Henley & Partners e Insignia alinham forças para criar uma oferta de associação como membro exclusiva para cidadãos globais

LONDRES, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Henley & Partners , a ‘empresa de cidadãos globais’ e líder em consultoria de residência e cidadania, estabeleceu uma parceria com o grupo líder em gestão de estilo de vida ultraluxuoso e serviços de cartão, Insignia , para criar uma oferta de associação como membro distinta e exclusiva. Henley Global Citizens é um serviço personalizado ‘apenas por convite’ desenhado para atender às necessidades específicas de famílias internacionais prósperas, empreendedores e investidores que fazem negócios, investem e vivem internacionalmente e que se identificam como cidadãos do mundo.

Além do acesso prioritário, apresentações pessoais e consultas de cortesia com bancos internacionais de confiança, advogados particulares líderes e outros profissionais do topo do setor em todas as principais jurisdições em todo o mundo, a oferta da Henley Global Citizens inclui um cartão de membro, que também é um cartão de pagamento Visa para pagamentos grandes, ilimitados, retiradas de dinheiro e para realizar transferências internacionais nas principais moedas. Sobretudo, ele fornece acesso a uma rede global dinâmica de indivíduos e famílias ricos e influentes, e um calendário anual de eventos de alto nível a portas fechadas, incluindo jantares privados na WEF, em Davos, ao redor da UNGA, em Nova York, o Grand Prix, em Mônaco, e outros dos principais eventos de negócios, geopolíticos, esportivos e culturais em todo o mundo.

Os membros e suas famílias também podem se beneficiar de consultas de cortesia sobre planejamento da educação global e apresentações nas universidades e escolas de primeiro nível do mundo inteiro, assim como consultoria estratégica em saúde, acesso à medicina preventiva e programas de longevidade, e o agendamento de exames médicos nos locais de saúde mais avançados do mundo, incluindo Suíça, Alemanha, Singapura, EAU, Reino Unido e EUA.

O Dr. Christian H. Kaelin , presidente do grupo da Henley & Partners, diz que reunir os clientes de alto perfil de negócios e combinar sua experiência para criar uma consultoria e oferta internacionais de serviços exclusivos e excepcionais é uma extensão lógica para ‘a empresa de cidadãos globais’. “Para aqueles de nós que nos vemos como cidadãos globais, não estamos abdicando de nossas outras identidades, compromissos e afiliações aos nossos próprios países, cultura e até mesmo crenças religiosas e políticas. Isso continua adicionando valor e significado às nossas vidas. Entretanto, por estarmos vivendo em um mundo intimamente conectado e interdependente, e operando em um mercado global, adicionamos outra camada de identidade, interesse e responsabilidade globais. A associação como membro da Henley Global Citizens reconhece e apoia essa identidade e estilo de vida de um modo muito prático e diário, o que pode adicionar muito valor para seus membros.”

Nada T. Rouviere, presidente do Insignia Group, declarou, “Nossa parceria com a Henley & Partners representa uma nova era na gestão do estilo de vida de luxo. Na Insignia, sempre nos dedicamos a fornecer experiências inigualáveis aos nossos membros, e o cartão da Henley Global Citizens é a concretização deste compromisso. Em conjunto com a Henley & Partners, estamos redefinindo o significado de cidadania global, oferecendo uma porta exclusiva para um mundo de possibilidades e conexões ilimitadas. Estamos ansiosos para enriquecer as vidas dos nossos membros ao facilitar suas jornadas como verdadeiros cidadãos globais.”

A Henley Global Citizens será lançada em um evento personalizado na sexta-feira, 10 de novembro, após a 17 a Conferência de Cidadania Global anual , que ocorre nesta semana (8 a 10 de novembro) no Hotel Shangri-La DIFC, em Dubai, nos EAU.

A conferência internacional organizada pela Henley & Partners , em que, neste ano, se espera que mais de 400 representantes de mais de 35 países compareçam, tornou-se a maior e mais significativa reunião do mundo sobre riqueza particular global e migração por investimento, reunindo presidentes, primeiros-ministros, ministros e funcionários seniores do governo, acadêmicos de destaque, consultores de clientes particulares, family offices e profissionais de gestão da riqueza, assim como muitos empresários e investidores prósperos.

O programa da conferência de 2023 apresenta conteúdo sofisticado de ponta sobre os principais desenvolvimentos que dão forma ao planejamento de riqueza global, migração por investimento e geopolítica atualmente.

Sobre a Henley & Partners

A Henley & Partners é a líder global em residência e cidadania por investimento. A cada ano, centenas de indivíduos com patrimônio elevado e seus consultores confiam em nosso conhecimento e experiência nesta área. Os profissionais altamente qualificados da empresa trabalham juntos como uma equipe em mais de 40 escritórios em todo o mundo.

O conceito de residência e cidadania por investimento foi criado pela Henley & Partners nos anos 1990. Como a globalização se expandiu, a residência e a cidadania se tornaram assuntos de interesse significativo entre o número crescente de empresários e investidores de mobilidade internacional, quem atendemos com orgulho todos os dias.

A Henley & Partners também opera o escritório de consultoria governamental líder no mundo para migração por investimento, que levantou mais de US$ 12 bilhões em investimento estrangeiro direto. Com a confiança de governos, a empresa tem se envolvido em consultoria estratégica e no design, preparação e operação dos programas de residência e cidadania de mais sucesso do mundo.

www.henleyglobal.com

Sobre a Insignia

Fundada em 1996, a Insignia começou sua jornada como fornecedora de serviços relacionados a viagens e cartões de pagamento. Hoje em dia, floresceu em um serviço de consultoria de luxo global amplo, oferecendo uma abordagem personalizada de 360° para atender às necessidades de cada membro.

Com acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a assistentes pessoais exclusivos e uma equipe interna especializada em estilo de vida, a Insignia traz um serviço sem precedentes para seus membros. A Insignia demonstra uma invejável gama de cartões de pagamento premium e super premium, de designs refinados, inspirados em joalheria, a acabamentos de metal refinados de luxo. Eles oferecem potencial de gasto ilimitado, e são personalizados para o uso corporativo e individual.

Com mais de 27 anos de experiência, a Insignia dominou a arte de catering para as necessidades de estilo de vida dos indivíduos mais influentes e prósperos em todo o mundo. A associação como membro é por convite apenas, e está internacionalmente limitada para manter uma atmosfera de exclusividade.

Hoje, ela está presente em 7 cidades – Dubai, Londres, Nova York, Hong Kong, Valletta, Bratislava e Geneva.

www.insignia.com

