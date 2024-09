La prochaine étape dans l’évolution de la marque Dormer Pramet

Certainty at Every Turn

CHICAGO, 09 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Dormer Pramet est fier de divulguer notre identité de marque redéfinie lors de l’IMTS 2024, marquant ainsi le début d’une ère nouvelle pour notre entreprise. Les visiteurs qui se rendront sur notre stand découvriront directement la nouvelle identité visuelle et les produits innovants qui reflètent notre engagement visant à simplifier les messages et à améliorer l’expérience utilisateur.

Certainty at Every Turn : représente la nouvelle promesse de notre marque, elle souligne notre engagement à fournir des produits fiables et des expériences simples et faciles à nos clients. Ce thème résonne dans l’ensemble de notre effort de repositionnement et apporte la garantie que chaque interaction avec Dormer Pramet soit porteuse de fiabilité et de confiance.

Les principales caractéristiques de notre nouvelle identité de marque :

Unified Global Master Brand : les marques Dormer et Pramet sont désormais réunies sous la marque mondiale, Dormer Pramet, afin de créer un positionnement clair sur le marché, de simplifier le regroupement de produits et d’accroître la valeur pour le client. Miranda et Precision conserveront leur place dans le portefeuille Dormer et Pranet en tant que marques phares nationales.

les marques Dormer et Pramet sont désormais réunies sous la marque mondiale, Dormer Pramet, afin de créer un positionnement clair sur le marché, de simplifier le regroupement de produits et d’accroître la valeur pour le client. Miranda et Precision conserveront leur place dans le portefeuille Dormer et Pranet en tant que marques phares nationales. Nouvelle identité visuelle : notre nouvelle identité visuelle ainsi actualisée comprend un style visuel renouvelé qui sera déployé sur notre site web, nos packagings et nos différents points de contact avec les clients.

notre nouvelle identité visuelle ainsi actualisée comprend un style visuel renouvelé qui sera déployé sur notre site web, nos packagings et nos différents points de contact avec les clients. Nouveaux packagings : à partir de janvier 2025 tous les packagings seront habillés de gris, et intégreront notre nouvelle identité de marque. L’adoption de packagings gris signifie qu’ils seront plus aisément recyclés en fin de vie.

à partir de janvier 2025 tous les packagings seront habillés de gris, et intégreront notre nouvelle identité de marque. L’adoption de packagings gris signifie qu’ils seront plus aisément recyclés en fin de vie. Notre engagement : reflétant nos valeurs fondamentales, nous sommes déterminés à faire preuve de curiosité, à faire naître des idées nouvelles, à agir correctement et à nous dépasser pour nos clients.

Chez Dormer Pramet, nous sommes très attachés à la communauté industrielle. Cette volonté pour soutenir notre croissance et la résilience est ancrée dans les valeurs de notre marque et se reflète dans nos engagements.

Ce que les visiteurs à l’IMTS 2024 vont découvrir :

Présentations de produits innovants : découvrez nos derniers outils de coupe et solutions conçus pour améliorer les résultats et réduits les coûts d’exploitation.

: découvrez nos derniers outils de coupe et solutions conçus pour améliorer les résultats et réduits les coûts d’exploitation. Présentations interactives : interagissez avec nos experts pour comprendre comment vos utilisations spécifiques peuvent tirer parti de nos produits et solutions.

interagissez avec nos experts pour comprendre comment vos utilisations spécifiques peuvent tirer parti de nos produits et solutions. Récit et engagement : découvrez les valeurs de notre marque et nos actions à travers des récits percutants qui soulignent notre engagement pour la collaboration, l’innovation et la réussite de nos clients.

Dans cette nouvelle ère de Dormer Pramet, nous engageons nos efforts à fournir à nos clients la certitude dont ils ont besoin. Notre volonté est d’apporter à nos clients la certitude de recevoir un outil de qualité, qu’ils puissent obtenir les informations dont ils ont besoin, et leur garantir notre présence à leurs côtés pour trouver une solution à leurs problèmes d’outillage.

À propos de Dormer Pramet :

Dormer Pramet est un fabricant et fournisseur d’envergure mondiale d’outils de coupe des métaux. Il fait partie du groupe Sandvik, un groupe mondial d’ingénierie de pointe qui fournit des solutions visant à améliorer la productivité, la rentabilité et la durabilité pour les industries manufacturières, minières et des infrastructures. La gamme complète de produits Dormer Pramet comprend des outils de forage à indexion rotative, de fraisage, de filetage et de tournage destinés à une utilisation dans une grande variété d’environnements de production. Un service étendu de ventes et support technique opère depuis 20 bureaux, desservant plus de 100 marchés à travers le monde. Ces bureaux sont soutenus par des installations de production dédiées en Europe, en Amérique et en Asie, ainsi que par un réseau de distribution et logistique de pointe.

Pour les demandes presse, veuillez contacter l’adresse suivante : communications@dormerpramet.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab6fb091-001f-428b-9f39-6d42a37f0ff8/fr

