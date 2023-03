Henley & Partners : Investissez dans le secteur de l’immobilier en Namibie et obtenez vos droits de résidence

LONDRES, 02 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Le leader mondial de la planification de la résidence et de la citoyenneté, Henley & Partners , lance le programme de résidence par investissement en Namibie , qui constitue la toute dernière option de migration des investissements au monde et la deuxième en Afrique.

Le gouvernement namibien recherche activement des investissements étrangers dans l’optique de stimuler la croissance économique du pays et de diversifier son économie. Ce programme offre de nombreuses possibilités — incitations fiscales, financements et service de guichet unique pour les entreprises internationales — aux investisseurs internationaux désireux de s’implanter et de développer leurs activités sur le continent africain. Pour un investissement immobilier minimum de 316 000 USD dans le nouveau domaine luxueux et écologique avec parcours de golf de President’s Links Estate , situé à Walvis Bay, les investisseurs retenus se verront attribuer un permis de travail renouvelable de cinq ans leur octroyant le droit de vivre, de faire affaires et d’étudier en Namibie.

Le responsable du groupe chargé des clients privés chez Henley & Partners, Dominic Volek , déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer cette nouvelle offre innovante de résidence par investissement en Afrique. De par ses magnifiques paysages, son système fiscal attractif et son climat des affaires favorable, la Namibie représente une destination idéale pour les entrepreneurs internationaux, les particuliers fortunés ou les retraités. Ce domaine côtier d’exception, pour lequel des droits de résidence sont offerts, compte moins de 600 unités immobilières ; les investisseurs doivent donc se hâter s’ils veulent profiter de cette occasion limitée d’obtenir des droits de résidence dans l’un des pays les plus riches au monde en espèces fauniques ou floristiques. »

L’un des marchés du patrimoine privé à la croissance la plus rapide d’Afrique

Selon le rapport Africa Wealth Report , publié par Henley & Partners en partenariat avec New World Wealth , le patrimoine privé total actuellement détenu sur le continent africain s’élève à 2 100 milliards USD et devrait connaitre une augmentation de 38 % au cours des dix prochaines années. La Namibie est appelée à devenir l’un des marchés africains à la croissance la plus rapide, avec des prévisions de croissance de plus de 60 % du nombre de particuliers fortunés (ceux qui possèdent une fortune d’un million USD ou plus) au cours des dix prochaines années (jusqu’en 2032). Selon les statistiques de New World Wealth datant de décembre 2022, la Namibie détient un patrimoine total investissable d’une valeur de 26 milliards USD. La richesse moyenne d’un résident namibien (richesse par habitant) se chiffre à 10 050 USD, ce qui constitue la troisième la plus élevée en Afrique après celles de l’île Maurice et de l’Afrique du Sud. La Namibie compte environ 2 100 particuliers fortunés et trois centi-millionnaires (dont la fortune est égale ou supérieure à 100 millions USD).

En vue d’attirer des investissements étrangers, le gouvernement a nettement amélioré le système fiscal au cours de ces dernières années. La Namibie applique un système d’imposition fondé sur la source , les résidents étrangers n’étant généralement imposés que sur les revenus qu’ils génèrent dans le pays. Qui plus est, les taux d’imposition appliqués sont relativement compétitifs par rapport à ceux de nombreux autres marchés émergents et notamment par rapport à ceux des pays voisins, tels que l’Afrique du Sud. Le taux d’imposition sur le revenu le plus élevé appliqué en Namibie est un modique pourcentage de 37 %, mais l’élément le plus remarquable est probablement que le pays n’impose pas les plus-values, la succession, le don, l’héritage, la fortune ou la valeur nette.

Un intérêt sans précédent pour la diversification des domiciles

Le President’s Links Estate constitue pour l’heure le seul moyen d’investissement du programme de résidence par investissement en Namibie . Le responsable du groupe chargé de l’immobilier chez Henley & Partners, Thomas Scott , affirme que l’immobilier international est depuis toujours considéré comme une catégorie d’actifs fiable par les investisseurs mondiaux, en raison de son pouvoir de résistance à long terme. « Les programmes de migration liés à l’investissement immobilier, tels que celui proposé en Namibie, présentent l’avantage supplémentaire d’améliorer votre mobilité à travers le monde et d’élargir vos droits d’accès personnels en tant que résident ou citoyen d’autres pays, ce qui vous donne la latitude de choisir où vous et les membres de votre famille pouvez vivre, travailler, étudier, prendre votre retraite et investir. La valeur des actifs clés, les rendements locatifs et l’accès à plusieurs pays dans le monde en tant que couverture absolue contre la volatilité régionale et mondiale sont autant de gains potentiels que vous pouvez tirer pendant la durée de vie de cet investissement. »

Volek souligne que la demande d’options de résidence et de citoyenneté par investissement a connu une croissance significative et continue au cours de ces dernières années. « L’attrait des programmes de migration par investissement auprès des familles aisées est une réalité véritablement universelle en raison des nombreux avantages y afférents, allant de la multiplication des domiciles à l’amélioration de la mobilité à travers le monde, en passant par l’accès à une éducation et à des soins de santé de classe mondiale, sans perdre de vue la possibilité de disposer d’une solution alternative en période de turbulences. Quel que soit votre lieu de naissance ou votre lieu de résidence actuel, en tant qu’investisseur fortuné, vous, ainsi que les membres de votre famille, pouvez désormais parer à toute éventualité grâce aux options de migration des investissements telles que le nouveau programme de résidence par investissement en Namibie. »

