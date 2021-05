ATLANTA, May 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Em 4 de maio, a J.M. Huber Corporation (“Huber”) assinou um contrato definitivo com a RHI Magnesita (“RHIM”) para adquirir sua participação de 50% na joint venture de 50/50 nas empresas, MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co. KG (“MAGNIFIN”). Esta transação deverá ser finalizada no segundo semestre de 2021, mediante as aprovações regulatórias.

A Huber adquiriu originalmente sua participação de 50% na MAGNIFIN como parte da compra da operação Martinswerk da Albemarle em 2016. Localizada em Bergheim, Alemanha, a Martinswerk tornou-se parte da unidade de negócios estratégica (SBU) Fire Retardant Additives (FRA) da Huber Engineered Materials (HEM) que produz uma ampla gama de produtos sem halogênio para aplicações de retardante de chama e supressão de fumaça e óxidos de alumínio.

Com sede em Breitenau, Áustria, a MAGNIFIN produz e vende produtos de hidróxido de magnésio premium (MDH) desde 1991. Os hidróxidos de magnésio revestidos e não revestidos MAGNIFIN® são retardadores de chama não halogenados e ecológicos usados em uma ampla gama de aplicações de polímeros, especialmente materiais termoplásticos e elastômeros que exigem altas temperaturas de processamento superiores a 300°C. As aplicações típicas de retardante de chama incluem cabos de dados de energia e LAN (rede de área local), fio e cabo automotivo, termoplásticos de engenharia (por exemplo, conectores) e folhas de construção.

“Essa transição é um forte ajuste estratégico com a missão da HEM de adquirir e operar empresas de especialidades químicas e minerais com posições de liderança no mercado”, disse Dan Krawczyk, Presidente da Huber Engineered Materials.

“Este avanço demonstra nosso compromisso com nossos clientes em apoiar o crescimento deles e a nossa estratégia clara para expansão da nossa empresa de retardantes de fogo sem halogênio em todo o mundo”, acrescenta Victor Dean, Gerente Geral da Unidade de Negócios FRA da HEM.

Sobre a Huber Engineered Materials

A Huber Engineered Materials (HEM), com sede em Atlanta, Geórgia (EUA), é líder global na produção de tri-hidrato de alumina precipitada fina e hidróxido de magnésio, ambos retardantes de fogo não halogenados. A unidade de negócios FRA tem quatro fábricas na América do Norte e duas na Europa, uma das quais é a fábrica MAGNIFIN.

A HEM é fornecedora confiável de retardantes de fogo e supressores de fumaça sem halogênio há quase 40 anos, fabricando um grande portfólio de compostos de alumina Hydral®, Hymod®, Martinal® e Micral® de valor agregado; hidróxidos de magnésio MAGNIFIN®, Vertex® e Zerogen®; e compostos de molibdato Kemgard® para uma variedade de aplicações de uso final, incluindo moldagem e pultrusão de poliéster reforçado, termoplásticos de engenharia, telhados, borracha de silicone, fio e cabo, revestimentos e manta para tapete. Além disso, a Huber produz óxidos de alumínio calcinado Martoxid®, óxidos especiais Compalox® e transportadores e agentes para esteira Pergopak®.

A HEM está focada em produtos químicos e minerais especiais projetados que melhoram o desempenho, o apelo e o processamento de uma ampla gama de produtos utilizados em aplicações industriais, agrícolas e de consumo, e também possui um portfólio de nutrientes e adjuvantes agrícolas de alto valor e produtos de carbonato de cálcio industriais, alimentícios e de grau USP. Para mais informação, visite www.hubermaterials.com.

Sobre a J.M. Huber Corporation

A J.M. Huber Corporation, com sede em Atlanta, Geórgia (EUA), opera um portfólio diversificado de empresas: CP Kelco, Huber Engineered Materials, Huber Engineered Woods e Huber Resources Corp. Com locais em todo o mundo, nossas empresas criam produtos usados em uma ampla gama de aplicações, incluindo cuidados pessoais, alimentos e bebidas, nutrientes e adjuvantes agrícolas, materiais de construção, retardadores de chama e supressores de fumaça, bem como serviços florestais sustentáveis. Fundada em 1883, a Huber é uma das maiores empresas familiares com sede nos EUA. Para mais informação, visite www.huber.com.