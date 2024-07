L’AACSB définit l’orientation des écoles de commerce pour qu’elles soient à la pointe de l’IA

L’AACSB se base sur un nouveau rapport et des événements mondiaux pour définir l’orientation stratégique des écoles de commerce afin de faire progresser l’éducation et de mener une action audacieuse en matière d’IA.

TAMPA, Floride, 02 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — AACSB International (« AACSB ») ouvre la voie aux écoles de commerce pour leur permettre d’utiliser l’IA et d’innover dans ce domaine. Dans un rapport récemment publié qui explore la manière dont les écoles de commerce peuvent mieux comprendre et adopter les capacités de l’IA générative (GenAI), en complément de sa première conférence sur l’IA aux États-Unis, l’AACSB est ravie d’annoncer qu’Ethan Mollick, leader d’opinion renommé en matière d’IA, fera office de conférencier d’honneur lors de la Conférence des doyens qui se tiendra à Las Vegas, dans le Nevada, en février 2025.

Ethan Mollick est professeur associé à la Wharton School de l’université de Pennsylvanie, où il étudie et enseigne l’innovation et la culture d’entreprise, et examine les effets de l’intelligence artificielle sur le travail et l’éducation. Il dirige également Wharton Interactive, une initiative visant à démocratiser l’éducation à l’aide de jeux, de simulations et de l’IA. Avant de travailler dans le monde universitaire, Ethan a cofondé une startup et prodigue toujours aujourd’hui ses conseils à plusieurs startups et organisations.

Cette nouvelle arrive peu de temps après que l’AACSB ait organisé sa première Conférence sur l’IA à Santa Clara, en Californie. Cette conférence s’est concentrée sur l’intersection de l’IA dans les études commerciales et les affaires appliquées, sur l’importance des capacités de l’IA et sur la façon dont l’IA permet d’améliorer l’efficacité sans pour autant remplacer les aptitudes générales, tous ces points constituant un axe essentiel des études commerciales. L’AACSB prévoit également d’organiser une conférence similaire sur l’IA à Paris les 9 et 10 octobre.

Ce travail s’appuie sur le rapport récemment publié par l’AACSB, Building Future-Ready Business Schools With Generative AI (Bâtir des écoles de commerce prêtes pour l’avenir grâce à l’IA générative), qui examine en profondeur les menaces et les opportunités potentielles pour les études commerciales, en mettant en exergue les différentes manières dont les écoles peuvent utiliser efficacement la GenAI dans leur programme d’études et les expériences des apprenants, tout en réalisant les objectifs de l’établissement.

Les effets de l’IA commencent tout juste à se faire sentir dans l’enseignement, les entreprises et la société, et ces efforts servent de catalyseur pour explorer, discuter et étudier davantage la dynamique de cette technologie numérique en constante évolution.

