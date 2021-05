La LIM, dont le siège est situé dans la ville sainte de La Mecque et qui représente les intérêts des 1,8 milliard de musulmans dans le monde, estime que la préservation du caractère sacré de la vie pour les hommes, les femmes et les enfants innocents doit être primordiale. Trop d’innocents sont morts lors des récentes violences.

La Ligue souligne la nature pacifique du véritable islam, modéré, et souligne que les musulmans, les chrétiens et les juifs partagent un héritage abrahamique commun. Toutes nos religions considèrent comme sacrés les principes de coexistence harmonieuse et pacifique. Nous devons nous concentrer sur ces valeurs. La violence ne peut être et ne sera jamais la réponse.

La LIM exige en même temps que les autorités préservent le caractère sacré des lieux saints musulmans à Jérusalem et ailleurs, et évitent toute expulsion ou autre action provocatrice à l’encontre des Palestiniens qui risquerait seulement de raviver la crise.

Il est maintenant plus important que jamais que les dirigeants placent les intérêts de leur peuple avant tout. Nous avons besoin que toutes les parties s’unissent pour rétablir les principes fondamentaux de la paix, de la coexistence et de la compréhension par le dialogue et l’interaction. Ce n’est que grâce à un tel engagement, mené de bonne foi, que nous pourrons mieux comprendre et identifier le terrain d’entente et les valeurs partagées qui permettront à chacun de jouir d’une paix et d’une sécurité justes et totales, avec la possibilité de prospérer.

En tant qu’êtres humains, il y a tellement plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Et les enfants d’Abraham devraient être des partenaires dans la lutte mondiale contre l’extrémisme et le terrorisme, et rejeter ceux qui voient l’inévitabilité d’un choc des civilisations.

C’est pourquoi la LIM plaide en faveur d’une paix juste et totale qui établit un État viable pour le peuple palestinien, en utilisant l’Initiative de paix arabe comme base d’un règlement. Un tel accord garantirait non seulement aux Palestiniens d’obtenir leurs droits légitimes, mais ferait également perdurer la paix et la sécurité collective dans la région.