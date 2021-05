NEW YORK, 06 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — via InvestorWire — InvestorBrandNetwork (« IBN ») , une agence de communication d’entreprise innovante et un distributeur de contenu diversifié, annonce aujourd’hui des étapes de croissance significatives pour le début de l’année 2021.

Depuis le lancement de la première marque de sa plateforme de communications en 2006, IBN n’a cessé d’enregistrer une croissance transformatrice. Aujourd’hui, l’IBN Investor Brand Platform dispose d’un portefeuille de plus de 50 marques avec un public global sur les réseaux sociaux qui comprend des millions de followers et un vaste réseau de plus de 5 000 partenaires de syndication clés . L’expérience éprouvée de la société à servir plus de 500 clients partenaires illustre sa proposition de valeur unique pour les entreprises opérant dans un large éventail de secteurs.

InvestorBrandNetwork (IBN) a le plaisir d’annoncer les dernières étapes qui incluent :

L’expansion des clients partenaires Active CORE pour inclure plus de 85 entreprises publiques et privées.

pour inclure plus de 85 entreprises publiques et privées. Des partenariats médiatiques avec 93 événements à ce jour en 2021, renforcés par des réengagements et soutenus par le portefeuille de marques d’IBN ciblant des secteurs de marché spécifiques.

à ce jour en 2021, renforcés par des réengagements et soutenus par le portefeuille de marques d’IBN ciblant des secteurs de marché spécifiques. La publication de plus de 685 profils professionnels pour les entreprises effectuant des présentations lors d’événements partenaires.

pour les entreprises effectuant des présentations lors d’événements partenaires. Syndication du 80 000 e article éditorial d’IBN, représentant plus d’une décennie de contenu original qui touche un public croissant d’investisseurs potentiels.

article éditorial d’IBN, représentant plus d’une décennie de contenu original qui touche un public croissant d’investisseurs potentiels. L’introduction d’ IBN Spotlights , offrant une couverture à la minute des entreprises les plus demandées du marché.

IBN a également étendu ses solutions de podcasts en collaborant avec des animateurs et des producteurs réputés qui disposent d’un public existant considérable, augmentant encore la reconnaissance pour les clients d’IBN. Après chaque épisode, IBN publie un communiqué de presse via InvestorWire dans le cadre de ses efforts continus visant à positionner ses clients en tant qu’invités prioritaires pour les podcasts populaires qui ont une portée considérable.

« IBN atteint déjà des indicateurs de croissance incroyables au début de l’année 2021, et notre équipe s’appuiera activement sur cette dynamique dans les mois à venir », a déclaré Jonathan Keim, directeur des communications d’IBN. « Nous possédons une structure unique pour aider les clients et les organisateurs d’événements à communiquer plus efficacement avec la communauté des investisseurs utilisant notre réseau de distribution numérique exclusif. »

À propos d’InvestorBrandNetwork

L’ InvestorBrandNetwork (« IBN ») se compose de marques financières présentées aux acteurs de l’investissement depuis plus de 15 ans. Avec IBN, nous avons attiré un public global composé de millions de fidèles des réseaux sociaux. Ces marques d’investisseurs caractéristiques visent à répondre aux besoins uniques d’une base croissante de clients partenaires. IBN continuera d’étendre son réseau de marques comprenant des propriétés hautement influentes, en tirant parti des connaissances et de l’énergie d’équipes d’experts spécialisées pour servir notre liste de clients de plus en plus diversifiée.

Par le biais de NetworkNewsWire (« NNW ») et ses marques affiliées, IBN fournit : (1) l’accès à un réseau de services via InvestorWire, afin d’atteindre l’ensemble des marchés cibles, des industries et des populations de la manière la plus efficace possible ; (2) une syndication d’articles et de rubriques éditoriales par le biais de plus de 5 000 sources d’informations ; (3) des solutions de communiqués de presse améliorés, afin de garantir un impact maximum ; (4) une distribution à grande échelle à une audience de plus en plus vaste sur les réseaux sociaux ; (5) une vaste gamme de solutions pour les communications d’entreprise ; et (6) une solution de couverture totale de l’actualité.

Pour de plus amples informations sur IBN, rendez-vous sur le site https://www. InvestorBrandNetwork.com

Veuillez consulter l’intégralité des conditions d’utilisation, ainsi que les clauses de non-responsabilité sur le site Internet d’InvestorBrandNetwork, qui s’appliquent à l’ensemble du contenu fourni par IBN, qu’il soit publié ou republié : http://IBN.fm/ Disclaimer