La fusion associe des offres vidéo complémentaires pour permettre aux diffuseurs établis et émergents d’accéder à l’indépendance et au contrôle, car la vidéo numérique devient un incontournable pour toutes les organisations.

NEW YORK et PLYMOUTH, Royaume-Uni et AMSTERDAM, Pays-Bas, 08 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — JW Player , la plus importante plateforme de logiciels vidéo et d’informations de données, a annoncé aujourd’hui son acquisition de VUALTO , fournisseur de premier plan de solutions de gestion des droits numériques (DRM) et de diffusion vidéo en direct et à la demande. Cette acquisition renforce l’offre déjà conséquente de JW Player aux diffuseurs mondiaux et renforce davantage son ambition de donner aux clients l’indépendance et le contrôle dans l’économie de la vidéo numérique d’aujourd’hui en proposant une technologie vidéo évolutive et facile à utiliser.

Cette acquisition arrive alors que la consommation de vidéo numérique continue à s’étendre au grand public. La vidéo représente désormais plus de 80 % de l’ensemble du trafic sur Internet, et selon les données de JW Player, les gens consomment plus de deux heures de vidéo numérique chaque jour, soit une augmentation de 40 % depuis le début de l’année 2020. En conséquence, une stratégie de vidéo numérique est devenue « incontournable » non seulement pour les diffuseurs et les sociétés de médias, mais également pour les organisations de tous types, y compris pour les clients JW Player de fitness (application Centr), d’e-commerce (Tag Heuer), de sports (Miami Heat) et d’e-learning (GoNoodle), entre autres. Ces nouveaux arrivants ont toutes sortes de besoins et il leur faut une plateforme vidéo flexible et évolutive qui leur permette de se connecter et d’interagir avec leur public sur les écrans de leur choix. Compte tenu de cette dynamique, le marché potentiel passera de 14 milliards de dollars aujourd’hui à 50 milliards de dollars d’ici 2027, soit un TCAC de 20 %.

« Au cours des deux dernières années, la vidéo numérique est devenue omniprésente. Nous vivons désormais dans l’économie de la vidéo numérique, et en tant que société fournisseuse de plateforme qui offre à ses clients l’indépendance et le contrôle, JW Player occupe une position unique pour prospérer dans cet environnement », a déclaré Dave Otten, PDG et cofondateur de JW Player. « Unir nos forces avec VUALTO consolide davantage notre position. Leur pile technologique de classe mondiale étend notre plateforme pour inclure des services de diffusion en direct et de protection du contenu au niveau de la diffusion, qui sont essentiels pour les clients d’aujourd’hui. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’égard de ce partenariat et nous sommes impatients d’innover avec l’équipe très talentueuse de VUALTO. »

La plateforme de JW Player combine une diffusion vidéo hautement évolutive avec des informations de données issues de 2,7 milliards d’appareils mensuels uniques pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs commerciaux grâce à la vidéo. VUALTO complète l’offre de JW Player avec des services de streaming en direct et de DRM haut de gamme à la pointe du marché pour les diffuseurs. Le résultat combiné est une plateforme unique pour une diffusion vidéo en direct et à la demande de haute qualité à travers des plateformes mobiles, web et OTT, une diffusion de contenu sécurisée et des fonctionnalités uniques d’informations, d’intelligence et de monétisation pour aider les clients à accroître leurs revenus.

Camilla Young, PDG et cofondatrice de VUALTO, a déclaré : « Il s’agit d’une énorme opportunité de croissance pour nous en tant qu’entreprise, ainsi que pour notre équipe. Notre partenariat fructueux avec JW Player au cours de l’année écoulée a donné à nos équipes l’opportunité de réussir notre mise sur le marché dans des circonstances réelles. Grâce à cela, un rapprochement culturel naturel entre nos équipes a déjà eu lieu, ce qui nous donne une confiance incroyable dans le fait qu’ensemble, notre réussite sera immense. Alors que nous entamons ce nouveau chapitre, notre engagement envers nos clients existants du secteur de la diffusion et notre service DRM demeure, et nous continuerons à fournir le même niveau élevé d’assistance et de service que celui que nos clients attendent de VUALTO. »

VUALTO va élargir la clientèle de JW Player avec des clients de premier plan sur le marché européen et ailleurs, notamment ITV, la chaîne de télévision commerciale la plus populaire du Royaume-Uni, la chaîne de télévision publique nationale française France TV ainsi que le Parlement européen. Ces diffuseurs rejoignent plus de 12 000 sociétés de médias qui utilisent déjà la plateforme JW Player, y compris des diffuseurs tels que FOX, BBC, CNBC, EuroSport et VICE.

À propos de JW Player

JW Player est la plus importante plateforme de logiciels vidéo et d’informations de données qui apporte aux clients l’indépendance et le contrôle dans l’économie de la vidéo numérique d’aujourd’hui. Lancée en 2008 en tant que lecteur vidéo open source extrêmement populaire, la plateforme technologique de JW Player alimente désormais la vidéo numérique pour des centaines de milliers d’entreprises, dont la moitié des 50 plus grands sites de comScore aux États-Unis, des diffuseurs de premier plan à travers l’EMEA, l’APAC et l’Amérique latine. Chaque mois, 1 milliard de téléspectateurs, soit un tiers de l’ensemble des internautes, consomment des vidéos sur la technologie de JW Player à travers 2,7 milliards d’appareils, engendrant une consommation inégalée et puissante et un graphique de données contextuelles qui aide les clients à accroître leur audience et à générer des vidéos incrémentales à partir de vidéos numériques. La société a son siège social à New York, et possède des bureaux à Londres et à Eindhoven. Rendez-vous sur le site http://www.jwplayer.com .

À propos de VUALTO

VUALTO est un expert de la fourniture et de l’orchestration de vidéos OTT basées sur le Cloud, qui développe des solutions de streaming à l’échelle mondiale. Avec trois produits, à savoir l’outil d’orchestration vidéo VUALTO CONTROL HUB (VCH), l’outil de découpage et de syndication de vidéos en direct et VOD CLIP2VU, et l’outil de gestion des droits numériques VUDRM, VUALTO propose une solution de diffusion vidéo adaptable, évolutive et intelligente, permettant d’acheminer votre contenu de la caméra jusqu’aux utilisateurs de votre choix sur plusieurs appareils. Travaillant à l’échelle mondiale, VUALTO développe des solutions vidéo pour de nombreux secteurs d’activité, notamment : diffuseurs, sports, gouvernements, médias et divertissement, fournisseurs de services OTT et opérateurs de télécommunications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.VUALTO.com . Contact : [email protected] com

