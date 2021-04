L’infrastructure basée sur le cloud de PRA permet à Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne de fournir une meilleure expérience produit et une meilleure évolutivité pour de futures améliorations

RALEIGH, Caroline du Nord, 08 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — PRA Health Sciences (NASDAQ : PRAH) a annoncé aujourd’hui que Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, connue aux États-Unis sous le nom d’EMD Serono, a choisi la plateforme de surveillance à distance des patients de PRA pour fonctionner en combinaison avec son système de traitement par hormone de croissance humaine (hGH). En vertu de ce contrat, la plateforme de surveillance à distance des patients de PRA soutient le système de traitement par hGH de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, y compris growlinkTM, une application mobile pour les patients sous traitement par hGH, et easypod® Connect, une plateforme sécurisée pour les professionnels de la santé dans le domaine de l’endocrinologie afin de surveiller l’observance des patients, de consulter l’historique des injections et de partager des informations sur l’évolution des patients souffrant de troubles liés à l’hormone de croissance.

« Les patients et les payeurs attendent de nous que nous proposions de nouvelles technologies, telles que des applications prenant en charge les traitements, avec les plus hauts niveaux de confidentialité et de sécurité des données », a déclaré Andre Musto, vice-président directeur et directeur du service Métabolisme cardiovasculaire et endocrinologie chez Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. « Avec growlink et easypod Connect, soutenus par la plateforme de surveillance à distance des patients de PRA, nous pouvons proposer aux patients des outils innovants pour les aider à gérer leur maladie et garantir aux payeurs l’utilisation efficace des traitements, tout en respectant pleinement leur confidentialité et la sécurité de leurs données. »

Les traitements par hormone de croissance humaine sont fréquemment prescrits chez les enfants et les adolescents souffrant d’un déficit en hormone de croissance, une maladie qui affecte environ 1 enfant sur 4 000 à 1 enfant sur 10 0001 chaque année aux États-Unis. Malgré la prévalence du déficit en hormone de croissance et les options de traitement, l’un des plus grands défis est d’assurer l’observance du traitement par les patients. L’ajout de cette couche technologique aux traitements par hGH facilite l’engagement des patients, aide les professionnels de santé à mieux utiliser les visites des patients et assure que le traitement est pris régulièrement et selon la bonne posologie, optimisant ainsi les résultats du traitement et suscitant la confiance des payeurs.

Dans un environnement réel, un professionnel de santé utiliserait easypod Connect pour inviter les patients à télécharger l’application mobile, growlink. Ensuite, le patient télécharge l’application mobile, signe un formulaire eConsent sur l’application et synchronise l’application avec easypod, le dispositif médical d’injection de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. Ce dispositif est capable d’auto-réguler la posologie appropriée de hGH basé sur le protocole de traitement. Le système en quatre parties [l’application mobile Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne (growlink), le dispositif connecté (easypod) et la plateforme HCP (easypod Connect) étayés par la technologie de surveillance à distance des patients de PRA] permet aux professionnels de santé d’avoir une image précise de l’observance, de la taille, du poids et d’autres résultats des patients tout en leur proposant un moyen plus pratique de suivre leur traitement et de gérer leur maladie.

« Depuis de nombreuses années, PRA se concentre sur la conception d’une plateforme de santé numérique de bout en bout qui soutient la prestation de soins de santé mobile, comme la surveillance à distance des patients », a déclaré Kent Thoelke, vice-président exécutif et directeur scientifique de PRA Health Sciences. « Notre collaboration avec Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne en vue de soutenir growlink et easypod Connect est un exemple de la manière dont l’industrie progresse avec le patient au centre de notre innovation. »

PRA a organisé un webinaire intitulé, How Digital Therapeutics and Remote Patient Monitoring Can Drive Pharmaceutical Product Differentiation (Comment la thérapeutique numérique et la surveillance à distance des patients peuvent favoriser la différenciation des produits pharmaceutiques), afin d’aider à créer une différenciation. Accédez à la rediffusion du webinaire dès aujourd’hui .

