux de la citoyenneté et de l’interconnectivité mondiales.

Christian H. Kalin , Président du groupe Henley & Partners, qui interviendra également lors de la conférence, souligne qu’il n’y a pas de meilleur moment pour se rapprocher au-delà des frontières en tant que citoyens du monde. « À un moment de notre histoire où notre monde semble de plus en plus fracturé et polarisé, il est plus important que jamais de nous concentrer sur nos valeurs humaines communes et sur la manière dont nous pouvons gagner en cohésion. Bien qu’elle puisse revêtir des significations différentes suivant les individus, la citoyenneté mondiale repose sur le principe selon lequel nous avons tous des responsabilités à l’égard du monde dans son ensemble, et non pas seulement envers nos communautés locales ou nos pays. Cette conférence vise à élargir nos horizons grâce à l’apprentissage et à la compréhension à l’échelle mondiale, afin que nous puissions apporter des changements plus pertinents à petite et à grande échelle ».

Parmi les principaux conférenciers présents figurent les Premiers ministres du Monténégro, Dritan Abazovic, et de la Grenade, Dickon Mitchell, ainsi que l’ancien président et porte-parole du parlement des Maldives, Mohamed Nasheed. Le PDG de la Société de développement économique de Dubaï, Hadi Badri, ainsi que le professeur Christian Joppke de l’Institut de sociologie de l’Université de Berne en Suisse, le Dr Titus Gebel, président de la Free Cities Foundation en Allemagne, le professeur Khalid Koser, directeur exécutif du Global Community Engagement and Resilience Fund, la responsable du partenariat de Women in AI, Moyen-Orient, Debbie Botha, et le Dr Parag Khanna, fondateur et PDG de Climate Alpha à Singapour, et bien d’autres encore. Ils partageront tous leur point de vue sur les grandes tendances sociales, économiques, politiques et environnementales qui façonnent notre monde.

Un autre temps fort de cette conférence sera le dîner du Prix du Citoyen du Monde 2023 , le 9 novembre, qui honorera une personne remarquable œuvrant pour faire avancer l’un des défis planétaires actuels de l’humanité. Organisée en collaboration avec l’organisation humanitaire suisse à but non lucratif Andan Foundation , le lauréat de cette année sera annoncé lors du gala et les recettes de la soirée seront reversées à la fondation, qui se consacre à promouvoir l’autonomie des réfugiés par le biais de l’éducation, de l’entrepreneuriat et de l’emploi.

À propos d'Henley & Partners

Henley & Partners est le leader mondial en matière de résidence et de citoyenneté par l’investissement. Chaque année, des centaines de particuliers fortunés et leurs conseillers font appel à notre expertise et à notre expérience dans ce domaine. Nos professionnels hautement qualifiés travaillent en équipe dans plus de 40 bureaux à travers le monde.

Le concept de résidence et de citoyenneté par l’investissement a été créé par Henley & Partners dans les années 1990. Avec l’expansion de la mondialisation, la résidence et la citoyenneté sont devenues des sujets d’intérêt majeur pour le nombre croissant d’entrepreneurs et d’investisseurs mobiles à l’international que nous sommes fiers de servir chaque jour.

Henley & Partners est également le premier cabinet de conseil gouvernemental au monde en matière de migration des investissements, ayant mobilisé plus de 12 milliards de dollars d’investissements directs étrangers. Bénéficiant de la confiance des gouvernements, le cabinet a été impliqué dans le conseil stratégique et la conception, la mise en place et la gestion des programmes de résidence et de citoyenneté les plus fructueux au monde.

https://www.henleyglobal.com

