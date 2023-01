Huawei Cloud figure parmi les finalistes du prix Franz Edelman

SHENZHEN, Chine, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ — Le 17 janvier 2023, les six finalistes du concours Franz Edelman ont été annoncés. Parmi eux, Huawei Cloud, qui se distingue de la concurrence par sa technologie pionnière d’ordonnancement des ressources cloud et ses excellentes performances sur le marché. Le prix Franz Edelman est décerné chaque année par l’Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) pour récompenser les réalisations dans le domaine des sciences de la gestion. Huawei Cloud est la première entreprise de cloud computing à être présélectionnée pour sa technologie d’ordonnancement au cours des 50 dernières années.

La façon de maximiser l’utilisation des ressources cloud sans compromettre la qualité du service reste un défi crucial pour l’industrie du cloud. La technologie d’ordonnancement des ressources cloud de Huawei Cloud, à la pointe de l’industrie, fournit une solution qui augmente l’utilisation des ressources du réseau de médias de plus de 30 % grâce à ses algorithmes innovants. L’amélioration de la qualité de service (QoS) s’est traduite par une multiplication par dix de l’activité de livestreaming au cours des deux dernières années.

Des scientifiques de haut niveau et des algorithmes innovants pour résoudre les problèmes de l’industrie

Huawei Cloud a chargé 39 scientifiques répartis dans 16 centres de recherche en Chine et à l’étranger de mener des recherches sur la planification des ressources cloud. Yuan Xiaoming, scientifique en chef du Huawei Cloud Algorithm Innovation Lab, a collaboré avec des experts du domaine du livestreaming pour œuvrer à l’optimisation de l’utilisation des ressources et à la garantie de la qualité du service dans le cadre de la facturation de la bande passante au 95e centile. Les scientifiques ont développé des algorithmes pour les problèmes hors ligne et en ligne, respectivement. Au cours du processus de résolution des problèmes, ils ont rencontré deux difficultés :

Tout d’abord, en raison de la fonction de coût non convexe et non lisse du modèle mathématique, la minimisation du coût de la facturation de la bande passante au 95e centile s’avère un problème complexe. Deuxièmement, Huawei Cloud Live implique plus de 2 800 nœuds périphériques. Par conséquent, on compte 120 milliards de variables binaires et continues dans les modèles mathématiques correspondants.

En outre, il est difficile de développer un algorithme capable de fournir un schéma d’ordonnancement précis en quelques millisecondes dans les scénarios d’ordonnancement de réseaux de médias du monde réel.

Pour décrire précisément ces problèmes, les experts ont élaboré une série de modèles de programmation mathématique, qui constituent un paradigme pour les recherches futures. Les experts ont également effectué une analyse approfondie de la structure et des caractéristiques mathématiques des modèles. Ils ont fractionné les problèmes en sous-problèmes, pour lesquels ils ont développé des algorithmes conjuguant facilité de résolution et de mise en œuvre, efficacité et stabilité. Les résultats d’expériences numériques montrent que ces algorithmes améliorent l’utilisation du réseau de médias de plus de 30 % et fournissent également de meilleurs indicateurs de qualité de service, tels qu’un taux de réussite plus élevé pour l’extraction du flux, un gel des images plus court en 100 secondes et un délai plus court avant la lecture de la première image.

Huawei Cloud permet également à de nombreux autres aspects de l’ordonnancement d’atteindre de nouveaux sommets, notamment grâce à son algorithme MKSP du plus court chemin, leader du secteur, et à sa collaboration avec le réseau fédérateur Huawei (une caractéristique unique dans le secteur) et les services cloud avancés. La recherche liée à l’ordonnancement a donné lieu à 30 brevets et 6 articles de recherche.

Le système d’ordonnancement du réseau de médias de Huawei Cloud alimente la croissance du livestreaming

Le système d’ordonnancement du réseau de médias de Huawei Cloud, qui résout les problèmes auxquels le secteur est confronté depuis longtemps, a été adopté par les principales plateformes de livestreaming de Chine, telles que Douyu et Huya. Huawei Cloud a mis au point un modèle de trafic réseau et un schéma d’ordonnancement, qui tiennent compte des fluctuations du trafic, afin de garantir le bon déroulement du livestreaming des événements clés. Grâce à Huawei Cloud, plus de 60 événements sportifs internationaux ont été diffusés en direct avec succès. La solution de livestreaming de Huawei Cloud offre une qualité de service de pointe, avec notamment un taux de réussite de 100 % pour l’extraction des flux, une latence de bout en bout de 2 à 3 secondes, une latence inférieure à 800 millisecondes pour le service Low Latency Live et un démarrage de la lecture des vidéos en direct en quelques secondes sans gel des images. La quantité de ressources média fournies par Huawei Cloud et destinées aux principales plateformes de livestreaming en Chine a été multipliée par 10 au cours des deux dernières années.

En adhérant à la stratégie « Everything as a Service », Huawei Cloud exploitera sa technologie d’ordonnancement de pointe pour créer davantage de valeur pour des secteurs tels que l’énergie, le transport, la logistique et le commerce de détail.