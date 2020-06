Le traitement au LEAF-1401 expose la tumeur à 20 fois plus de pémétrexed sous forme pentaglutamate que le pémétrexed classique. Il a été démontré que le pémétrexed sous forme polyglutamylée est 80 fois plus puissant que le pémétrexed pour l’inhibition de la thymidylate synthase (TS), une enzyme clé dans la voie du folate. Le pémétrexed (Alimta®) est aujourd’hui l’un des principaux piliers des chimiothérapies pour le cancer du poumon dans le monde.

VALLEY FORGE, Pennsylvanie, 10 juin 2020 /PRNewswire/ — L.E.A.F. Pharmaceuticals LLC (« LEAF »), une société pharmaceutique mondiale axée sur le développement de nouveaux médicaments anticancéreux, a annoncé aujourd’hui que les résultats d’une étude préclinique du LEAF-1401, le principal produit anticancéreux de la société, ont été présentés à la réunion virtuelle annuelle 2020 de l’ASCO qui s’est tenue du 29 au 31 mai 2020. L’ASCO est la plus grande conférence sur le cancer au monde qui rassemble, de partout dans le monde, les chercheurs sur le cancer et les prestataires de soins de santé pour le cancer afin d’examiner et de discuter à propos de nouveaux traitements contre le cancer en cours de développement dans le monde entier. Le traitement au LEAF-1401 a donné lieu à des niveaux d’exposition intratumorale de pémétrexed sous forme pentaglutamate (la principale forme active du pémétrexed) 20 fois supérieurs et des niveaux d’exposition intratumorale de pémétrexed lui-même 30 fois plus élevés, par rapport au traitement au pémétrexed actuellement approuvé (Alimta®).

Les détails de l’affiche sont les suivants :

Affiche #3524-254 : Intratumoral Exposure Levels of Pentaglutamated Pemetrexed following Treatment with LEAF-1401 and Pemetrexed (Niveaux d’exposition intratumorale du pémétrexed sous forme pentaglutamate à la suite du traitement par LEAF-1401 et pémétrexed).

Une copie de l’affiche est disponible sur le site Web de LEAF (cliquez ici).

Le LEAF-1401, un antimétabolite immuno-oncologique de nouvelle génération conçu pour perturber le métabolisme dérégulé carbone 1 dans le cancer et le système immunitaire, est une formulation liposomale du pémétrexed sous forme pentaglutamate-gamma-L. Il a été démontré que le pémétrexed sous forme polyglutamylée-gamma-L est 80 fois plus puissant que le pémétrexed dans l’inhibition de la thymidylate synthase. En octobre 2018, LEAF a reçu des retours positifs à la suite d’interactions liées à une application de drogue nouvelle de recherche (pré-DNR) avec la Food and Drug Administration américaine (FDA) concernant le LEAF-1401, où l’agence a indiqué que le LEAF-1401 peut être acceptable pour le développement et l’homologation en vertu de la voie de réglementation 505(b)(2). En outre, l’agence a également fourni des recommandations sur la façon d’établir un « pont » entre ce produit et l’Alimta®, le médicament inscrit et approuvé par la FDA américaine, dans le but de remplir les exigences du processus d’homologation 505(b)(2).

« La sélection du LEAF-1401 par le comité scientifique de l’ASCO pour être présenté lors de la réunion annuelle de l’ASCO cette année a marqué une étape importante dans la reconnaissance, par les plus grands spécialistes du cancer du monde, du rôle futur que ce nouveau produit de recherche devrait jouer dans le traitement du cancer », affirme le fondateur et PDG de L.E.A.F. Pharmaceuticals, Dr Clet Niyikiza.

« Bien que le pémétrexed reste un pilier des schémas thérapeutiques approuvés pour le cancer du poumon, un nombre inacceptable de patients atteints de cancer du poumon traités au pémétrexed seul ou en combinaison avec des médicaments nouveaux, tels que l’immunothérapie, succombent éventuellement à cette maladie », a déclaré Dr Victor Moyo, directeur général adjoint, responsable mondial de la recherche et du développement et directeur médical de L.E.A.F. Pharmaceuticals. Le Dr Moyo a ajouté : « Les résultats des études précliniques du LEAF-1401, où des niveaux significativement plus élevés de pémétrexed et du plus puissant pémétrexed sous forme pentaglutamate sont envoyés sur la tumeur avec un effet antitumoral augmenté, indiquent une forte probabilité que le LEAF-1401 puisse entraîner de meilleurs résultats pour les patients atteints d’un cancer du poumon. »

À propos de L.E.A.F. Pharmaceuticals

L.E.A.F. Pharmaceuticals est une société pharmaceutique mondiale dont la mission est de découvrir, développer et commercialiser des thérapies innovantes et sûres contre le cancer. LEAF s’engage à élever et habiliter toutes les familles (en anglais, Lifting and Empowering All Families, L.E.A.F.) en développant et en rendant accessibles de nouveaux médicaments anticancéreux aux patients dans le monde, en particulier dans les régions les moins desservies du monde.

