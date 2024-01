KFSH&RC-Madinah Recebe Prestigiado Human Experience Guardian of Excellence Award de 2023 da Press Ganey

RIADE, Arábia Saudita, Jan. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) de Madinah recebeu o 2023 Human Experience Guardian of Excellence Award da Press Ganey pelo seu excepcional desempenho em serviços ambulatoriais no ano passado. Este prestigiado prêmio homenageou um grupo distinto de instituições de saúde de aproximadamente 1.500 locais em todo o mundo, por estar entre os 5% com melhor desempenho na experiência do paciente em um ano.

Este prêmio da Press Ganey, uma organização global líder em avaliação e aprimoramento da experiência do paciente, mostra o compromisso do KFSH&RC em fornecer soluções de saúde de primeira linha e excelentes experiências para o paciente em vários serviços de saúde dentro de um ambiente integrado de educação e pesquisa.

Como uma instituição líder dedicada em focar na experiência humana no centro dos cuidados de saúde, o KFSH&RC-Madinah conquistou uma posição notável entre os cinco por cento dos prestadores de cuidados de saúde credenciados, reconhecidos pela excelência na experiência do paciente, satisfação dos funcionários, segurança, e desempenho de qualidade dos cuidados clínicos.

O Dr. Nizar Khalifa, GM do KFSH&RC-Madinah, disse: “Essa conquista é o resultado dos nossos esforços contínuos em priorizar os pacientes, promover experiências positivas para os funcionários e alcançar resultados clínicos eficazes, enfatizando nosso compromisso de oferecer excelência em saúde com os mais altos padrões, sempre focados nos nossos funcionários e nossa comunidade.”

A cerimônia do Press Ganey Award de 2023 deve ser anunciada no final de fevereiro. Ao comemorar a premiação com a sua equipe dedicada, parceiros e comunidade, o KFSH&RC reafirma seu compromisso contínuo de adotar uma abordagem que se concentre na humanidade e em uma mentalidade centrada no paciente, alinhada com o programa de transformação de saúde delineado na Saudi Vision 2030, contribuindo ativamente para o alcance de uma sociedade mais saudável e vibrante.

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre é dos líderes globais de prestação de cuidados de saúde especializados, condução de inovação, e um hubs avançado de pesquisa e educação médica. Por meio de parcerias estratégicas com proeminentes instituições locais, regionais e internacionais, o hospital se dedica ao avanço de tecnologias médicas e elevação dos padrões de cuidado da saúde em todo o mundo.

Sobre o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC):

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) é uma instituição de saúde líder no Oriente Médio, idealizada para ser a escolha ideal para todos os pacientes que procuram cuidados de saúde especializados. O hospital tem uma rica história de tratamento de câncer, doença cardiovascular, transplante de órgãos, neurociências e genética.

Em 2023, o “Brand Finance” classificou o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre como o melhor centro médico acadêmico do Oriente Médio e da África e entre os 20 melhores do mundo. Além disso, em 2022 ele foi reconhecido como um dos principais provedores de cuidado de saúde pela revista Newsweek.

Como parte da Saudi Vision 2030, um decreto real foi emitido em 21 de dezembro de 2021 visando transformar o hospital em uma entidade independente, sem fins lucrativos e de propriedade do governo, abrindo caminho para um programa abrangente de transformação para alcançar a liderança global em cuidados de saúde por meio da excelência e inovação.

Foto deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 22c5c112-3a86-42fe-9f41- 6b58b16e0d06

INFORMAÇÃO DE CONTATO: Para mais informações, contate: Essam Al-Zahrani, Editor Sênior de Mídia, 0555254429 Abdullah Al-Awn, Editor Sênior de Mídia, 0556294232

GlobeNewswire Distribution ID 9028497