Lantronix annonce les lauréats des prix du programme de partenariat SmartEdge 2024

IRVINE, Californie, 06 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc. (NASDAQ : LTRX), leader mondial des solutions IdO de calcul et de connectivité, a annoncé aujourd’hui les lauréats des prix de son programme de partenariat SmartEdge 2024, qui place sur le devant de la scène ses plus importants partenaires en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

« Les lauréats du programme de partenariat SmartEdge de cette année ont stimulé les ventes mondiales et noué des relations avec nos clients mutuels, renforçant ainsi la position de Lantronix en tant que leader mondial de la fourniture de solutions de calcul et de connectivité qui favorise l’informatique de périphérique, grâce à des solutions primées pour les applications d’IA, embarquées, de l’IdO et informatiques », a déclaré Kurt Hoff, vice-président des ventes mondiales chez Lantronix. « Nous les félicitons pour leurs efforts et nous nous réjouissons à l’avance de ces longues années de réussites partagées. »

Les lauréats des prix SmartEdge 2024 de Lantronix sont les suivants :

Amérique du Nord

Partenaire de l’année SmartEdge : TD Synnex

Partenaire de l’innovation SmartEdge : WWT

Partenaire logiciel et services SmartEdge : Charter

Asie Pacifique (APAC)

Partenaire de l’année SmartEdge : Nexty

Partenaire de l’innovation SmartEdge : Shanghai Scopecon Technology Co., Ltd.

Partenaire logiciel et services SmartEdge : Sheeltron Digital Pvt. Ltd.

Nouvel acteur SmartEdge : EDOM

Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA)

Partenaire de l’année SmartEdge : Atlantik Elektronik GmbH

Partenaire de l’innovation SmartEdge : Linkwave

Partenaire logiciel et services SmartEdge : SOL

Nouvel acteur SmartEdge : Netsecurity

Depuis plus de vingt ans, Lantronix fournit à ses partenaires une gamme de solutions fiables, sécurisées et faciles à déployer, notamment des systèmes de gestion hors bande, des commutateurs, des systèmes sur modules (SoM) et des trackers. En tant que leader mondial, Lantronix aide ses clients à accroître leur productivité, tout en leur apportant un soutien par le biais de son équipe dédiée remarquable. Les partenaires de Lantronix constituent une partie importante de l’écosystème d’aide à la clientèle de Lantronix.

« Remporter le prix du partenaire de l’année SmartEdge de Lantronix témoigne de notre succès exceptionnel en tant que partenaire de choix dans la région EMEA, qui a su apporter des solutions avancées à des organisations de premier plan dans le monde entier », a déclaré Albert Windmeisser, responsable chez Atlantik Elektronik GmbH.

« Nous sommes honorés de recevoir le prestigieux prix SmartEdge de Lantronix, un des leader mondiaux de la technologie », a confié Steven Chaung, directeur principal chez EDOM Technology Co Ltd. « Outre le fait de confirmer notre position de partenaire privilégié de Lantronix dans la région APAC, nous sommes reconnaissants de nous associer à Lantronix pour apporter ses solutions innovantes et primées aux plus grandes organisations du monde. »

« Nous sommes très fiers de remporter le prix SmartEdge de Lantronix, qui récompense notre succès en tant que partenaire de premier plan en Amérique du Nord », a déclaré Ryan Abel, directeur des recettes chez Charter Communications. « Nous sommes heureux de faire connaître les solutions exceptionnelles de Lantronix dans les domaines de l’IA, des systèmes embarqués, de l’IdO et des technologies de l’information. »

Le programme de partenariat SmartEdge de Lantronix a été conçu pour aider les revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et les intégrateurs de systèmes (SI) à augmenter leur chiffre d’affaires en différenciant leurs offres grâce aux solutions industrielles innovantes de Lantronix en matière d’Internet des objets (IdO), de gestion hors bande (OOBM) et de mobilité/connectivité.

Pour en savoir plus sur le programme de partenariat SmartEdge de Lantronix, rendez-vous sur https://www.lantronix.com/partners/.

À propos de Lantronix

Lantronix Inc. est un leader mondial de solutions IdO de calcul et de connectivité destinées aux secteurs à forte croissance, notamment les villes intelligentes, l’automobile et les entreprises. Les produits et services de Lantronix permettent aux entreprises de se démarquer sur les marchés en pleine croissance de l’IdO en proposant des solutions personnalisables qui s’adressent à chaque couche de la pile de l’IdO. Les solutions de pointe développées par Lantronix comprennent une infrastructure de sous-stations intelligentes, des systèmes d’infodivertissement et de surveillance vidéo, mais aussi une administration hors bande (out of band, OOB) avancée pour le cloud et l’informatique en périphérie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet de Lantronix .

