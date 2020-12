RICHMOND, Virginie, 29 décembre 2020 /PRNewswire/ — Soulidifly Productions , une société cinématographique dont la mission est de produire des histoires significatives et édifiantes qui sont divertissantes et magnifiquement racontées, s’est associée à TRIAL X FIRE, LLC , la branche de distribution de Urban Home Entertainment, pour diffuser Joseph partout dans le monde en vidéo à la demande à partir du 24 décembre 2020 sur Amazon Prime et Vimeo .

« Joseph apportera aux spectateurs une compréhension plus profonde de la manière dont la recherche de la vérité peut être une guérison, en particulier en période de troubles sociaux et politiques », a déclaré BK Fulton, président fondateur et PDG de Soulidifly Productions. « Ce film s’inscrit dans le cadre de « Year of Return » et de la « Decade of Return » de 2019, telles qu’exprimées par les dirigeants africains et les personnalités influentes du monde entier, alors que de plus en plus de gens cherchent des réponses dans le présent en se basant sur des indices du passé. »

Lauréat du prix 2020 du « Meilleur film de la diaspora » aux Africa Movie Academy Awards, Joseph a été tourné au Ghana, en Jamaïque et à la Barbade et produit par Step by Step Productions avec l’aide de Soulidifly Productions. Joseph est un long métrage dramatique sur Joseph King, un jeune médecin jamaïcain qui a un désir ardent de renouer avec les racines de sa famille avec la tribu Ashanti au Ghana. La quête pour « rentrer à la maison » crée des conflits familiaux. La curiosité de Joseph pour l’Afrique est encore plus alimentée par un ami de l’école de médecine, qui se vanterait de son pays natal, le Ghana. Ses histoires sont en contradiction avec ce que Joseph entend et voit sur l’Afrique dans les médias. Une grave tragédie, une rencontre fortuite et une promesse non tenue poussent Joseph vers un destin incertain.

Bande-annonce : https://www. soulidifly.com/joseph

Joseph a été approuvé et soutenu par les gouvernements du Ghana, de la Jamaïque et de la Barbade et a été inclus dans la « Year Of Return » de l’Autorité du tourisme du Ghana. Le film est sorti en salle au Ghana, au Nigeria, en Jamaïque et dans d’autres îles des Caraïbes, et aux États-Unis plus tôt cette année dans des salles AMC sélectionnées.

Réalisé par Marcia Weekes et co-écrit par Weekes et Delphine Itambi de la République du Cameroun, le film inclut des acteurs et des artistes caribéens et africains.

À propos de Soulidifly Productions

Fondée en 2017, Soulidifly raconte l’histoire de personnes multiethniques et multigénérationnelles à travers différents segments de la vie, expériences et époques. https://www.soulidifly.com/

À propos de Trial X Fire, LLC

Marque de distribution de Urban Home Entertainment, TRIAL X FIRE, LLC (TXF) est une société privée spécialisée dans les films, la télévision et les programmes musicaux. TrialxFire.com .

