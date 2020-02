BARCELONE, Espagne, 25 février 2020 /PRNewswire/ — Huawei a organisé aujourd’hui à Barcelone un événement de lancement virtuel de sa stratégie et de ses produits dédiés au grand public. Lors de cet événement, M. Yu Chengdong (Richard Yu), PDG de la division Consommateurs de Huawei, a présenté HMS Core 4.0, ensemble de capacités ouvertes fournies par HUAWEI Mobile Services. Dès lors que ces capacités sont intégrées aux applications, elles aideront les développeurs à attirer davantage d’utilisateurs, à accroître l’engagement des utilisateurs, et à atteindre un succès commercial plus rapidement que prévu, en distribuant leurs applications à l’échelle mondiale sur tous les appareils et dans tous les scénarios. De cette manière, les développeurs peuvent se focaliser sur l’innovation, et délivrer à l’ensemble des utilisateurs d’appareils Huawei une expérience de maison intelligente adaptée à tous les scénarios.

Richard Yu a exposé la gamme de services impressionnants de HMS Core 4.0 lors de cet événement, parmi lesquels le ML Kit. Il offre une multitude de capacités telles que la détection faciale, la reconnaissance de texte, la détection et le suivi d’objets, la classification des images et la reconnaissance de monuments, qui peuvent être choisies en fonction des besoins de l’utilisateur. Grâce à la capacité de détection faciale, le ML Kit peut détecter sept expressions faciales, identifier trois caractéristiques faciales et obtenir le contour d’un visage détecté à partir de 845 points. Une fois intégrée au ML Kit, l’application pourra déployer une connectivité intelligente dans tous les aspects de la vie quotidienne d’un utilisateur, rendant possible la lecture de textes dans des images et des flux dans de multiples langues, le balayage d’un monument et son partage avec d’autres utilisateurs, et l’utilisation d’une application d’embellissement facial pour l’édition de photos.

Parmi les autres services remarquables inclus dans HMS Core 4.0 figure le Scan Kit. Il est capable d’identifier 13 types de codes barres 1D et 2D couramment utilisés. En cas de détection d’un code barre à distance, le Scan Kit agrandit dans un premier temps le code barre avant de le scanner, et peut également scanner un petit code barre de la même manière. Quelle que soit l’orientation d’un code barre, le Scan Kit peut tout de même l’identifier de manière rapide et correcte. En outre, il scanne de manière précise les codes barres même dans les scénarios les plus complexes, notamment lorsque l’image du code barre est endommagée ou déformée.

Concernant la maison intelligente adaptée à tous les scénarios du futur, Richard Yu a présenté le service Safety Detect. Il vérifie rapidement si une application constitue une menace pour le système de l’appareil de l’utilisateur via l’élément racine, le déverrouillage ou l’escalade des privilèges, puis détermine si les opérations de l’application seront affectées. Safety Detect protège l’utilisateur contre toutes les menaces à l’encontre de sa vie privée et de ses comptes bancaires pendant les connexions au réseau.

Le Map Kit, le Site Kit et le Location Kit de HUAWEI fournissent conjointement des services de localisation optimaux pour aider les développeurs mondiaux à bâtir des capacités de cartes interactives et personnalisées.

HMS Core 4.0 a été officiellement lancé le 15 janvier 2020. Certains de ses services ont été actualisés, tandis que d’autres sont nouveaux. Les services Account Kit, In-App Purchases (IAP), Analytics Kit, Drive Kit, Game Service, et Push Kit sont tous opérationnels depuis longtemps et ont été actualisés dans cette version. Les services Ads Kit, Map Kit, et Location Kit ont été dévoilés il y a quatre mois, et ont également été actualisés. D’autres services ont été récemment développés, parmi lesquels ML Kit, Awareness Kit, Scan Kit, Nearby Service, Panorama Kit, Safety Detect, Dynamic Tag Manager (DTM), Fast Identity Online (FIDO), Site Kit, Quick App, WisePlay DRM, Health Kit, et Identity Kit. Certains services intégrés à HMS Core 4.0 offrent de nouvelles fonctionnalités qui s’intègrent aux capacités puce-appareil-cloud de Huawei. Huawei compte actuellement plus de 1,3 million de développeurs enregistrés et plus de 55 000 applications connectées à HMS Core à travers le monde. Grâce à l’accélération de son ouverture globale et à l’enrichissement de ses capacités d’innovation, ces chiffres continueront d’augmenter à l’avenir.

Huawei adhère depuis toujours à son engagement en faveur du TECH4ALL. Grâce à l’ouverture continue de l’écosystème HMS, Huawei coopère massivement avec les gouvernements, industries et communautés pour permettre le développement des industries locales, promouvoir l’innovation des petites et moyennes entreprises, ainsi que pour offrir de manière continue des services numériques innovants aux consommateurs mondiaux, créant une plus grande valeur sociale.

