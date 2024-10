La solution UPF (fonction de plan utilisateur) 5G économe en énergie de Mavenir remporte le prix Leading Lights dans la catégorie Network Energy Efficiency (prix de l’efficacité énergétique)

La collaboration avec Intel et NVIDIA établit une nouvelle norme industrielle

RICHARDSON, Texas, 03 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, le fournisseur d’infrastructures basées sur le cloud qui bâtit les réseaux de demain, a remporté le prix Leading Lights dans la catégorie Network Energy Efficiency pour sa solution de fonction de plan utilisateur (UPF) 5G économe en énergie.

En offrant des économies d’énergie conséquentes, une efficacité opérationnelle et des performances améliorées à ses clients opérateurs de réseaux mobiles, Mavenir a su démontrer le succès retentissant de sa solution UPF. Avec une économie d’énergie significative de 40 %, même dans les conditions les plus difficiles, comme une charge de trafic de 100 %, cette efficacité impressionnante est due en partie à l’utilisation par Mavenir de la technologie NVIDIA ASAP2 Accelerated Switching & Packet Processing , qui permet à Mavenir d’accélérer le plan de données UPF sur les solutions NVIDIA et joue un rôle central dans l’économie d’énergie. L’exploitation de la fonctionnalité Intel Infrastructure Power Manager améliore encore davantage les économies d’énergie, atteignant jusqu’à 62 % dans des scénarios de charge de trafic de 50 % et de charge inactive.

Des innovations et des avancées technologiques substantielles peuvent être réalisées lorsque les leaders de l’industrie et les technologies de pointe font équipe. L’architecture cloud native de Mavenir s’intègre parfaitement aux processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération et à la technologie d’accélération NVIDIA ConnectX®-6 Dx SmartNIC. Cette puissante combinaison permet aux clients de bénéficier du double avantage d’une efficacité énergétique améliorée et d’un traitement des paquets haute performance.

« Nous avons non seulement démontré des économies d’énergie et des améliorations significatives des performances pour le cœur de réseaux 5G, mais nous avons également établi une nouvelle norme en matière d’infrastructure réseau économe en énergie », a déclaré Ashok Khuntia, Président de Core Networks chez Mavenir. « Ce prix souligne la valeur des collaborations stratégiques et de l’intégration de nos technologies avancées “vertes par conception” lorsqu’il s’agit de favoriser le progrès et la durabilité à l’échelle de l’industrie. »

La solution de Mavenir permet également un UPF à faible empreinte en périphérie, réduisant ainsi l’inactivité, améliorant le traitement des données locales et minimisant les coûts opérationnels. L’architecture novatrice, alliée aux technologies avancées, garantit aux clients de Mavenir la réalisation d’économies d’énergie significatives et une efficacité opérationnelle.

Le prix Leading Lights dans la catégorie Network Energy Efficiency est décerné à l’entreprise qui a aidé un opérateur réseau à améliorer l’efficacité énergétique de ses réseaux en retirant ou en consolidant l’infrastructure, en utilisant des logiciels et des équipements modernes, en adoptant des opérations davantage basées sur les données, et plus encore. Les Leading Lights Awards constituent le programme phare de récompenses de Light Reading, qui en est à sa 20e édition. Il récompense les meilleures entreprises et leurs dirigeants pour leurs réussites exceptionnelles dans le secteur mondial des communications, présentant un aperçu exceptionnel de la technologie, des applications, des services et de l’innovation qui permettent aux fournisseurs de télécommunications, de câble et de cloud de se démarquer.

