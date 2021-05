ATLANTA, 06 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Le 4 mai, J. Huber Corporation (« Huber ») a signé un accord définitif avec RHI Magnesita (« RHIM ») pour acquérir sa participation à 50 % dans la coentreprise détenue à 50/50 des sociétés, MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co. KG (« MAGNIFIN »). Cette transaction devrait être conclue au cours du second semestre 2021, dans l’attente des approbations réglementaires.

Huber a initialement acquis sa participation de 50 % dans MAGNIFIN dans le cadre de l’achat de l’exploitation Martinswerk à Albemarle en 2016. Situé à Bergheim, en Allemagne, Martinswerk fait désormais partie de l’unité stratégique sectorielle (SBU) d’additifs retardateurs de flamme (FRA) Huber Engineered Materials (HEM), qui produit une large gamme de produits sans halogène pour les applications de retardateurs de flamme et de suppression de fumée, et d’oxydes d’aluminium.

Basée à Breitenau, en Autriche, MAGNIFIN fabrique et vend des produits de qualité supérieure à base d’hydroxyde de magnésium (MDH) depuis 1991. Les hydroxydes de magnésium enrobés et non enrobés MAGNIFIN® sont des retardateurs de flamme non halogénés respectueux de l’environnement, utilisés dans un large éventail d’applications en polymère, en particulier les matériaux thermoplastiques et les élastomères nécessitant des températures de traitement élevées supérieures à 300° C. Les applications typiques de retardateurs de flamme comprennent les câbles d’énergie et de données LAN (réseau local), les fils et câbles automobiles, les thermoplastiques d’ingénierie (par exemple les connecteurs) et les feuilles de construction.

« Cette transition est un excellent complément stratégique à la mission de l’HEM consistant à posséder et exploiter les entreprises chimiques et minières occupant une position de leader sur le marché », a déclaré Dan Krawczyk, président de Huber Engineered Materials.

« Ce pas en avant démontre notre engagement à soutenir la croissance de nos clients et notre stratégie clairement définie consistant à développer notre activité de retardateurs de flamme sans halogène à l’échelle mondiale », a ajouté Victor Dean, directeur général de l’activité FRA d’HEM.

À propos de Huber Engineered Materials

Huber Engineered Materials (HEM), dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie (États-Unis), est un leader mondial dans la production de trihydrate d’alumine finement précipité et d’hydroxyde de magnésium, qui sont tous les deux des retardateurs de flamme non halogénés. Son unité opérationnelle FRA possède quatre sites de fabrication en Amérique du Nord et deux en Europe, dont l’une est l’usine de MAGNIFIN.

HEM est un fournisseur de confiance de retardateurs de flamme sans halogène et de suppresseurs de fumée depuis près de 40 ans, fabriquant un vaste portefeuille de trihydrates d’alumine à valeur ajoutée Hydral®, Hymod®, Martinal® et Micral® ; d’hydroxydes de magnésium MAGNIFIN®, Vertex® et Zerogen® ; et les composés de molybdène Kemgard® pour toutes sortes d’applications d’utilisation finale, notamment le moulage en polyester renforcé et la pultrusion, l’ingénierie thermoplastique, les toitures, le caoutchouc de silicone, les fils et câbles, les revêtements et les endos de tapis. En outre, Huber produit les alumines calcinées Martoxid®, les oxydes de spécialités Compalox®, les supports et agents de matage Pergopak®.

HEM est axée sur la conception de produits chimiques et minéraux de spécialité qui améliorent la performance, l’attrait et le traitement d’une large gamme de produits utilisés dans les applications industrielles, agricoles et grand public, et possède également un portefeuille de nutriments et d’adjuvants agricoles de grande valeur et de produits industriels, alimentaires et de carbonate de calcium de qualité USP. Pour tout complément d’information, veuillez vous rendre sur le site www.hubermaterials.com.

À propos de J.M. Huber Corporation

J.M. Huber Corporation, dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie (États-Unis), exploite un portefeuille diversifié de sociétés : CP Kelco, Huber Engineered Materials, Huber Engineered Woods et Huber Resources Corp. Avec des sites dans le monde entier, nos entreprises créent des produits utilisés dans une large gamme d’applications, notamment les soins personnels, les aliments et les boissons, les nutriments et les adjuvants agricoles, les matériaux de construction, les retardateurs de flamme et les suppresseurs de fumée, ainsi que les services de foresterie durable. Fondée en 1883, Huber est l’une des plus grandes sociétés familiales basées aux États-Unis. Pour tout complément d’information, veuillez vous rendre sur le site www.huber.com.