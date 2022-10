La Fondation Bill & Melinda Gates annonce un soutien supplémentaire pour promouvoir la R&D locale. Appels à propositions

La réunion de cette année se concentre sur les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19, qui a mis en évidence la nécessité de plateformes de R&D à fort impact, de partenariats et de politiques qui comblent efficacement le fossé existant entre l’innovation et l’accès équitable. La réunion rapproche des chercheurs du monde entier pour partager leurs travaux, en apprendre davantage sur les avancées de pointe dans le domaine des soins de santé et permettre une collaboration avec d’autres chercheurs.

« L’équité en santé ne devrait pas uniquement être un énoncé de la raison pour laquelle nous faisons ce travail. Elle devrait guider la façon dont nous le réalisons », a déclaré Kedest Tesfagiorgis, directeur adjoint des Partenariats mondiaux et des grands défis à la Fondation Bill & Melinda Gates. « Lorsque nous soutenons l’innovation locale, nous maximisons l’impact en mettant en lumière différents types de connaissances et de perspectives. »

Dans le cadre de l’Appel mondial à l’action de Grand Challenges, une initiative sur 10 ans annoncée lors de la réunion de l’année dernière pour aider à s’assurer que les scientifiques et les institutions des pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) jouent un rôle central dans l’élaboration du programme mondial de R&D, deux nouvelles initiatives Grand Challenges ont été annoncée par la fondation :

La surveillance génomique des agents pathogènes et l’immunologie en Asie : Il s’agit d’une invitation à soumission par les chercheurs en Asie du Sud et du Sud-Est pour concevoir et piloter un programme de surveillance génomique ou de développer des capacités en immunologie et séquençage immunitaire du SRAS-CoV-2 afin d’éclairer la réponse épidémique. Un montant allant jusqu’à 300 000 $ par année pour une période maximale de deux ans seront disponibles pour chaque projet, avec un financement supplémentaire potentiel pour les projets qui mettent l’accent sur la recherche d’anticorps monoclonaux.

Il s’agit d’une invitation à soumission par les chercheurs en Asie du Sud et du Sud-Est pour concevoir et piloter un programme de surveillance génomique ou de développer des capacités en immunologie et séquençage immunitaire du SRAS-CoV-2 afin d’éclairer la réponse épidémique. Un montant allant jusqu’à 300 000 $ par année pour une période maximale de deux ans seront disponibles pour chaque projet, avec un financement supplémentaire potentiel pour les projets qui mettent l’accent sur la recherche d’anticorps monoclonaux. Le renforcement des capacités de modélisation des données pour l’égalité des sexes : Il s’agit d’un appel à propositions lancé aux chercheurs de pays à revenu faible ou intermédiaire pour des projets visant à éliminer les disparités et les lacunes affectant les femmes et les filles dans le domaine de la santé. Cette initiative est axée sur des approches novatrices de modélisation pour faire progresser l’égalité des sexes. Chaque projet recevra jusqu’à 500 000 $ sur une période d’un à trois ans.

« Les sociétés mesurent ce qu’elles valorisent, et pour une grande partie de l’histoire, la société n’a pas valorisé les femmes. Cela signifie que nous essayons de relever des défis mondiaux en matière de santé et de développement sans disposer de toutes les informations nécessaires », a déclaré Anita Zaidi, présidente du département de l’Égalité des sexes à la Fondation Bill & Melinda Gates. « Il est grand temps de placer les femmes et les filles au centre de la modélisation des données qui guide nos solutions. »

En partenariat avec l’Initiative Chan Zuckerberg (CZI), la fondation accordera également des subventions aux chercheurs qui étudient et détectent les agents pathogènes émergents dans les PRFI. Les chercheurs recevront jusqu’à 200 000 $ chacun, pour une période maximale de deux ans, ainsi que le soutien opérationnel et une formation technique du Biohub Chan Zuckerberg (CZ Biohub). Cet engagement de financement s’appuie sur un partenariat de 2018 entre la fondation, CZI et le CZ Biohub, qui se concentre sur le renforcement des capacités métagénomiques dans les PRFI par le biais d’une Initiative mondiale Grand Challenges.

La réunion annuelle de Grand Challenges 2022 à Bruxelles est organisée par Global Grand Challenges et la Commission européenne, et est coparrainée par Grands Défis Canada, USAID, Wellcome et la Fondation Bill & Melinda Gates.

L’événement de deux jours réunit des dizaines de leaders du paysage mondial de l’innovation en santé, ainsi que des dirigeants de la Fondation Gates, notamment Bill Gates (coprésident et administrateur), Anita Zaidi et Trevor Mundel (Président, Division de la santé mondiale). Les séances plénières seront publiées peu après la réunion sur le site grandchallenges.org/annual- meeting.

À propos de Grand Challenges

La Fondation Bill & Melinda Gates reconnaît que la résolution des défis les plus urgents en matière de santé et de développement mondiaux nécessite que davantage des esprits les plus brillants du monde y travaillent. La série d’initiatives Grand Challenges cherche à mobiliser des innovateurs du monde entier pour aider à résoudre ces défis. Les initiatives Grand Challenges sont unies par leur volonté de favoriser l’innovation, d’orienter la recherche là où elle aura le plus grand impact et d’aider ceux qui en ont le plus besoin. Pour en savoir plus, visitez le site grandchallenges.org.

À propos de la Fondation Bill & Melinda Gates

Guidée par la conviction que chaque vie a la même valeur, la Fondation Bill & Melinda Gates s’efforce d’aider toutes les personnes à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, elle vise à améliorer la santé des populations et à leur donner la possibilité de ne plus souffrir de la faim et de l’extrême pauvreté. Aux États-Unis, elle vise à faire en sorte que toutes les personnes, en particulier celles qui ont le moins de ressources, aient accès aux opportunités dont elles ont besoin pour réussir à l’école et dans la vie. Basée à Seattle, Washington, la fondation est dirigée par son PDG Mark Suzman, sous la direction des coprésidents Bill Gates et Melinda French Gates et du Conseil d’administration.

Contact pour les médias : media@gatesfoundation.org